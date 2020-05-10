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Новини Будні поліції
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Поліція розшукала 4-річного хлопчика з вадами слуху, який заблукав у лісі

Поліція розшукала 4-річного хлопчика з вадами слуху, який заблукав у лісі

Двоє братів-близнюків каталися на гойдалках поруч із лісом. Додому повернувся лише один із хлопчиків. До пошуку другого залучили поліцейських, кінологів, спецпризначенців і місцеве населення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Сім'я хлопчика, який загубився, живе в с. Козинці Бородянського району на Київщині. Коли додому з вулиці повернувся тільки один із братів, батьки самі вирушили на пошуки другого сина. Але через півтори години, так і не зумівши його знайти, звернулися в поліцію.

"На пошуки малолітньої дитини підняли за тривогою особовий склад Бородянського відділення поліції, ювенальну превенцію, кінологів, полк поліції особливого призначення, орієнтовані наряди поліції та місцеве населення. Пошуки ускладнювалися тим, що дачний масив розташований серед лісу та боліт, а у дитини є проблеми зі слухом", - сказано в повідомленні.

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Хлопчика знайшли на дереві за 2,5 км від будинку. Коли він зрозумів, що загубився, то заліз на дерево і став чекати порятунку.

Поліція розшукала 4-річного хлопчика з вадами слуху, який заблукав у лісі 01

Автор: 

діти (5188) Київська область (4134) ліс (771) Нацполіція (15327)


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Топ коментарі
+15
Слава богу!
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10.05.2020 12:58 Відповісти
+11
молодчинка малыш!
сообразил - залезть на дерево и ждать!!! а не психовать и бегать абы куда!!!
спасибо людям...
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10.05.2020 13:00 Відповісти
+11
Шкодяра мала. Слава Богу, живе і здорове. Молодці і поліція, і люди, і собацюрки
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10.05.2020 13:24 Відповісти
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Слава богу!
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10.05.2020 12:58 Відповісти
Родители - идиоты!
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10.05.2020 13:00 Відповісти
Для таких случаев есть детские часы с GPS мониторингом, стоят недорого... маст хэв .
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10.05.2020 13:00 Відповісти
молодчинка малыш!
сообразил - залезть на дерево и ждать!!! а не психовать и бегать абы куда!!!
спасибо людям...
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10.05.2020 13:00 Відповісти
Всем рекомендую детские часы с GPS. Не уверен конечно, что в лесу хороший мобильный интернет, но все же.
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10.05.2020 13:01 Відповісти
Угу, наставлено вышек каждые 500 метров.
В трех км от Киева в Пуще только на возвышенности есть мобильная связь.
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10.05.2020 13:10 Відповісти
Від Житомирської траси до Гостомельського шосе у лісі прекрасний сигнал мобільного і мій навігатор у смартфоні прекрасно там лове сигнал в лісі. У Карпатах щоліта ходжу з рюкзаком, то навіть 4G на хребтах багато де є: зокрема, на Говерлі і поряд, на Драгобраті. У незаселених долинах внизу не скрізь сигнал мобільного зв'язку, то треба підніматися вгору по схилу і там скоріш за все сигнал буде.
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10.05.2020 14:26 Відповісти
Поліція існує і утримується на податки громадян. Їх треба викликати одназу.
Якщо викликати поліцію і вони потратять 30 хвилин, щоб приїхати. Зе це час батьки та сусіди знайдуть хлопця, поліція розвернеться та поїде геть - це буде 30 хвилин поліцейського часу.
А якщо годину шукати самим, потім викликати поліцію, а потім ще 3 години буде шукати поліція, тоце буде - 180 хвилин поліцейскього часу.
Другий випадок гірший.
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10.05.2020 13:06 Відповісти
Ой, блин. Чем меньше у полиции свободного времени, тем меньше ограбленных граждан.
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10.05.2020 13:12 Відповісти
Шкодяра мала. Слава Богу, живе і здорове. Молодці і поліція, і люди, і собацюрки
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10.05.2020 13:24 Відповісти
Родители видно ещё те животные. Научили лазить по деревьям и оставили рядом с лесом и болотом. Нет слов...
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10.05.2020 14:00 Відповісти
Это что за папаня, штрафовать таких надо.
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10.05.2020 19:16 Відповісти
 
 