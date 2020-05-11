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Новини Коронавірус і карантин
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Найімовірніше, ЗНО буде проведено в середині червня, - Ляшко

Найімовірніше, ЗНО буде проведено в середині червня, - Ляшко

У понеділок, 11 травня, в Міністерстві охорони здоров'я планують розглянути питання норм, за якими проводитиметься зовнішнє незалежне оцінювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.

За його словами, найімовірніше, оцінювання буде проведено в середині червня.

"Рішення про ЗНО ми ухвалимо 11 травня. Але, найімовірніше, воно буде проведено десь у середині червня. Ми зараз із Міносвіти відпрацювали протокол протиепідемічних заходів, які мають бути виконані під час проведення ЗНО. Тому 11 травня подивимося на динаміку захворюваності та ухвалимо рішення", - заявив Ляшко.

Він також зазначив, що норми проведення ЗНО-2020 можуть бути змінені.

"...Трошки за іншими нормами й можливо трохи більше розтягнуто в часі, ніж це було до епідемії", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учасники ЗНО, які проживають в іншій області, можуть змінити місце його проходження, - Міносвіти

Автор: 

вступна кампанія (228) карантин (18172) МОЗ (5406) ЗНО (323) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ляшко в УКРАИНЕ уже имя нарицательное..
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11.05.2020 10:07 Відповісти
Головсанликар ,решает все аспекты жизни а стране.

Может Ляшка лучше вместо никчемы бубочки поставить, видно что человек ответственный и высшее образование не купил?!
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11.05.2020 11:03 Відповісти
Звездный час Ляшко!
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11.05.2020 11:30 Відповісти
 
 