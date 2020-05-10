Поліція розшукала 4-річного хлопчика з вадами слуху, який заблукав у лісі
Двоє братів-близнюків каталися на гойдалках поруч із лісом. Додому повернувся лише один із хлопчиків. До пошуку другого залучили поліцейських, кінологів, спецпризначенців і місцеве населення.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
Сім'я хлопчика, який загубився, живе в с. Козинці Бородянського району на Київщині. Коли додому з вулиці повернувся тільки один із братів, батьки самі вирушили на пошуки другого сина. Але через півтори години, так і не зумівши його знайти, звернулися в поліцію.
"На пошуки малолітньої дитини підняли за тривогою особовий склад Бородянського відділення поліції, ювенальну превенцію, кінологів, полк поліції особливого призначення, орієнтовані наряди поліції та місцеве населення. Пошуки ускладнювалися тим, що дачний масив розташований серед лісу та боліт, а у дитини є проблеми зі слухом", - сказано в повідомленні.
Хлопчика знайшли на дереві за 2,5 км від будинку. Коли він зрозумів, що загубився, то заліз на дерево і став чекати порятунку.
Будь ласка, зачекайте...
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сообразил - залезть на дерево и ждать!!! а не психовать и бегать абы куда!!!
спасибо людям...
В трех км от Киева в Пуще только на возвышенности есть мобильная связь.
Якщо викликати поліцію і вони потратять 30 хвилин, щоб приїхати. Зе це час батьки та сусіди знайдуть хлопця, поліція розвернеться та поїде геть - це буде 30 хвилин поліцейського часу.
А якщо годину шукати самим, потім викликати поліцію, а потім ще 3 години буде шукати поліція, тоце буде - 180 хвилин поліцейскього часу.
Другий випадок гірший.