В Чернигове вандалы разрушили 36 плит на могилах расстрелянных немецких военнопленных
В Чернигове неизвестные разбили 36 надгробий расстрелянных немецких военнопленных.
Об этом в Facebook сообщил заместитель Черниговского городского председателя Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что в припадке "победобесия" какие-то идиоты (другой характеристики у меня нет) под влиянием алкоголя (рядом пустые бутылки от пива и водки) разрушили 36 плит на могилах расстрелянных во время войны немецких военнопленных возле лыжной базы в Чернигове. Так они вчера отпраздновали 9 мая", - написал он.
По его словам, руководство КП "Спецкомбинат" сообщил об акте вандализма правоохранительным органам, и в воскресенье оперативники уже работали на месте преступления. Ведется следствие.
Ломако заверил, что поврежденные могилы городская власть обязательно восстановит.
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ст.298, п.4
А ещё они посевы травят и воду в колодцах заражают. И куры из за них плохо несутся.
а внуки воюют с могилами.
Это лицо "русского мира".
В ЦІЙ ОБЛАСТІ, ОСОБЛИВО БЛИЩЕ ДО КОРДОНУ З ФАШИСТСЬКОЮ росією УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ НЕМАЄ.ТАМ ДИВЛЯТЬСЯ АДЕПТІВ )(УЙЛОСТАНУ !!