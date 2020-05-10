Заполняемость коек для лечения COVID-19 не превышает 15%, - Степанов
Заполняемость коек для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19 не превышает 15%, несмотря на суточные колебания количества госпитализаций.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Решение о госпитализации принимает врач. Он принимает это решение в соответствии со стандартами оказания медпомощи на основании определенных факторов о течении болезни, о том есть или нет сопутствующих заболевание. Если смотреть на общее количество госпитализаций и общую заполняемость коек, то в целом по Украине этот показатель не превышает 15%", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.
Он отметил, что количество госпитализированных может колебаться. "Мы не можем делать выводы по одному дню, тем более, что сегодня было госпитализировано 134 человека", - сказал Степанов.
Как сообщалось, на минувшей неделе по информации Минздрава 6 мая было госпитализировано 313 пациентов с COVID-19, 7 мая – 237. До этого рекорд суточной госпитализации был зафиксирован 23 апреля и составлял 181 человек.
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то ты кричишь о 3000(да, поверили шо так мало) зараженных и пораженных медиков, а теперь удивляешься шо поциенты, кхе-кхе, о б*же(достает нерушимый и свободный кусок мощей, прикладывается и прилагается, бубнит слово Босподу и попам егО) не хотят шпиталізуватись та заражатись вже у лікарняних закладах, навіть якщо це просто був нежить(насморк, а не Путин) та легкий кашель включно зі знемаганням та побоюванням вірусу(кору, наприклад, або ГРВІ, іншими словами, сезонного грипу).
"мод" "академик" - off.
В богом забытой Папуа Новой Гвинеи ВОЗ сильно просили аж 8 человек заболело. 1 с марте и 6 в апреле. А (чтоб не сглазить) на покойников у ВОЗ денег не хватило.
Похоже что кто-то кого-то сильно на*бал по поводу этого "вируса".
Не пора ли начать следствие ?