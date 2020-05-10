Полиция разыскала заблудившегося в лесу 4-летнего мальчика с проблемами слуха

Двое братьев-близнецов катались на качелях рядом с лесом. Домой вернулся только один из мальчиков. На поиски второго подняли полицейских, кинологов, спецназ и местное население.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Семья потерявшегося мальчика живет в с. Козинцы Бородянского района на Киевщине. Когда домой с улицы вернулся только один из братьев, родители сами отправились на поиски второго сына. Но через полтора часа, так и не сумев его найти, обратились в полицию.

"На поиски малолетнего ребенка был поднят по тревоге личный состав Бородянского отделения полиции, ювенальная превенция, кинологи, полк полиции особого назначения, ориентированные наряды полиции и местное население. Поиски осложнялись тем, что дачный массив находился среди леса и болот, а у ребенка есть проблемы со слухом", — сказано в сообщении.

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Мальчика нашли на дереве в 2,5 км от дома. Когда он понял, что потерялся, то залез на дерево и стал ждать спасения.