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Новости Коронавирус и карантин
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Заполняемость коек для лечения COVID-19 не превышает 15%, - Степанов

Заполняемость коек для лечения COVID-19 не превышает 15%, - Степанов

Заполняемость коек для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19 не превышает 15%, несмотря на суточные колебания количества госпитализаций.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Решение о госпитализации принимает врач. Он принимает это решение в соответствии со стандартами оказания медпомощи на основании определенных факторов о течении болезни, о том есть или нет сопутствующих заболевание. Если смотреть на общее количество госпитализаций и общую заполняемость коек, то в целом по Украине этот показатель не превышает 15%", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.

Он отметил, что количество госпитализированных может колебаться. "Мы не можем делать выводы по одному дню, тем более, что сегодня было госпитализировано 134 человека", - сказал Степанов.

Читайте также: На утро 10 мая зафиксировано 522 новых случая COVID-19 в Украине: всего - 15 232, летальных - 391, выздоровели 3060 человек

Как сообщалось, на минувшей неделе по информации Минздрава 6 мая было госпитализировано 313 пациентов с COVID-19, 7 мая – 237. До этого рекорд суточной госпитализации был зафиксирован 23 апреля и составлял 181 человек.

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А как там с заполняемостью филатовских могилок в днепре? а то. боюсь, чтоб труд не пропал нопрастно, придётся депутатами горсовета заполнять. Поддерживаете, земляки- днепряне?
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10.05.2020 15:54 Ответить
+4
на западе тоже не переполнены. Там тоже мало людей уже верят в эту пандемийку
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10.05.2020 17:13 Ответить
+3
Рассказ про три зелёных свистка вверх даёт больше информации, чем сообщение министра
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10.05.2020 15:44 Ответить
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Рассказ про три зелёных свистка вверх даёт больше информации, чем сообщение министра
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10.05.2020 15:44 Ответить
Степанов целым медбратом работал , поэтому знает всё лучше любого медика в Украине
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10.05.2020 16:02 Ответить
15% зайнятих койкомісць. Оце і все, що треба знати про страшний ко-вірус. Скасовуйте дурантин, гниди! Бо скасують вас.
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11.05.2020 08:16 Ответить
"мод" "медик" - on:

то ты кричишь о 3000(да, поверили шо так мало) зараженных и пораженных медиков, а теперь удивляешься шо поциенты, кхе-кхе, о б*же(достает нерушимый и свободный кусок мощей, прикладывается и прилагается, бубнит слово Босподу и попам егО) не хотят шпиталізуватись та заражатись вже у лікарняних закладах, навіть якщо це просто був нежить(насморк, а не Путин) та легкий кашель включно зі знемаганням та побоюванням вірусу(кору, наприклад, або ГРВІ, іншими словами, сезонного грипу).

"мод" "академик" - off.
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10.05.2020 15:49 Ответить
А как там с заполняемостью филатовских могилок в днепре? а то. боюсь, чтоб труд не пропал нопрастно, придётся депутатами горсовета заполнять. Поддерживаете, земляки- днепряне?
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10.05.2020 15:54 Ответить
Это, пока, - петиция...
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10.05.2020 16:47 Ответить
Интересно , что народные депутаты и прочие приписанные ( их 40 000 челов и членов их семей ) к Феофании там не лечатся , никто не перепрофилировал хотя один из корпусов этой элитной больницы для лечения больных с коронавирусом , а все прутся в Александровскую на Печерске . Зачем им Феофанию загрязнять ? В этом весь цинизм власти в Украине.
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10.05.2020 16:05 Ответить
недавно було 10%. Ляшко додав 5 % Збрехав походу
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10.05.2020 16:18 Ответить
Это же 15% в среднем по стране. На западе они пареп заполнены, а на востоке врачи в выделенных больницах деревья (груши) окола белят. А 300% всем должно идти? Где тот, что ник с точками, с флагом итальянским? Врачи падают с ног мозоли от масок. Оно с каждым днём всё больше на глобальную афёру смахивает. В Украине уже и за счёт мёртвых натянуть цифру пытаются, а цветок каменный всё не выходит.
В богом забытой Папуа Новой Гвинеи ВОЗ сильно просили аж 8 человек заболело. 1 с марте и 6 в апреле. А (чтоб не сглазить) на покойников у ВОЗ денег не хватило.
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10.05.2020 16:42 Ответить
на западе тоже не переполнены. Там тоже мало людей уже верят в эту пандемийку
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10.05.2020 17:13 Ответить
Ну может хоть заполненные? А у нас в районе палаточный городок во дворе больницы разбили. Эт в середине марта. Потом свернули. Шоб палатки не пропали.
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10.05.2020 17:42 Ответить
Да мля хочу - потому что это ЕДИНСТВЕННАЯ причина которая могла бы оправдать то что сделали с экономикой и правамичеловека! Не только в Украине, а и в мире вообще - если этого нет то за этот спектакль люди должны сесть начиная с того мавра с ВООЗ заканчивая украинским шлюшком и ЗекоМандой ...
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10.05.2020 21:16 Ответить
На фотографии тётка костюм снимет и спать на всё дежурство. Степанов, где наши деньги?
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10.05.2020 16:44 Ответить
"Заполняемость коек" - обожаю совок!
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10.05.2020 18:05 Ответить
за стока лет и слов других не нашли так и шпарим по партийному....
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10.05.2020 18:06 Ответить
А как там с заполняемостью филатовских могилок в днепре? а то. боюсь, чтоб труд не пропал нопрастно, придётся депутатами горсовета заполнять. Поддерживаете, земляки- днепряне?
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10.05.2020 18:33 Ответить
Интересно, а какой процент умерших от рака, инсульта, инфаркта, были с перхотью в волосах?
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10.05.2020 22:22 Ответить
Не может быть.
Похоже что кто-то кого-то сильно на*бал по поводу этого "вируса".
Не пора ли начать следствие ?
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11.05.2020 00:51 Ответить
 
 