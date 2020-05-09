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Новини Коронавірус і карантин
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46 українців евакуйовано спецрейсом із Кувейту, - посольство

В Україну спецрейсом з Кувейту відправлено 46 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства України в Кувейті.

Рейс виконала кувейтська авіакомпанія "Jazeera Airways".

"Всі пасажири вибрали опцію проходження самоізоляції за місцем проживання і встановили додаток "Дій вдома", - зазначили в посольстві.

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46 українців евакуйовано спецрейсом із Кувейту, - посольство 01

Нагадаємо, 8 травня прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили на в'їзд майже 700 громадян України, які прибули літаками з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа і Лондона.

карантин (18172) Кувейт (51) посольство (950) евакуація (2360) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Эвакуирували? а что там ? Война?)
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09.05.2020 23:35 Відповісти
+2
отлично...а до дома они в спецмашинах добрались или хотя бы в спецкостюмах...))))
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09.05.2020 23:37 Відповісти
+1
Ну, все дома. Теперь за границу только под расписку для налоговой выпускать будут.
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09.05.2020 23:31 Відповісти
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Ну, все дома. Теперь за границу только под расписку для налоговой выпускать будут.
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09.05.2020 23:31 Відповісти
Для чого їм повертатися, якщо для них в Україні нема стабільної роботи?
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09.05.2020 23:32 Відповісти
Эвакуирували? а что там ? Война?)
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09.05.2020 23:35 Відповісти
отлично...а до дома они в спецмашинах добрались или хотя бы в спецкостюмах...))))
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09.05.2020 23:37 Відповісти
цікаво...знову за рахунок платників податків?
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09.05.2020 23:40 Відповісти
Опять прибавится энное число людей с короновирусом.
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09.05.2020 23:41 Відповісти
отетот "додаток" то вообще смешно. клоуны зелёные.
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09.05.2020 23:45 Відповісти
ну на х воны нам треба
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09.05.2020 23:44 Відповісти
дивує для чого люди взагалі повертаються в цей театр абсурду... з благополучних .розвинених країн?
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09.05.2020 23:53 Відповісти
 
 