Шестеро украинцев вылетели из Анголы и Судана на белорусском самолете

Авиакомпания "Белавиа" выполняет сложный чартерный рейс из Анголы и Судана.

Об этом сообщил БЕЛТА заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Игорь Чергинец, передает Цензор.НЕТ.

На борту находятся около 60 человек. "Из них 41 белорус, 6 украинцев и 9 россиян. Люди в этих странах были в основном по работе - в служебных командировках", - сказал Игорь Чергинец.

Самолет вылетел вчера из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), сегодня борт прибудет в Минск.

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Напомним, 9 мая восемь пассажирских чартерных и специальных авиарейсов оформили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Самолетами из Бейрута, Абу-Даби, Дубай, Кувейта, Праги, Мюнхена и Риги вернулись более 560 украинцев. Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан.