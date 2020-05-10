Шестеро украинцев вылетели из Анголы и Судана на белорусском самолете
Авиакомпания "Белавиа" выполняет сложный чартерный рейс из Анголы и Судана.
Об этом сообщил БЕЛТА заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности "Белавиа" Игорь Чергинец, передает Цензор.НЕТ.
На борту находятся около 60 человек. "Из них 41 белорус, 6 украинцев и 9 россиян. Люди в этих странах были в основном по работе - в служебных командировках", - сказал Игорь Чергинец.
Самолет вылетел вчера из Луанды (Ангола) в Хартум (Судан), сегодня борт прибудет в Минск.
Напомним, 9 мая восемь пассажирских чартерных и специальных авиарейсов оформили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Самолетами из Бейрута, Абу-Даби, Дубай, Кувейта, Праги, Мюнхена и Риги вернулись более 560 украинцев. Всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд 15,4 тысячи граждан.
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А вот сейчас его заменяет, не очень хороший
Пару недель назад связывались с ним. Говорит, вид на океан с дома, походишь к берегу а людей вообще нет, только один океан. Теперь ему будет эти приключения-злоключения на всю жизнь, что вспомнить.
Гірше було б, якби застряг у Гондурасі або Сальвадорі
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Оце був би зачітний заголовок