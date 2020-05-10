Заполняемость коек для лечения COVID-19 не превышает 15%, - Степанов

Заполняемость коек для лечения пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19 не превышает 15%, несмотря на суточные колебания количества госпитализаций.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Решение о госпитализации принимает врач. Он принимает это решение в соответствии со стандартами оказания медпомощи на основании определенных факторов о течении болезни, о том есть или нет сопутствующих заболевание. Если смотреть на общее количество госпитализаций и общую заполняемость коек, то в целом по Украине этот показатель не превышает 15%", - сказал Степанов на брифинге в воскресенье.

Он отметил, что количество госпитализированных может колебаться. "Мы не можем делать выводы по одному дню, тем более, что сегодня было госпитализировано 134 человека", - сказал Степанов.

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Как сообщалось, на минувшей неделе по информации Минздрава 6 мая было госпитализировано 313 пациентов с COVID-19, 7 мая – 237. До этого рекорд суточной госпитализации был зафиксирован 23 апреля и составлял 181 человек.