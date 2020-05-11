УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11488 відвідувачів онлайн
Новини
8 148 24

У Чернігові вандали зруйнували 36 плит на могилах розстріляних німецьких військовополонених

У Чернігові вандали зруйнували 36 плит на могилах розстріляних німецьких військовополонених

У Чернігові невідомі розбили 36 надгробків розстріляних німецьких військовополонених.

Про це в Facebook повідомив заступник Чернігівського міського голови Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що в припадку "побєдобєсія" якісь ідіоти (інший характеристики у мене немає) під впливом алкоголю (поруч порожні пляшки від пива і горілки) зруйнували 36 плит на могилах розстріляних під час війни німецьких військовополонених біля лижної бази в Чернігові. Так вони вчора відсвяткували 9 травня", - написав він.

За його словами, керівництво КП "Спецкомбінат" повідомив про акт вандалізму правоохоронним органам, і в неділю оперативники вже працювали на місці злочину. Ведеться слідство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі намалювали чорну смугу на пофарбованому в червоний прапорі пам'ятника воїнам-визволителям у Слов'янську, мер Лях звернувся у поліцію. ФОТО

Ломако запевнив, що пошкоджені могили міська влада обов'язково відновить.

У Чернігові вандали зруйнували 36 плит на могилах розстріляних німецьких військовополонених 01

Автор: 

Друга світова війна (302) цвинтар (202) Чернігів (803) вандалізм (435)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
друзья зеленского и сивохи погуляли
показати весь коментар
11.05.2020 09:13 Відповісти
+13
Зебилы "поднимают" рейтинг зебоба.
показати весь коментар
11.05.2020 09:13 Відповісти
+13
Ватаны
показати весь коментар
11.05.2020 09:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в нормальных странах кругом камеры стоят..
показати весь коментар
11.05.2020 09:12 Відповісти
Зебилы "поднимают" рейтинг зебоба.
показати весь коментар
11.05.2020 09:13 Відповісти
И ты думаешь, что подобным паскудством тебе это удалось, зебил?
показати весь коментар
11.05.2020 09:14 Відповісти
Цей вид називається "руссssо-кацапо-ідіото".
показати весь коментар
11.05.2020 10:17 Відповісти
друзья зеленского и сивохи погуляли
показати весь коментар
11.05.2020 09:13 Відповісти
Так то ж нормальных.
показати весь коментар
11.05.2020 09:14 Відповісти
Знайти і засудити на примусові. Нехай дороги будують.
показати весь коментар
11.05.2020 09:15 Відповісти
Є краща пропозиція:
ст.298, п.4
показати весь коментар
11.05.2020 10:15 Відповісти
На жаль, не знайдуть. Ватні мусора ватників не шукатимуть.
показати весь коментар
11.05.2020 10:34 Відповісти
ну не расстреляннух на вся случай, а просто умерших в лагере военопленных в 1945-49 годах, когда город востанавливали
показати весь коментар
11.05.2020 09:15 Відповісти
Ватаны
показати весь коментар
11.05.2020 09:16 Відповісти
Да просто слинявшие к "проклятым биндерам" с маладых риспуплик Домбаса долбни День Дидываивале отмечали и после выпитой очередной бутылки пошли "мстить за дидоф!".
показати весь коментар
11.05.2020 09:17 Відповісти
А сегодня в Киеве на водоканале устроили. Може і вони но як я их ненавиджу.
А ещё они посевы травят и воду в колодцах заражают. И куры из за них плохо несутся.
показати весь коментар
11.05.2020 09:41 Відповісти
Диверсию устроили.
показати весь коментар
11.05.2020 09:43 Відповісти
Из рубрики а сегодня в мире животных...
показати весь коментар
11.05.2020 09:22 Відповісти
Ватаны за дидов мстили
показати весь коментар
11.05.2020 09:35 Відповісти
Буферная Украина сильно пострадала и от гитлеровцев и от красной армии основателя Троцкого, поэтому было бы правильно устанавливать единые памятники германским и московским военнослужащим
показати весь коментар
11.05.2020 09:51 Відповісти
Результат промивки мізків кацапським "победобесієм", з "українськими" олігархами. На яких каналах у нас "чтят дедов на палках" У Чернігові вандали зруйнували 36 плит на могилах розстріляних німецьких військовополонених - Цензор.НЕТ 5253
показати весь коментар
11.05.2020 09:51 Відповісти
это творят ватники
показати весь коментар
11.05.2020 10:14 Відповісти
Деды расстреливали военнопленных,
а внуки воюют с могилами.
Это лицо "русского мира".
показати весь коментар
11.05.2020 10:21 Відповісти
Але ж це курва й бидлядцтво... В Німеччині сотні кладовищ совецких солдатів, до речі доглянутих чисто по немецки, але я ніколи не чув що б хтось то поглумився над могилами .
показати весь коментар
11.05.2020 10:53 Відповісти
А ЧОГО ДИВНОГО ???
В ЦІЙ ОБЛАСТІ, ОСОБЛИВО БЛИЩЕ ДО КОРДОНУ З ФАШИСТСЬКОЮ росією УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ НЕМАЄ.ТАМ ДИВЛЯТЬСЯ АДЕПТІВ )(УЙЛОСТАНУ !!
показати весь коментар
11.05.2020 12:45 Відповісти
Немцы со Сталиным воевали, мстили за Голодомор - чего к их могилам прикопались ?
показати весь коментар
11.05.2020 13:09 Відповісти
Немцы мстили Сталину за Перл-Харбор.
показати весь коментар
11.05.2020 13:39 Відповісти
 
 