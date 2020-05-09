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46 украинцев эвакуированы спецрейсом из Кувейта, - посольство
В Украину спецрейсом из Кувейта отправлены 46 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства Украины в Кувейте.
Рейс выполнила кувейтская авиакомпания "Jazeera Airways".
"Все пассажиры выбрали опцию прохождения самоизоляции по месту жительства и установили приложение "Дій вдома", - отметили в посольстве.
Напомним, 8 мая пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили на въезд почти 700 граждан Украины, которые прибыли самолетами из Гамбурга, Франкфурта, Амстердама, Шарджа и Лондона.
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