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Новости Будни полиции
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Полиция разыскала заблудившегося в лесу 4-летнего мальчика с проблемами слуха

Полиция разыскала заблудившегося в лесу 4-летнего мальчика с проблемами слуха

Двое братьев-близнецов катались на качелях рядом с лесом. Домой вернулся только один из мальчиков. На поиски второго подняли полицейских, кинологов, спецназ и местное население.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Семья потерявшегося мальчика живет в с. Козинцы Бородянского района на Киевщине. Когда домой с улицы вернулся только один из братьев, родители сами отправились на поиски второго сына. Но через полтора часа, так и не сумев его найти, обратились в полицию.

"На поиски малолетнего ребенка был поднят по тревоге личный состав Бородянского отделения полиции, ювенальная превенция, кинологи, полк полиции особого назначения, ориентированные наряды полиции и местное население. Поиски осложнялись тем, что дачный массив находился среди леса и болот, а у ребенка есть проблемы со слухом", — сказано в сообщении.

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Мальчика нашли на дереве в 2,5 км от дома. Когда он понял, что потерялся, то залез на дерево и стал ждать спасения.

Полиция разыскала заблудившегося в лесу 4-летнего мальчика с проблемами слуха 01

Автор: 

дети (6612) Киевская область (4239) лес (633) Нацполиция (16608)


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Топ комментарии
+15
Слава богу!
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10.05.2020 12:58 Ответить
+11
молодчинка малыш!
сообразил - залезть на дерево и ждать!!! а не психовать и бегать абы куда!!!
спасибо людям...
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10.05.2020 13:00 Ответить
+11
Шкодяра мала. Слава Богу, живе і здорове. Молодці і поліція, і люди, і собацюрки
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10.05.2020 13:24 Ответить
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Слава богу!
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10.05.2020 12:58 Ответить
Родители - идиоты!
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10.05.2020 13:00 Ответить
Для таких случаев есть детские часы с GPS мониторингом, стоят недорого... маст хэв .
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10.05.2020 13:00 Ответить
молодчинка малыш!
сообразил - залезть на дерево и ждать!!! а не психовать и бегать абы куда!!!
спасибо людям...
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10.05.2020 13:00 Ответить
Всем рекомендую детские часы с GPS. Не уверен конечно, что в лесу хороший мобильный интернет, но все же.
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10.05.2020 13:01 Ответить
Угу, наставлено вышек каждые 500 метров.
В трех км от Киева в Пуще только на возвышенности есть мобильная связь.
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10.05.2020 13:10 Ответить
Від Житомирської траси до Гостомельського шосе у лісі прекрасний сигнал мобільного і мій навігатор у смартфоні прекрасно там лове сигнал в лісі. У Карпатах щоліта ходжу з рюкзаком, то навіть 4G на хребтах багато де є: зокрема, на Говерлі і поряд, на Драгобраті. У незаселених долинах внизу не скрізь сигнал мобільного зв'язку, то треба підніматися вгору по схилу і там скоріш за все сигнал буде.
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10.05.2020 14:26 Ответить
Поліція існує і утримується на податки громадян. Їх треба викликати одназу.
Якщо викликати поліцію і вони потратять 30 хвилин, щоб приїхати. Зе це час батьки та сусіди знайдуть хлопця, поліція розвернеться та поїде геть - це буде 30 хвилин поліцейського часу.
А якщо годину шукати самим, потім викликати поліцію, а потім ще 3 години буде шукати поліція, тоце буде - 180 хвилин поліцейскього часу.
Другий випадок гірший.
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10.05.2020 13:06 Ответить
Ой, блин. Чем меньше у полиции свободного времени, тем меньше ограбленных граждан.
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10.05.2020 13:12 Ответить
Шкодяра мала. Слава Богу, живе і здорове. Молодці і поліція, і люди, і собацюрки
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10.05.2020 13:24 Ответить
Родители видно ещё те животные. Научили лазить по деревьям и оставили рядом с лесом и болотом. Нет слов...
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10.05.2020 14:00 Ответить
Это что за папаня, штрафовать таких надо.
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10.05.2020 19:16 Ответить
 
 