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Новости Коронавирус и карантин
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46 украинцев эвакуированы спецрейсом из Кувейта, - посольство

В Украину спецрейсом из Кувейта отправлены 46 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Кувейте.

Рейс выполнила кувейтская авиакомпания "Jazeera Airways".

"Все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение "Дій вдома", - отметили в посольстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Для украинцев, которые хотят вернуться домой, запланированы новые авиарейсы из 25 городов мира, - Мининфраструктуры. СПИСОК

46 украинцев эвакуированы спецрейсом из Кувейта, - посольство 01

Напомним, 8 мая пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили на въезд почти 700 граждан Украины, которые прибыли самолетами из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона.

Также читайте: За сутки в Украину пятью авиарейсами эвакуировали еще почти 800 граждан, - Госпогранслужба

Автор: 

карантин (16729) Кувейт (34) посольство (1087) эвакуация (2120) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Эвакуирували? а что там ? Война?)
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09.05.2020 23:35 Ответить
+2
отлично...а до дома они в спецмашинах добрались или хотя бы в спецкостюмах...))))
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09.05.2020 23:37 Ответить
+1
Ну, все дома. Теперь за границу только под расписку для налоговой выпускать будут.
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09.05.2020 23:31 Ответить
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Ну, все дома. Теперь за границу только под расписку для налоговой выпускать будут.
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09.05.2020 23:31 Ответить
Для чого їм повертатися, якщо для них в Україні нема стабільної роботи?
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09.05.2020 23:32 Ответить
Эвакуирували? а что там ? Война?)
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09.05.2020 23:35 Ответить
отлично...а до дома они в спецмашинах добрались или хотя бы в спецкостюмах...))))
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09.05.2020 23:37 Ответить
цікаво...знову за рахунок платників податків?
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09.05.2020 23:40 Ответить
Опять прибавится энное число людей с короновирусом.
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09.05.2020 23:41 Ответить
отетот "додаток" то вообще смешно. клоуны зелёные.
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09.05.2020 23:45 Ответить
ну на х воны нам треба
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09.05.2020 23:44 Ответить
дивує для чого люди взагалі повертаються в цей театр абсурду... з благополучних .розвинених країн?
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09.05.2020 23:53 Ответить
 
 