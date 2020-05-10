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Новини Коронавірус і карантин
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Шестеро українців вилетіли з Анголи та Судану на білоруському літаку

Шестеро українців вилетіли з Анголи та Судану на білоруському літаку

Авіакомпанія "Белавіа" виконує складний чартерний рейс з Анголи і Судану.

Про це повідомив БЕЛТА заступник генерального директора з маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності "Бєлавіа" Ігор Чергінець, передає Цензор.НЕТ.

На борту перебуває близько 60 осіб. "З них 41 білорус, 6 українців і 9 росіян. Люди в цих країнах були переважно по роботі - в службових відрядженнях", - сказав Ігор Чергінець.

Літак вилетів учора з Луанди (Ангола) в Хартум (Судан), сьогодні борт прибуде до Мінська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Понад 560 громадян повернулися в Україну за минулу добу, - Держприкордонслужба

Нагадаємо, 9 травня вісім пасажирських чартерних і спеціальних авіарейсів оформили прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ". Літаками з Бейрута, Абу-Дабі, Дубаю, Кувейту, Праги, Мюнхена і Риги повернулися понад 560 українців. Всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і виїзд 15,4 тис. громадян.

Ангола (17) Білорусь (7987) карантин (18172) Судан (38) евакуація (2360) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Если хйовый начальник то это хорошо
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10.05.2020 22:00 Відповісти
+2
Бедный начальник два месяца на пляже карибского моря
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10.05.2020 22:08 Відповісти
+2
Так деньги почти закончились. Он не планировал там 2 месяца сидеть, и ещё не известно сколько просидит. Летел на недельку в Коста-Рику, там у его двоюродного брата небольшой дом.
Пару недель назад связывались с ним. Говорит, вид на океан с дома, походишь к берегу а людей вообще нет, только один океан. Теперь ему будет эти приключения-злоключения на всю жизнь, что вспомнить.
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10.05.2020 22:13 Відповісти
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А у нас, наш начальник застрял в Коста-Рике... Уже 2 месяца, как начался карантин, не может выбраться в Украину.
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10.05.2020 21:56 Відповісти
Если хйовый начальник то это хорошо
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10.05.2020 22:00 Відповісти
Дело в том, что он хороший начальник... Реально хороший, помогает, чем может подчинённым.
А вот сейчас его заменяет, не очень хороший
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10.05.2020 22:03 Відповісти
Так деньги почти закончились. Он не планировал там 2 месяца сидеть, и ещё не известно сколько просидит. Летел на недельку в Коста-Рику, там у его двоюродного брата небольшой дом.
Пару недель назад связывались с ним. Говорит, вид на океан с дома, походишь к берегу а людей вообще нет, только один океан. Теперь ему будет эти приключения-злоключения на всю жизнь, что вспомнить.
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10.05.2020 22:13 Відповісти
Всё что хорошо и долго продолжается ,начинает вскоре надоедать, ибо хочется чего то лучшего и в геометрической прогрессии , примета сельского учителя математики, часто отдыхающего на мальдивах
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10.05.2020 22:25 Відповісти
Мені на морі вистачає 5 днів з головою. Вже обридло.
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10.05.2020 22:41 Відповісти
Значит ты не учитель, а кто то другой по профессии
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10.05.2020 22:52 Відповісти
Надивився я на моря-океани свого часу.
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10.05.2020 22:58 Відповісти
Что моряком или в пиратах был ?
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10.05.2020 23:17 Відповісти
Служив в ВМФ 3 роки.
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10.05.2020 23:24 Відповісти
Бедный начальник два месяца на пляже карибского моря
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10.05.2020 22:08 Відповісти
Ага на Канарах .... да черт с этим коронавирусом я на вилле в бассейне самоизолируюсь
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10.05.2020 22:07 Відповісти
Вилла хорошо, но в бассейне как пишите ,то долго не выдержите, потренируйтесь в тёплой ванной для начала и затем на отдых на Канары
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10.05.2020 22:20 Відповісти
Я водолей хоть моя стихия воздух , воду я очень люблю.
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10.05.2020 22:32 Відповісти
У вас по ходу должен быть кот ,по кличке "Мурчик", если угадал ставьте лайк
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10.05.2020 22:56 Відповісти
Коста-Ріка - це непогано, одна з найкращих країн Латинської Ґамерики...
Гірше було б, якби застряг у Гондурасі або Сальвадорі
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10.05.2020 22:22 Відповісти
мо понравилось там мужику?
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10.05.2020 22:39 Відповісти
своего не дам - нормальный такой мерин у меня - другого не хочу.....
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10.05.2020 22:41 Відповісти
Мерин на ходу уже не плохо ,тогда остаётся пожелать вам кабана S600 и
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10.05.2020 23:13 Відповісти
Яке щастя!
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10.05.2020 22:00 Відповісти
Оце так сенсація!
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10.05.2020 22:02 Відповісти
И шо? В Анголе коронавируса нет , а в Белоруси - эпидемия
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10.05.2020 22:03 Відповісти
Лукашенко решил, что на бравурных речах дотянет до выборов...
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10.05.2020 22:17 Відповісти
везуть в білорусами вірусню
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10.05.2020 22:05 Відповісти
Угнали все-таки! Молодцы.
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10.05.2020 22:07 Відповісти
Шестеро украинцев вылетели из Анголы и Судана на белорусском самолете с экипажем из Лаоса и Суринама и стюардессами-мексиканками

...
Оце був би зачітний заголовок
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10.05.2020 22:25 Відповісти
Так в том то и смысл заголовка что на одном самолёте одновременно из двух стран и такие крутые самолёты с одновременным захватом в реальном времени с разных участков, есть только у "Белавиа " и ВКЛ_это_мы_01 должен гордиться таким достижением своего государства
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10.05.2020 22:49 Відповісти
Бедолаги еще не в курсе, что фиг туда вернутся))
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10.05.2020 22:32 Відповісти
Вернуться можно через алиэкспресс по предоплате
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10.05.2020 23:16 Відповісти
Вже всьо, на парад запізднились.(азіровка)
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10.05.2020 22:45 Відповісти
Из Конго там никого нет, а то у нас вакансия освободилась
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10.05.2020 23:23 Відповісти
Где в зоопарке или кто то замуж мечтает взять конгийца
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11.05.2020 00:32 Відповісти
 
 