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46 українців евакуйовано спецрейсом із Кувейту, - посольство
В Україну спецрейсом з Кувейту відправлено 46 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства України в Кувейті.
Рейс виконала кувейтська авіакомпанія "Jazeera Airways".
"Всі пасажири вибрали опцію проходження самоізоляції за місцем проживання і встановили додаток "Дій вдома", - зазначили в посольстві.
Нагадаємо, 8 травня прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили на в'їзд майже 700 громадян України, які прибули літаками з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа і Лондона.
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