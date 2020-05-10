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Новости Коронавирус и карантин
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Шестеро украинцев вылетели из Анголы и Судана на белорусском самолете

Шестеро украинцев вылетели из Анголы и Судана на белорусском самолете

Авиакомпания "Белавиа" выполняет сложный чартерный рейс из Анголы и Судана.

Об этом сообщил БЕЛТА заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Игорь Чергинец, передает Цензор.НЕТ.

На борту находятся около 60 человек. "Из них 41 белорус, 6 украинцев и 9 россиян. Люди в этих странах были в основном по работе - в служебных командировках", - сказал Игорь Чергинец.

Самолет вылетел вчера из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), сегодня борт прибудет в Минск.

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Напомним, 9 мая восемь пассажирских чартерных и специальных авиарейсов оформили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Самолетами из Бейрута, Абу-Даби, Дубай, Кувейта, Праги, Мюнхена и Риги вернулись более 560 украинцев. Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан.

Автор: 

Ангола (17) Беларусь (7937) карантин (16729) Судан (52) эвакуация (2120) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Если хйовый начальник то это хорошо
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10.05.2020 22:00 Ответить
+2
Бедный начальник два месяца на пляже карибского моря
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10.05.2020 22:08 Ответить
+2
Так деньги почти закончились. Он не планировал там 2 месяца сидеть, и ещё не известно сколько просидит. Летел на недельку в Коста-Рику, там у его двоюродного брата небольшой дом.
Пару недель назад связывались с ним. Говорит, вид на океан с дома, походишь к берегу а людей вообще нет, только один океан. Теперь ему будет эти приключения-злоключения на всю жизнь, что вспомнить.
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10.05.2020 22:13 Ответить
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А у нас, наш начальник застрял в Коста-Рике... Уже 2 месяца, как начался карантин, не может выбраться в Украину.
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10.05.2020 21:56 Ответить
Если хйовый начальник то это хорошо
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10.05.2020 22:00 Ответить
Дело в том, что он хороший начальник... Реально хороший, помогает, чем может подчинённым.
А вот сейчас его заменяет, не очень хороший
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10.05.2020 22:03 Ответить
Так деньги почти закончились. Он не планировал там 2 месяца сидеть, и ещё не известно сколько просидит. Летел на недельку в Коста-Рику, там у его двоюродного брата небольшой дом.
Пару недель назад связывались с ним. Говорит, вид на океан с дома, походишь к берегу а людей вообще нет, только один океан. Теперь ему будет эти приключения-злоключения на всю жизнь, что вспомнить.
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10.05.2020 22:13 Ответить
Всё что хорошо и долго продолжается ,начинает вскоре надоедать, ибо хочется чего то лучшего и в геометрической прогрессии , примета сельского учителя математики, часто отдыхающего на мальдивах
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10.05.2020 22:25 Ответить
Мені на морі вистачає 5 днів з головою. Вже обридло.
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10.05.2020 22:41 Ответить
Значит ты не учитель, а кто то другой по профессии
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10.05.2020 22:52 Ответить
Надивився я на моря-океани свого часу.
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10.05.2020 22:58 Ответить
Что моряком или в пиратах был ?
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10.05.2020 23:17 Ответить
Служив в ВМФ 3 роки.
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10.05.2020 23:24 Ответить
Бедный начальник два месяца на пляже карибского моря
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10.05.2020 22:08 Ответить
Ага на Канарах .... да черт с этим коронавирусом я на вилле в бассейне самоизолируюсь
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10.05.2020 22:07 Ответить
Вилла хорошо, но в бассейне как пишите ,то долго не выдержите, потренируйтесь в тёплой ванной для начала и затем на отдых на Канары
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10.05.2020 22:20 Ответить
Я водолей хоть моя стихия воздух , воду я очень люблю.
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10.05.2020 22:32 Ответить
У вас по ходу должен быть кот ,по кличке "Мурчик", если угадал ставьте лайк
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10.05.2020 22:56 Ответить
Коста-Ріка - це непогано, одна з найкращих країн Латинської Ґамерики...
Гірше було б, якби застряг у Гондурасі або Сальвадорі
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10.05.2020 22:22 Ответить
мо понравилось там мужику?
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10.05.2020 22:39 Ответить
своего не дам - нормальный такой мерин у меня - другого не хочу.....
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10.05.2020 22:41 Ответить
Мерин на ходу уже не плохо ,тогда остаётся пожелать вам кабана S600 и
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10.05.2020 23:13 Ответить
Яке щастя!
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10.05.2020 22:00 Ответить
Оце так сенсація!
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10.05.2020 22:02 Ответить
И шо? В Анголе коронавируса нет , а в Белоруси - эпидемия
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10.05.2020 22:03 Ответить
Лукашенко решил, что на бравурных речах дотянет до выборов...
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10.05.2020 22:17 Ответить
везуть в білорусами вірусню
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10.05.2020 22:05 Ответить
Угнали все-таки! Молодцы.
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10.05.2020 22:07 Ответить
Шестеро украинцев вылетели из Анголы и Судана на белорусском самолете с экипажем из Лаоса и Суринама и стюардессами-мексиканками

...
Оце був би зачітний заголовок
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10.05.2020 22:25 Ответить
Так в том то и смысл заголовка что на одном самолёте одновременно из двух стран и такие крутые самолёты с одновременным захватом в реальном времени с разных участков, есть только у "Белавиа " и ВКЛ_это_мы_01 должен гордиться таким достижением своего государства
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10.05.2020 22:49 Ответить
Бедолаги еще не в курсе, что фиг туда вернутся))
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10.05.2020 22:32 Ответить
Вернуться можно через алиэкспресс по предоплате
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10.05.2020 23:16 Ответить
Вже всьо, на парад запізднились.(азіровка)
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10.05.2020 22:45 Ответить
Из Конго там никого нет, а то у нас вакансия освободилась
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10.05.2020 23:23 Ответить
Где в зоопарке или кто то замуж мечтает взять конгийца
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11.05.2020 00:32 Ответить
 
 