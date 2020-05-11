Скорее всего, ВНО будет проведено в середине июня, - Ляшко

В понедельник, 11 мая, в Министерстве здравоохранения планируют рассмотреть вопрос норм, по которым будет проводиться внешнее независимое оценивание.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, скорее всего оценивание будет проведено в середине июня.

"Решение о ВНО мы примем 11 мая. Но скорее всего оно будет проведено где-то в середине июня. Мы сейчас с Минобразования отработали протокол противоэпидемических мероприятий, которые должны быть выполнены во время проведения ВНО. Поэтому 11 мая посмотрим на динамику заболеваемости и примем решение", - заявил Ляшко.

Он также отметил, что нормы проведения ВНО-2020 могут быть изменены.

"..Немножко по иным нормам и возможно немного более растянуто во времени, чем это было до эпидемии", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Врачи должны получать как минимум 25 тысяч в месяц, - Степанов