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Новости Коронавирус и карантин
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Сегодня состоится презентация постепенного восстановления работы сервисных центров МВД после карантина

Сегодня состоится презентация постепенного восстановления работы сервисных центров МВД после карантина

В понедельник, 11 мая, состоится презентация постепенного восстановления работы сервисных центров МВД после карантина - с возможностью их посещения гражданами и обеспечением соблюдения санитарных противоэпидемических требований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Презентация пройдет с участием заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и начальника РСЦ МВД в. Киеве Николая Рудика.

В рамках презентации состоится демонстрация функционала на сайте Главного сервисного центра МВД, с помощью которого будет происходить предварительная онлайн-запись граждан для получения услуг.

Сервисные центры МВД будут предоставлять все административные услуги, кроме принятия практических экзаменов на право управления транспортным средством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сервисные центры МВД с 12 мая будут возвращаться к обычному режиму работы

Начало в 13:00

Место проведения: г. Киев, ул. Н. Гринченко, 18

Аккредитация по ссылке: https://cutt.ly/uyv2LZo 

Отмечается, что использование средств индивидуальной защиты является обязательным условием нахождения на презентации.

карантин (16729) МВД (9331) сервисные центры МВД (85) Геращенко Антон (1438) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Сегодня состоится презентация постепенного восстановления работы сервисных центров МВД после карантина - Цензор.НЕТ 5240
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11.05.2020 10:12 Ответить
Фуршет будет ? С коктейлем ?
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11.05.2020 10:13 Ответить
а без презентации восстановления работы никак?
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11.05.2020 10:24 Ответить
Поди после карантина и подзабудут как мзду брать, переучиваться прийдется.
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11.05.2020 10:29 Ответить
Без оркестра точно никак. И хорошо бы - министр, а ещё лучше - президент.
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11.05.2020 10:31 Ответить
 
 