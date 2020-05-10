"Слуга народу" Дубінський підтримав пропагандиста Шарія, який оголосив війну "камікадзе" Труханову
Проросійський блогер Анатолій Шарій відкрито вступив у конфлікт із мером Одеси Геннадієм Трухановим.
Про це написав у себе в телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Ну що, Труханов. Готуйся. Я багато камікадзе бачив, але ти найкращий цього року", - написав Шарій, додавши пізніше, що "Труханова дістало бути мером і він мріє піти обпльованим і обгидженим".
Водночас Шарія підтримав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський.
"Підтримаю Шарія щодо Одеси в боротьбі з Трухановим", - написав він у своєму телеграм-каналі.
Дивіться також: 9 травня у Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем 412" 51-річного чоловіка й написав заяву про пошкодження машини. ФОТОрепортаж
Дивіться також: 9 травня в Вінниці: Учасник організованого партією Шарія автопробігу штовхнув своїм "Москвичем" чоловіка і написав заяву про пошкодження машини. ФОТОрепортаж
Екснардеп Сергій Лещенко, зі свого боку, зазначив, що "9 травня можна вважати днем камін-ауту Дубінського з Шарієм".
За його словами, "підручні мера Труханова зірвали автопробіг на честь 9 Травня від партії Шарія... І тут понеслося: Шарій пообіцяв оприлюднити компромат на Труханова, а за Шарія один за одним почали "вписуватися" нібито жодним чином не пов'язані між собою телеграм-канали. Тож помилуйтеся: Леґітимний, Резидент, Таємниці депутата, ЗеРада, Жінка з косою, Бородата бабуся, а також Темний лицар, Дубінський, Бужанський і сам Шарий ".
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восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
РФ, который под контролем ФСБ раскрутил! Его рекоминдовали во всех
рекомендациях и фабрика тролей повара Путина - Пригожина накручивала ему
просмотры и комменты. Он ведет психологическую войну против населения Украины с
целью деморализации и к склонению к прекращению сопротивления армии противника.
Психологические операции проводятся при помощи СМИ при подготовке к введению
войск на территорию противника, чтобы те не сопротивлялись. Шарий - это работник
спецслужб РФ по информационной войне!...
а еще лучше дуэль..на автоматах...или гранатах...
Висновок, запасаймося попкорном, бо на нас чекає нова "Санта Барбара" .