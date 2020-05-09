46 українців евакуйовано спецрейсом із Кувейту, - посольство

В Україну спецрейсом з Кувейту відправлено 46 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посольства України в Кувейті.

Рейс виконала кувейтська авіакомпанія "Jazeera Airways".

"Всі пасажири вибрали опцію проходження самоізоляції за місцем проживання і встановили додаток "Дій вдома", - зазначили в посольстві.

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Нагадаємо, 8 травня прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили на в'їзд майже 700 громадян України, які прибули літаками з Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа і Лондона.