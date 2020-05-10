Шестеро українців вилетіли з Анголи та Судану на білоруському літаку
Авіакомпанія "Белавіа" виконує складний чартерний рейс з Анголи і Судану.
Про це повідомив БЕЛТА заступник генерального директора з маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності "Бєлавіа" Ігор Чергінець, передає Цензор.НЕТ.
На борту перебуває близько 60 осіб. "З них 41 білорус, 6 українців і 9 росіян. Люди в цих країнах були переважно по роботі - в службових відрядженнях", - сказав Ігор Чергінець.
Літак вилетів учора з Луанди (Ангола) в Хартум (Судан), сьогодні борт прибуде до Мінська.
Нагадаємо, 9 травня вісім пасажирських чартерних і спеціальних авіарейсів оформили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ". Літаками з Бейрута, Абу-Дабі, Дубаю, Кувейту, Праги, Мюнхена і Риги повернулися понад 560 українців. Всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і виїзд 15,4 тис. громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А вот сейчас его заменяет, не очень хороший
Пару недель назад связывались с ним. Говорит, вид на океан с дома, походишь к берегу а людей вообще нет, только один океан. Теперь ему будет эти приключения-злоключения на всю жизнь, что вспомнить.
Гірше було б, якби застряг у Гондурасі або Сальвадорі
...
Оце був би зачітний заголовок