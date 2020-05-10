Заповнюваність ліжок для лікування COVID-19 не перевищує 15%, - Степанов

Заповнюваність ліжок для лікування пацієнтів із підтвердженою коронавірусною хворобою COVID-19 не перевищує 15%, незважаючи на добові коливання кількості госпіталізацій.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про госпіталізацію ухвалює лікар. Він приймає це рішення у відповідності до стандартів надання медичної допомоги на підставі певних факторів щодо перебігу хвороби, зважаючи на те, чи є, чи відсутні супутні захворювання. Якщо дивитися на загальну кількість госпіталізацій і загальну заповнюваність ліжок, то загалом в Україні цей показник не перевищує 15%", - сказав Степанов на брифінгу в неділю.

Він зазначив, що кількість госпіталізованих може коливатися. "Ми не можемо робити висновки за результатами одного дня. Крім того, сьогодні було госпіталізовано 134 людини", - сказав Степанов.

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Як повідомлялося, за інформацією МОЗ, 6 травня було госпіталізовано 313 пацієнтів із COVID-19, 7 травня - 237. До цього рекорд добової госпіталізації було зафіксовано 23 квітня - 181 особа.