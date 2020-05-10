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"Слуга народу" Дубінський підтримав пропагандиста Шарія, який оголосив війну "камікадзе" Труханову

Проросійський блогер Анатолій Шарій відкрито вступив у конфлікт із мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Про це написав у себе в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що, Труханов. Готуйся. Я багато камікадзе бачив, але ти найкращий цього року", - написав Шарій, додавши пізніше, що "Труханова дістало бути мером і він мріє піти обпльованим і обгидженим".

Водночас Шарія підтримав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

"Підтримаю Шарія щодо Одеси в боротьбі з Трухановим", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також: 9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини. ФОТОрепортаж

Дивіться також: 9 травня в Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем" чоловіка і написав заяву про пошкодження машини. ФОТОрепортаж

Екснардеп Сергій Лещенко, зі свого боку, зазначив, що  "9 травня можна вважати днем ​​камін-ауту Дубінського з Шарієм".

За його словами, "підручні мера Труханова зірвали автопробіг на честь 9 Травня від партії Шарія... І тут понеслося: Шарій пообіцяв оприлюднити компромат на Труханова, а за Шарія один за одним почали "вписуватися" нібито жодним чином не пов'язані між собою телеграм-канали. Тож помилуйтеся: Леґітимний, Резидент, Таємниці депутата, ЗеРада, Жінка з косою, Бородата бабуся, а також Темний лицар, Дубінський, Бужанський і сам Шарий ".

Слуга народу Дубінський підтримав пропагандиста Шарія, який оголосив війну камікадзе Труханову 01
Слуга народу Дубінський підтримав пропагандиста Шарія, який оголосив війну камікадзе Труханову 02
Слуга народу Дубінський підтримав пропагандиста Шарія, який оголосив війну камікадзе Труханову 03

Автор: 

Труханов Геннадій (382) Шарій Анатолій (228) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+92
"Слуга народа" Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну "камикадзе" Труханову - Цензор.НЕТ 559
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10.05.2020 08:47 Відповісти
+70
Дубинеску
"Слуга народа" Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну "камикадзе" Труханову - Цензор.НЕТ 8656
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10.05.2020 09:02 Відповісти
+66
"Слуга народа" Дубинский поддержал пропагандиста Шария, объявившего войну "камикадзе" Труханову - Цензор.НЕТ 7262
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10.05.2020 08:51 Відповісти
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це не можливо, державний устрій країни не дозволяє. Тре бути селективним ідіотом щоб цого "хотеть".
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10.05.2020 22:34 Відповісти
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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10.05.2020 18:46 Відповісти
Да как ты можешь говорить,что шарикимеет слабый совковый мозг:ведь раньше он говорил и писал ,что Жуков это кровожадный палач и убийца ,который ни во что не ставил жизни собственных солдат и его памятники нужно сносить без всякого сожаления .Правда ,когда постмайданная власть выпустила такой закон и начала это делать поменял свою точку зрения на прямо противоположную...так , что кто знает
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10.05.2020 19:45 Відповісти
Шарий - это самый жирный кремлевский троль! Его офис ютуба в
РФ, который под контролем ФСБ раскрутил! Его рекоминдовали во всех
рекомендациях и фабрика тролей повара Путина - Пригожина накручивала ему
просмотры и комменты. Он ведет психологическую войну против населения Украины с
целью деморализации и к склонению к прекращению сопротивления армии противника.
Психологические операции проводятся при помощи СМИ при подготовке к введению
войск на территорию противника, чтобы те не сопротивлялись. Шарий - это работник
спецслужб РФ по информационной войне!...
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10.05.2020 19:47 Відповісти
Само собой разумеется
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10.05.2020 20:06 Відповісти
от збив дівчаток і одразу "поменял" позицію ))
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10.05.2020 22:24 Відповісти
В ютубе кстати, нейросеть настроена так что нельзя ответить в комментариях на кацапскую пропаганду, нейросеть удаляет. При этом кацапы пишут любые ругательства на нашу страну и национальность.
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10.05.2020 19:26 Відповісти
активнее ребята...та хоть убейтесь!
а еще лучше дуэль..на автоматах...или гранатах...
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10.05.2020 19:32 Відповісти
Шарій - холоп ведмедчука. Дубінський - на службі у Бєні. Шарій не пчихне без дозволу хазяїна. Раз він попер на труханова, то така воля ху#локума. Якщо Дубінський це підтримує, то Бєня не проти наїзду на труханова. Що далі? А грім його знає. Побачим.
Висновок, запасаймося попкорном, бо на нас чекає нова "Санта Барбара" .
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10.05.2020 19:48 Відповісти
Пєтушарій і Трухлявий два ватних виродки.
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10.05.2020 20:48 Відповісти
Приближаются местные выборы, ниша прокацапского лохтората довольно узкая. За ватного избирателя будет кровавая грызня жопоблока, мураевцев. педошария и конечно новой партии мэров Труханова и Кернеса
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10.05.2020 21:16 Відповісти
Ради пиара насру коллеге в карман. По другому это не выглядит.
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10.05.2020 21:25 Відповісти
Дурень думкою радіє.
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10.05.2020 22:22 Відповісти
в твоїй госдупі на мацквє він буде.. Про Раду, ви, козлорилі, можете тільки помріяти.
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10.05.2020 22:25 Відповісти
сборище ватных гандонов разосралось, какая досада!
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10.05.2020 22:30 Відповісти
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11.05.2020 00:18 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський підтримав пропагандиста Шарія, який оголосив війну "камікадзе" Труханову - Цензор.НЕТ 1991
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11.05.2020 00:16 Відповісти
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