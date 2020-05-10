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Новости Коронавирус и карантин
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Масочный режим может завершиться еще до конца лета, - главный санврач Ляшко

Масочный режим может завершиться еще до конца лета, - главный санврач Ляшко

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что масочный режим в Украине может завершиться к концу лета.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам главного санитарного врача, масочный режим может завершиться до конца лета при снижении количества новых случаев COVID-19 в период карантина в Украине.

"Если количество случаев будет стремиться к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские сады откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаях и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", - сказал он.

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Ляшко добавил, что следующий пересмотр режима карантина состоится 22 мая.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации", - отметил Ляшко.

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


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Топ комментарии
+22
Ха-ха!
Видимо хорошо поздравили маму Римму, что аж комменты закрыли))))
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10.05.2020 16:11 Ответить
+21
Та да. Цены на маски падают потихоньку. Сверхприбыль улетучивается. Можно отменять.
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10.05.2020 15:53 Ответить
+14
Цей Ляшко,не справжній.Ось оригінал :

Масковий режим може завершитися ще до кінця літа, - головний санітарний лікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7162
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10.05.2020 16:17 Ответить
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Страница 3 из 3
Та в том то и дело что он сорвал бабло - и пошёл на пенсию. Ты, типо, ёжика голой жопой испугал...
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10.05.2020 16:29 Ответить
Он на пенсии, а ты и все остальные до конца лета на карантине в намордниках
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10.05.2020 18:42 Ответить
Утешил Ёпь , а как на счёт + 40-45 жары и в маске не представляю..
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10.05.2020 16:28 Ответить
Атлічна! Зебілки на помаді заощадять та на іньєкциях ботоксу.
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10.05.2020 16:28 Ответить
Прочитал "Масковий" и сердце от радости чуть не выпрыгнуло - показалось Московский
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10.05.2020 16:37 Ответить
Сутками пьёт кофе и гадает на гуще. Это вредно прежде всего для нас, ведь зарплату он получает с нашего кармана.
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10.05.2020 16:47 Ответить
Доки Епіцентр всі маски не продасть - карантин не відмінять.
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10.05.2020 16:48 Ответить
Как только маски станут все шить сами, а антисептиком станет самогон двойной перегонки, карантин отменят, связи с нерентабельностью.
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10.05.2020 16:51 Ответить
Разбирайте свои автоматы намордников никто их не покупает обломитесь-к черту маски теперь уже все равно!Масковий режим може завершитися ще до кінця літа, - головний санітарний лікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4908
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10.05.2020 16:51 Ответить
Носи, ****! Сказали тебе твои рабовладельцы носить, значит будешь носить, псина. На не будешь, накажем!
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10.05.2020 18:29 Ответить
Масочный режим закроют как только продадут все маски в Эпицентре.
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10.05.2020 17:00 Ответить
Мда, как же они зае..али уже с этими масками. Пусть сами в маршруке при +20 проедутся. Дегенеры.
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10.05.2020 17:03 Ответить
Масочный режим завершится когда вам дадут пиз..ы, за то что развели лохторат как кроликов))
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10.05.2020 17:15 Ответить
Ляшко сумасшедший идиот
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10.05.2020 17:38 Ответить
Гнать этот бездельника Ляшка
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10.05.2020 17:39 Ответить
А я маскового режиму для себе і не вводив. Купив і носив у кишені на випадок мусорів. Скуплявся в маленьких крамницях. Маску принципово не вдягав. Коли в якійсь крамниці вперто наполягали вдягнути, просто звідтам виходив, і ходив у ті, де на її відсутність не "свєрталі увагі", як казав азіров.
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11.05.2020 07:47 Ответить
У нас той "масочний режим" може не скінчитися ніколи, так і не почавшись...

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-southkorea/south-koreas-moon-warns-of-covid-19-second-wave-as-cases-rebound-idUSKBN22M028?fbclid=IwAR2o7CqKjpCQVmI9oemMumxgS6I-2Si07nQBmBFTOJy_AG3RDxwvIc34lhk SEOUL (Reuters) - South Korea warned of a second wave of the new coronavirus on Sunday as infections rebounded to a one-month high, just as the authorities were starting to ease some pandemic restrictions.
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10.05.2020 17:50 Ответить
Масковий режим закінчився, почався цепковий - всіх посадимти на цеп, щоб нікуди не ходили. Варіант випробували і все вийшло. Головне лохам штрафи чуть-чуть більші і вони будуть сидіти і звинувачувати кого завгодно, тільки не себе.
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10.05.2020 17:51 Ответить
100плюс!!
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10.05.2020 18:22 Ответить
После 20 мая жара +28°С, посмотрим сколько будет "зомби" в масках на улице и сколько будет пострадавших от невозможности нормально дышать.
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10.05.2020 17:52 Ответить
Ляшко, іди в сраку. Тобі вже ніхто не вірить.
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10.05.2020 18:07 Ответить
тобто ,якщо вірус не сезонний то дитячі садочки не відкриються до кінця року?
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10.05.2020 18:13 Ответить
Намордники - это символ быдлячей покорности и больше ничего.
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10.05.2020 18:21 Ответить
Так и есть. и именно поэтому вы их обязаны носить. Вы, 98% населения - это скоторесурс в услужении 2%. И ты это никак не изменишь. Ты родилося нищим холопом и им падохнешь со стертым языком от выдизывания жопы тех, кто тобой владеет.
Знай свое место, смерд! Быдло не может рассуждать, ибо ваш скотский удел - работать на нас, элиту!
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10.05.2020 18:26 Ответить
Толсто....
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10.05.2020 18:28 Ответить
Да, вас холопов всякими имеют - и толстыми и тонкими...
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10.05.2020 18:45 Ответить
Не суди по себе о всех, а то начальство точно тебя паяльником причастит.
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10.05.2020 18:53 Ответить
А вот хрен тебе егорка, собирай бычки...
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10.05.2020 22:05 Ответить
Это в Арабских Эмиратах есть элита, а в Украине - организованное сообщество по уничтожению украинской элиты и народа.
Спецслужбы, медицина, детсады, школа - на всех этапах отслеживаются талантливые
гойские дети - вот для чего обязательные прививки и остальные прелести "управляемой медицины". В интернете можно набрать: Пpoграмма eничтожения pyccкой нации (1989, Москва) - сразу станет понятно, что она касается и украинцев.
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10.05.2020 19:40 Ответить
егорка іди спатки,зранку стане легше...
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10.05.2020 21:41 Ответить
И ты давай мой попу и в кровать - там тебя уже заждалася горная обезьяна, волосатая и вонючая
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10.05.2020 23:19 Ответить
Доктор,заберіть у дегенерата клаву......
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11.05.2020 08:12 Ответить
з мозгами все в порядку .придурку? можу вправити .ще й лопатою по кришці твого гробу прихлопну...
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10.05.2020 21:42 Ответить
По тебе петуху патыканому уже видно, что тебе твои мозги в твоей жопе размешали черенком от лопаты
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10.05.2020 23:17 Ответить
А кто ты такой - элита? Таких элит знаешь где видели? Ну что сказать, - чмо оно и в Африке чмо!
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10.05.2020 22:02 Ответить
Хозяин я твой, а ты холопина знай свое место!
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10.05.2020 23:16 Ответить
Масковий режим може завершитися ще до кінця літа, - головний санітарний лікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5006
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10.05.2020 18:30 Ответить
Шоу маски гоу!)
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10.05.2020 18:31 Ответить
Помню тут все на гамно исходили, когда из Китая людей везли. Мычели тут все - нипустим-сожгем. И вы даже на демонстрацию выползли с диванов. Но по-вашему, раз маски нахй не нужны, вирус фейк, так нахй вы тогда тут орали все в истерике припадочной??
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10.05.2020 18:37 Ответить
Так это как раз то просто объяснить. Человек существо социальное. Посему в истерически настроенной толпе в угоду инстинктам утрачивает способность критически мыслить. Такова природа человека. А если все сие действо происходит еще на фоне всеобщего психоза, подогреваемого СМИ, то не стоит удивляться такому поведению.
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10.05.2020 19:19 Ответить
А вот практические примеры: едет мужик (молодой) в маске в машине. Закрытой на все стекла и один в салоне. Или тетка на огороде у себя дачном че-то роется одна и в маске... И т. д. и т. п.
Это как психоз или просто генетическая дебильность?
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10.05.2020 20:01 Ответить
Это образец силы СМИ. Все вписывается в стадный рефлекс. Только ИМХО Ваши примеры взяты с потолка. Я больше обратное наблюдаю.
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10.05.2020 20:16 Ответить
Мои примеры взяты из моих личных наблюдений явно не на потолке (машины там не ездят и огородов нет).
А насчет стада, коим является т. н. социальное общество, так его индивидам не нравится, когда я использую этот термин. Хотя на церковь они же не обижаются, но там их скотом кличут испокон веков и даже для ясности указывают кто именно есть пастух, а кто стадо-паства. И Членин их постоянно массой называл, так они этим гордились.
А как я говорю "скотомасса", то обижаются не пойму на что...
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10.05.2020 20:27 Ответить
таких прикладів кожен день десятками.
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11.05.2020 08:54 Ответить
Ну, наверное есть разница между изначальным не знанием и не пониманием ситуации и сегодняшним днём. Посему, не исходи тут на говно.
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10.05.2020 19:38 Ответить
У вас у скотомассы скотство ваше оно изначально заложено в вашу природу - прошито генетически. Поэтому не мычи и иди горбатиться на своего рабовладельца.
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10.05.2020 19:57 Ответить
Брось корчить тут из себя святую целку. Ты глянь, оно возомнило себя великим инквизитором....
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10.05.2020 20:25 Ответить
Инквизиторы ведьм и колдунов изводили путем утилизации на костре. А ты просто рядовое гамно, которое утилизируется в выгребной яме. Всосало, чмо ты опетушенное? То-то.
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10.05.2020 23:22 Ответить
Плохая память - всё перекручивает. Люди выступили не против соотечественников,
а против нерофессионализма властей, решивших разместить людей из заражённой зоны в густонаселённом пункте. В Кончу-Заспу их надо было подселить.
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10.05.2020 19:49 Ответить
Да ладно, скот тупой отмазывать от скотского поступка - все все видели и все зафиксировано навечно
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10.05.2020 19:55 Ответить
масочный режим завершится с победой революции, в которой будет скинут зеленый режим
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10.05.2020 18:42 Ответить
А как же 73% зебилов? Их если павешать, населения не останется. Кто шестерить будет на элиту?
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10.05.2020 19:58 Ответить
ну знаете, нет никаких 73% - население Украины 45 миллионов, за зеленского проголосовало 13 541 528, это одна треть всего населения. Не накручивайте себя и других, зеля уйдёт также, как и пришёл - неожиданно и со спецэффектами
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10.05.2020 21:28 Ответить
Ни фига се ты дибилище законченное! Ты нацарапало "Не накручивайте...", а само накрутило нереальных 45 лямов насселения + уверовало в то, что голосуют в Украине с первого дня рождения. Бегом лечиться, имбецил.
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10.05.2020 23:24 Ответить
Та да напарили народу маски по 1 баксу шт паники нагнали застращали спирт 100 мл по 1.5 бакса втюхали а теперь тех масок что у дурака фантиков конечно нах они нужны все на этом ненаваришься теперь мычать что то начинаете на очко их себе нацепите всех клоуны дураками сделали
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10.05.2020 18:50 Ответить
Кто покупал одноразовые маски по безумным ценам - тот лох и так ему и надо. Лох должен быть наказан!
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10.05.2020 20:04 Ответить
А Бацька против.
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10.05.2020 18:52 Ответить
Розуй дебіле очі.Українці на твої маски хрен ложили.
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10.05.2020 18:57 Ответить
Это душит он девку мешком целлофановым типа "майка"
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10.05.2020 20:05 Ответить
Как только в наших городских душегубках летом поднимется температура ввиду тотального отсутствия кондеев, так маски перестанут быть нужны даже под дулом автомата.
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10.05.2020 19:25 Ответить
А штрафовать будут за хождение в маске?
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10.05.2020 19:30 Ответить
Нет. Внедрят руский опыт. Все в намордниках, перчаточках и ошейниках с поводками.
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10.05.2020 19:36 Ответить
Ошейники с поводками вам надели очень давно - со времен татарского ига и далее крепостного права. А теперь просто добавляют намордники.
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10.05.2020 20:07 Ответить
Это у вас на Раше-Параше такие порядки были и есть. Украинцы свободные люди и плевать хотели на вас с вашими хотелкам.
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10.05.2020 20:23 Ответить
Холопы вы в услужении у нас испокон вместе со своими братьями мацкалами!
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10.05.2020 23:26 Ответить
Не завершится, это очевидно. Мало того, осенью объявят "вторую волну" и всё пойдёт по-новой. Эти, лепить для лохов (то есть нам с вами) будут всё, что им в голову взбредёт.
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10.05.2020 19:34 Ответить
Пускай их носят те кого дрыщ из-за гордона притащил а теперь не выпускает.
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10.05.2020 19:40 Ответить
Будешь носить, падла!
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10.05.2020 23:27 Ответить
А ты не пробовал походить в маске в +30 С ?
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10.05.2020 19:44 Ответить
А ты не пробовал подыхать от пневмонии??? Жить захочешь, не только маску наденешь, а еще и в костюм биологической защиты с радостными воплями запрыгнешь. наш народ считает что это какие-то там басни и плюет в открытую на все эти карантины и маски, зато когда в день будет по 10тысяч новых зараженных (не факт что их сейчас не несколько тысяч, потому что тесты делают явно не всем) и сотни умерших, тогда посмотрим, что вы все запоете.
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11.05.2020 04:03 Ответить
Пішов у сраку, панікер на зарплаті.
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11.05.2020 07:53 Ответить
Пошло на куй кацапское быдло, сиди у себя в мухосранске и рассказывай кацапам про то какой короновирус неопасный и вообще выдумка проклятых американцев.
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11.05.2020 12:33 Ответить
Туфта!!! Якби ймовірність заразитись вірусом без маски була реальною, Зеленський надів би три противогаза на лице і два на гузно, а так він ходить без маски. Затим що він проголосив кожного українця президентом, то масочний режим вже закінчився.
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11.05.2020 08:08 Ответить
Волшебная отмазка от ватных идиотов, ты бы еще про святое причастие рассказал.
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11.05.2020 12:34 Ответить
Ага, люди замучались их стирать...
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10.05.2020 19:51 Ответить
Тогда опускай на ночь в унитаз на дезинфекцию
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10.05.2020 23:29 Ответить
Під виглядом коронавірусу в світі встановлюють тотальний контроль над суспільство. Карантин та обмеження, які запроваджені, є засобом психологічного тиску та придушення волі. Влада не збирається скасовувати масковий режим. Маска - це символ покорності та рабства.
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10.05.2020 22:00 Ответить
А вот и пациентов из дурдома выпустили.
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11.05.2020 03:59 Ответить
До конца лета какого года? Вы даже на пик заболеваний не вышли, а с таким не соблюдением карантина солидной части населения это затянется надолго.
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10.05.2020 22:52 Ответить
До 2022
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10.05.2020 23:29 Ответить
Сегодня прошелся по Харькову, так впечатления очень негативные, на улицах в масках процентов 20, причем половина ходи вообще без масок. а у 30% они на подбородках. Похоже пандемия и заражение всего населения страны неизбежны.
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11.05.2020 03:58 Ответить
Слава Богу, відвертих дебілів (серед яких проплачений дебіл войтенко) лише 20%.
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11.05.2020 07:55 Ответить
Вы тупые кацапы хоть так откровенно не палитесь, ватные высеры на украинском языке уже не прокатывют, нужно проявить смекалку чтобыне так очевидны были ваши усилия по распространению короновируса и устройству пандемии в Украине.
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11.05.2020 12:31 Ответить
А между тем, маски ещё опаснее, чем их отсутствие. Мало кто меняет маски как положено, каждые 2 часа. Но как только маска стала влажной (а при дыхании через неё это происходит быстро), каждый выдох из маски подобен чиху. В воздухе создаётся воздушно-капельная смесь. Глядя на то, как многие ходят в масках просто по улице вдали от мест скопления людей и не снимают их вообще (будучи напуганы Ляшком с его дебильными парками), понятно, что это ходячие распространители.
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11.05.2020 10:18 Ответить
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