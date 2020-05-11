У Чернігові вандали зруйнували 36 плит на могилах розстріляних німецьких військовополонених
У Чернігові невідомі розбили 36 надгробків розстріляних німецьких військовополонених.
Про це в Facebook повідомив заступник Чернігівського міського голови Олександр Ломако, передає Цензор.НЕТ.
"Очевидно, що в припадку "побєдобєсія" якісь ідіоти (інший характеристики у мене немає) під впливом алкоголю (поруч порожні пляшки від пива і горілки) зруйнували 36 плит на могилах розстріляних під час війни німецьких військовополонених біля лижної бази в Чернігові. Так вони вчора відсвяткували 9 травня", - написав він.
За його словами, керівництво КП "Спецкомбінат" повідомив про акт вандалізму правоохоронним органам, і в неділю оперативники вже працювали на місці злочину. Ведеться слідство.
Ломако запевнив, що пошкоджені могили міська влада обов'язково відновить.
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ст.298, п.4
А ещё они посевы травят и воду в колодцах заражают. И куры из за них плохо несутся.
а внуки воюют с могилами.
Это лицо "русского мира".
В ЦІЙ ОБЛАСТІ, ОСОБЛИВО БЛИЩЕ ДО КОРДОНУ З ФАШИСТСЬКОЮ росією УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ НЕМАЄ.ТАМ ДИВЛЯТЬСЯ АДЕПТІВ )(УЙЛОСТАНУ !!