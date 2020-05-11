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Новости Коронавирус и карантин
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Скорее всего, ВНО будет проведено в середине июня, - Ляшко

Скорее всего, ВНО будет проведено в середине июня, - Ляшко

В понедельник, 11 мая, в Министерстве здравоохранения планируют рассмотреть вопрос норм, по которым будет проводиться внешнее независимое оценивание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, скорее всего оценивание будет проведено в середине июня.

"Решение о ВНО мы примем 11 мая. Но скорее всего оно будет проведено где-то в середине июня. Мы сейчас с Минобразования отработали протокол противоэпидемических мероприятий, которые должны быть выполнены во время проведения ВНО. Поэтому 11 мая посмотрим на динамику заболеваемости и примем решение", - заявил Ляшко.

Он также отметил, что нормы проведения ВНО-2020 могут быть изменены.

"..Немножко по иным нормам и возможно немного более растянуто во времени, чем это было до эпидемии", - подчеркнул он.

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Автор: 

вступительная кампания (288) карантин (16729) Минздрав (4906) ВНО (417) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ляшко в УКРАИНЕ уже имя нарицательное..
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11.05.2020 10:07 Ответить
Головсанликар ,решает все аспекты жизни а стране.

Может Ляшка лучше вместо никчемы бубочки поставить, видно что человек ответственный и высшее образование не купил?!
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11.05.2020 11:03 Ответить
Звездный час Ляшко!
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11.05.2020 11:30 Ответить
 
 