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В Чернигове вандалы разрушили 36 плит на могилах расстрелянных немецких военнопленных

В Чернигове вандалы разрушили 36 плит на могилах расстрелянных немецких военнопленных

В Чернигове неизвестные разбили 36 надгробий расстрелянных немецких военнопленных.

Об этом в Facebook сообщил заместитель Черниговского городского председателя Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что в припадке "победобесия" какие-то идиоты (другой характеристики у меня нет) под влиянием алкоголя (рядом пустые бутылки от пива и водки) разрушили 36 плит на могилах расстрелянных во время войны немецких военнопленных возле лыжной базы в Чернигове. Так они вчера отпраздновали 9 мая", - написал он.

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По его словам, руководство КП "Спецкомбинат" сообщил об акте вандализма правоохранительным органам, и в воскресенье оперативники уже работали на месте преступления. Ведется следствие.

Ломако заверил, что поврежденные могилы городская власть обязательно восстановит.

В Чернигове вандалы разрушили 36 плит на могилах расстрелянных немецких военнопленных 01

Автор: 

Вторая мировая война (428) кладбище (289) Чернигов (900) вандализм (609)


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Топ комментарии
+21
друзья зеленского и сивохи погуляли
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11.05.2020 09:13 Ответить
+13
Зебилы "поднимают" рейтинг зебоба.
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11.05.2020 09:13 Ответить
+13
Ватаны
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11.05.2020 09:16 Ответить
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в нормальных странах кругом камеры стоят..
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11.05.2020 09:12 Ответить
Зебилы "поднимают" рейтинг зебоба.
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11.05.2020 09:13 Ответить
И ты думаешь, что подобным паскудством тебе это удалось, зебил?
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11.05.2020 09:14 Ответить
Цей вид називається "руссssо-кацапо-ідіото".
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11.05.2020 10:17 Ответить
друзья зеленского и сивохи погуляли
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11.05.2020 09:13 Ответить
Так то ж нормальных.
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11.05.2020 09:14 Ответить
Знайти і засудити на примусові. Нехай дороги будують.
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11.05.2020 09:15 Ответить
Є краща пропозиція:
ст.298, п.4
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11.05.2020 10:15 Ответить
На жаль, не знайдуть. Ватні мусора ватників не шукатимуть.
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11.05.2020 10:34 Ответить
ну не расстреляннух на вся случай, а просто умерших в лагере военопленных в 1945-49 годах, когда город востанавливали
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11.05.2020 09:15 Ответить
Ватаны
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11.05.2020 09:16 Ответить
Да просто слинявшие к "проклятым биндерам" с маладых риспуплик Домбаса долбни День Дидываивале отмечали и после выпитой очередной бутылки пошли "мстить за дидоф!".
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11.05.2020 09:17 Ответить
А сегодня в Киеве на водоканале устроили. Може і вони но як я их ненавиджу.
А ещё они посевы травят и воду в колодцах заражают. И куры из за них плохо несутся.
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11.05.2020 09:41 Ответить
Диверсию устроили.
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11.05.2020 09:43 Ответить
Из рубрики а сегодня в мире животных...
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11.05.2020 09:22 Ответить
Ватаны за дидов мстили
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11.05.2020 09:35 Ответить
Буферная Украина сильно пострадала и от гитлеровцев и от красной армии основателя Троцкого, поэтому было бы правильно устанавливать единые памятники германским и московским военнослужащим
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11.05.2020 09:51 Ответить
Результат промивки мізків кацапським "победобесієм", з "українськими" олігархами. На яких каналах у нас "чтят дедов на палках" У Чернігові вандали зруйнували 36 плит на могилах розстріляних німецьких військовополонених - Цензор.НЕТ 5253
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11.05.2020 09:51 Ответить
это творят ватники
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11.05.2020 10:14 Ответить
Деды расстреливали военнопленных,
а внуки воюют с могилами.
Это лицо "русского мира".
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11.05.2020 10:21 Ответить
Але ж це курва й бидлядцтво... В Німеччині сотні кладовищ совецких солдатів, до речі доглянутих чисто по немецки, але я ніколи не чув що б хтось то поглумився над могилами .
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11.05.2020 10:53 Ответить
А ЧОГО ДИВНОГО ???
В ЦІЙ ОБЛАСТІ, ОСОБЛИВО БЛИЩЕ ДО КОРДОНУ З ФАШИСТСЬКОЮ росією УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ НЕМАЄ.ТАМ ДИВЛЯТЬСЯ АДЕПТІВ )(УЙЛОСТАНУ !!
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11.05.2020 12:45 Ответить
Немцы со Сталиным воевали, мстили за Голодомор - чего к их могилам прикопались ?
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11.05.2020 13:09 Ответить
Немцы мстили Сталину за Перл-Харбор.
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11.05.2020 13:39 Ответить
 
 