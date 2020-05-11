Найімовірніше, ЗНО буде проведено в середині червня, - Ляшко
У понеділок, 11 травня, в Міністерстві охорони здоров'я планують розглянути питання норм, за якими проводитиметься зовнішнє незалежне оцінювання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив головний санлікар Віктор Ляшко.
За його словами, найімовірніше, оцінювання буде проведено в середині червня.
"Рішення про ЗНО ми ухвалимо 11 травня. Але, найімовірніше, воно буде проведено десь у середині червня. Ми зараз із Міносвіти відпрацювали протокол протиепідемічних заходів, які мають бути виконані під час проведення ЗНО. Тому 11 травня подивимося на динаміку захворюваності та ухвалимо рішення", - заявив Ляшко.
Він також зазначив, що норми проведення ЗНО-2020 можуть бути змінені.
"...Трошки за іншими нормами й можливо трохи більше розтягнуто в часі, ніж це було до епідемії", - зауважив він.
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Может Ляшка лучше вместо никчемы бубочки поставить, видно что человек ответственный и высшее образование не купил?!