Шестеро українців вилетіли з Анголи та Судану на білоруському літаку

Авіакомпанія "Белавіа" виконує складний чартерний рейс з Анголи і Судану.

Про це повідомив БЕЛТА заступник генерального директора з маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності "Бєлавіа" Ігор Чергінець, передає Цензор.НЕТ.

На борту перебуває близько 60 осіб. "З них 41 білорус, 6 українців і 9 росіян. Люди в цих країнах були переважно по роботі - в службових відрядженнях", - сказав Ігор Чергінець.

Літак вилетів учора з Луанди (Ангола) в Хартум (Судан), сьогодні борт прибуде до Мінська.

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Нагадаємо, 9 травня вісім пасажирських чартерних і спеціальних авіарейсів оформили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ". Літаками з Бейрута, Абу-Дабі, Дубаю, Кувейту, Праги, Мюнхена і Риги повернулися понад 560 українців. Всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і виїзд 15,4 тис. громадян.