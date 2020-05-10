"Слуга народу" Дубінський підтримав пропагандиста Шарія, який оголосив війну "камікадзе" Труханову

Проросійський блогер Анатолій Шарій відкрито вступив у конфлікт із мером Одеси Геннадієм Трухановим.

Про це написав у себе в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Ну що, Труханов. Готуйся. Я багато камікадзе бачив, але ти найкращий цього року", - написав Шарій, додавши пізніше, що "Труханова дістало бути мером і він мріє піти обпльованим і обгидженим".

Водночас Шарія підтримав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

"Підтримаю Шарія щодо Одеси в боротьбі з Трухановим", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також: 9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини. ФОТОрепортаж

Дивіться також: 9 травня в Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем" чоловіка і написав заяву про пошкодження машини. ФОТОрепортаж

Екснардеп Сергій Лещенко, зі свого боку, зазначив, що "9 травня можна вважати днем ​​камін-ауту Дубінського з Шарієм".

За його словами, "підручні мера Труханова зірвали автопробіг на честь 9 Травня від партії Шарія... І тут понеслося: Шарій пообіцяв оприлюднити компромат на Труханова, а за Шарія один за одним почали "вписуватися" нібито жодним чином не пов'язані між собою телеграм-канали. Тож помилуйтеся: Леґітимний, Резидент, Таємниці депутата, ЗеРада, Жінка з косою, Бородата бабуся, а також Темний лицар, Дубінський, Бужанський і сам Шарий ".





