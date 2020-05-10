Заповнюваність ліжок для лікування COVID-19 не перевищує 15%, - Степанов
Заповнюваність ліжок для лікування пацієнтів із підтвердженою коронавірусною хворобою COVID-19 не перевищує 15%, незважаючи на добові коливання кількості госпіталізацій.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Рішення про госпіталізацію ухвалює лікар. Він приймає це рішення у відповідності до стандартів надання медичної допомоги на підставі певних факторів щодо перебігу хвороби, зважаючи на те, чи є, чи відсутні супутні захворювання. Якщо дивитися на загальну кількість госпіталізацій і загальну заповнюваність ліжок, то загалом в Україні цей показник не перевищує 15%", - сказав Степанов на брифінгу в неділю.
Він зазначив, що кількість госпіталізованих може коливатися. "Ми не можемо робити висновки за результатами одного дня. Крім того, сьогодні було госпіталізовано 134 людини", - сказав Степанов.
Як повідомлялося, за інформацією МОЗ, 6 травня було госпіталізовано 313 пацієнтів із COVID-19, 7 травня - 237. До цього рекорд добової госпіталізації було зафіксовано 23 квітня - 181 особа.
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то ты кричишь о 3000(да, поверили шо так мало) зараженных и пораженных медиков, а теперь удивляешься шо поциенты, кхе-кхе, о б*же(достает нерушимый и свободный кусок мощей, прикладывается и прилагается, бубнит слово Босподу и попам егО) не хотят шпиталізуватись та заражатись вже у лікарняних закладах, навіть якщо це просто був нежить(насморк, а не Путин) та легкий кашель включно зі знемаганням та побоюванням вірусу(кору, наприклад, або ГРВІ, іншими словами, сезонного грипу).
"мод" "академик" - off.
В богом забытой Папуа Новой Гвинеи ВОЗ сильно просили аж 8 человек заболело. 1 с марте и 6 в апреле. А (чтоб не сглазить) на покойников у ВОЗ денег не хватило.
Похоже что кто-то кого-то сильно на*бал по поводу этого "вируса".
Не пора ли начать следствие ?