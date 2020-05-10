Масочный режим может завершиться еще до конца лета, - главный санврач Ляшко
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что масочный режим в Украине может завершиться к концу лета.
Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По словам главного санитарного врача, масочный режим может завершиться до конца лета при снижении количества новых случаев COVID-19 в период карантина в Украине.
"Если количество случаев будет стремиться к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаях и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", - сказал он.
Ляшко добавил, что следующий пересмотр режима карантина состоится 22 мая.
"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации", - отметил Ляшко.
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https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea/south-koreas-moon-warns-of-covid-19-second-wave-as-cases-rebound-idUSKBN22M028?fbclid=IwAR2o7CqKjpCQVmI9oemMumxgS6I-2Si07nQBmBFTOJy_AG3RDxwvIc34lhk SEOUL (Reuters) - South Korea warned of a second wave of the new coronavirus on Sunday as infections rebounded to a one-month high, just as the authorities were starting to ease some pandemic restrictions.
Знай свое место, смерд! Быдло не может рассуждать, ибо ваш скотский удел - работать на нас, элиту!
Спецслужбы, медицина, детсады, школа - на всех этапах отслеживаются талантливые
гойские дети - вот для чего обязательные прививки и остальные прелести "управляемой медицины". В интернете можно набрать: Пpoграмма eничтожения pyccкой нации (1989, Москва) - сразу станет понятно, что она касается и украинцев.
Это как психоз или просто генетическая дебильность?
А насчет стада, коим является т. н. социальное общество, так его индивидам не нравится, когда я использую этот термин. Хотя на церковь они же не обижаются, но там их скотом кличут испокон веков и даже для ясности указывают кто именно есть пастух, а кто стадо-паства. И Членин их постоянно массой называл, так они этим гордились.
А как я говорю "скотомасса", то обижаются не пойму на что...
а против нерофессионализма властей, решивших разместить людей из заражённой зоны в густонаселённом пункте. В Кончу-Заспу их надо было подселить.