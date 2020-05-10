Масочный режим может завершиться еще до конца лета, - главный санврач Ляшко

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что масочный режим в Украине может завершиться к концу лета.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам главного санитарного врача, масочный режим может завершиться до конца лета при снижении количества новых случаев COVID-19 в период карантина в Украине.

"Если количество случаев будет стремиться к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаях и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", - сказал он.

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Ляшко добавил, что следующий пересмотр режима карантина состоится 22 мая.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации", - отметил Ляшко.