Поліція розшукала 4-річного хлопчика з вадами слуху, який заблукав у лісі

Двоє братів-близнюків каталися на гойдалках поруч із лісом. Додому повернувся лише один із хлопчиків. До пошуку другого залучили поліцейських, кінологів, спецпризначенців і місцеве населення.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Сім'я хлопчика, який загубився, живе в с. Козинці Бородянського району на Київщині. Коли додому з вулиці повернувся тільки один із братів, батьки самі вирушили на пошуки другого сина. Але через півтори години, так і не зумівши його знайти, звернулися в поліцію.

"На пошуки малолітньої дитини підняли за тривогою особовий склад Бородянського відділення поліції, ювенальну превенцію, кінологів, полк поліції особливого призначення, орієнтовані наряди поліції та місцеве населення. Пошуки ускладнювалися тим, що дачний масив розташований серед лісу та боліт, а у дитини є проблеми зі слухом", - сказано в повідомленні.

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Хлопчика знайшли на дереві за 2,5 км від будинку. Коли він зрозумів, що загубився, то заліз на дерево і став чекати порятунку.