В Чернигове вандалы разрушили 36 плит на могилах расстрелянных немецких военнопленных

В Чернигове неизвестные разбили 36 надгробий расстрелянных немецких военнопленных.

Об этом в Facebook сообщил заместитель Черниговского городского председателя Александр Ломако, передает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что в припадке "победобесия" какие-то идиоты (другой характеристики у меня нет) под влиянием алкоголя (рядом пустые бутылки от пива и водки) разрушили 36 плит на могилах расстрелянных во время войны немецких военнопленных возле лыжной базы в Чернигове. Так они вчера отпраздновали 9 мая", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа часто ведет себя так, будто победа во Второй мировой войне была только России, к которой другие постсоветские государства не имели отношения, - посол Щерба

По его словам, руководство КП "Спецкомбинат" сообщил об акте вандализма правоохранительным органам, и в воскресенье оперативники уже работали на месте преступления. Ведется следствие.

Ломако заверил, что поврежденные могилы городская власть обязательно восстановит.





