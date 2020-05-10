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Новини Коронавірус і карантин
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Заповнюваність ліжок для лікування COVID-19 не перевищує 15%, - Степанов

Заповнюваність ліжок для лікування COVID-19 не перевищує 15%, - Степанов

Заповнюваність ліжок для лікування пацієнтів із підтвердженою коронавірусною хворобою COVID-19 не перевищує 15%, незважаючи на добові коливання кількості госпіталізацій.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рішення про госпіталізацію ухвалює  лікар. Він приймає це рішення у відповідності до стандартів надання медичної допомоги на підставі певних факторів щодо перебігу хвороби, зважаючи на те, чи є, чи відсутні супутні захворювання. Якщо дивитися на загальну кількість госпіталізацій і загальну заповнюваність ліжок, то загалом в Україні цей показник не перевищує 15%", - сказав Степанов на брифінгу в неділю.

Він зазначив, що кількість госпіталізованих може коливатися. "Ми не можемо робити висновки за результатами одного дня. Крім того, сьогодні було госпіталізовано 134 людини", - сказав Степанов.

Читайте також: На ранок 10 травня зафіксовано 525 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 15 232, летальних - 391, одужали 3 060 осіб

Як повідомлялося, за інформацією МОЗ, 6 травня було госпіталізовано 313 пацієнтів із COVID-19, 7 травня - 237. До цього рекорд добової госпіталізації було зафіксовано 23 квітня - 181 особа.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
А как там с заполняемостью филатовских могилок в днепре? а то. боюсь, чтоб труд не пропал нопрастно, придётся депутатами горсовета заполнять. Поддерживаете, земляки- днепряне?
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10.05.2020 15:54 Відповісти
+4
на западе тоже не переполнены. Там тоже мало людей уже верят в эту пандемийку
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10.05.2020 17:13 Відповісти
+3
Рассказ про три зелёных свистка вверх даёт больше информации, чем сообщение министра
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10.05.2020 15:44 Відповісти
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Рассказ про три зелёных свистка вверх даёт больше информации, чем сообщение министра
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10.05.2020 15:44 Відповісти
Степанов целым медбратом работал , поэтому знает всё лучше любого медика в Украине
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10.05.2020 16:02 Відповісти
15% зайнятих койкомісць. Оце і все, що треба знати про страшний ко-вірус. Скасовуйте дурантин, гниди! Бо скасують вас.
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11.05.2020 08:16 Відповісти
"мод" "медик" - on:

то ты кричишь о 3000(да, поверили шо так мало) зараженных и пораженных медиков, а теперь удивляешься шо поциенты, кхе-кхе, о б*же(достает нерушимый и свободный кусок мощей, прикладывается и прилагается, бубнит слово Босподу и попам егО) не хотят шпиталізуватись та заражатись вже у лікарняних закладах, навіть якщо це просто був нежить(насморк, а не Путин) та легкий кашель включно зі знемаганням та побоюванням вірусу(кору, наприклад, або ГРВІ, іншими словами, сезонного грипу).

"мод" "академик" - off.
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10.05.2020 15:49 Відповісти
А как там с заполняемостью филатовских могилок в днепре? а то. боюсь, чтоб труд не пропал нопрастно, придётся депутатами горсовета заполнять. Поддерживаете, земляки- днепряне?
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10.05.2020 15:54 Відповісти
Это, пока, - петиция...
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10.05.2020 16:47 Відповісти
Интересно , что народные депутаты и прочие приписанные ( их 40 000 челов и членов их семей ) к Феофании там не лечатся , никто не перепрофилировал хотя один из корпусов этой элитной больницы для лечения больных с коронавирусом , а все прутся в Александровскую на Печерске . Зачем им Феофанию загрязнять ? В этом весь цинизм власти в Украине.
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10.05.2020 16:05 Відповісти
недавно було 10%. Ляшко додав 5 % Збрехав походу
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10.05.2020 16:18 Відповісти
Это же 15% в среднем по стране. На западе они пареп заполнены, а на востоке врачи в выделенных больницах деревья (груши) окола белят. А 300% всем должно идти? Где тот, что ник с точками, с флагом итальянским? Врачи падают с ног мозоли от масок. Оно с каждым днём всё больше на глобальную афёру смахивает. В Украине уже и за счёт мёртвых натянуть цифру пытаются, а цветок каменный всё не выходит.
В богом забытой Папуа Новой Гвинеи ВОЗ сильно просили аж 8 человек заболело. 1 с марте и 6 в апреле. А (чтоб не сглазить) на покойников у ВОЗ денег не хватило.
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10.05.2020 16:42 Відповісти
на западе тоже не переполнены. Там тоже мало людей уже верят в эту пандемийку
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10.05.2020 17:13 Відповісти
Ну может хоть заполненные? А у нас в районе палаточный городок во дворе больницы разбили. Эт в середине марта. Потом свернули. Шоб палатки не пропали.
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10.05.2020 17:42 Відповісти
Да мля хочу - потому что это ЕДИНСТВЕННАЯ причина которая могла бы оправдать то что сделали с экономикой и правамичеловека! Не только в Украине, а и в мире вообще - если этого нет то за этот спектакль люди должны сесть начиная с того мавра с ВООЗ заканчивая украинским шлюшком и ЗекоМандой ...
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10.05.2020 21:16 Відповісти
На фотографии тётка костюм снимет и спать на всё дежурство. Степанов, где наши деньги?
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10.05.2020 16:44 Відповісти
"Заполняемость коек" - обожаю совок!
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10.05.2020 18:05 Відповісти
за стока лет и слов других не нашли так и шпарим по партийному....
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10.05.2020 18:06 Відповісти
А как там с заполняемостью филатовских могилок в днепре? а то. боюсь, чтоб труд не пропал нопрастно, придётся депутатами горсовета заполнять. Поддерживаете, земляки- днепряне?
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10.05.2020 18:33 Відповісти
Интересно, а какой процент умерших от рака, инсульта, инфаркта, были с перхотью в волосах?
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10.05.2020 22:22 Відповісти
Не может быть.
Похоже что кто-то кого-то сильно на*бал по поводу этого "вируса".
Не пора ли начать следствие ?
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11.05.2020 00:51 Відповісти
 
 