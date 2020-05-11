Сегодня состоится презентация постепенного восстановления работы сервисных центров МВД после карантина

В понедельник, 11 мая, состоится презентация постепенного восстановления работы сервисных центров МВД после карантина - с возможностью их посещения гражданами и обеспечением соблюдения санитарных противоэпидемических требований.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Презентация пройдет с участием заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и начальника РСЦ МВД в. Киеве Николая Рудика.

В рамках презентации состоится демонстрация функционала на сайте Главного сервисного центра МВД, с помощью которого будет происходить предварительная онлайн-запись граждан для получения услуг.

Сервисные центры МВД будут предоставлять все административные услуги, кроме принятия практических экзаменов на право управления транспортным средством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сервисные центры МВД с 12 мая будут возвращаться к обычному режиму работы

Начало в 13:00

Место проведения: г. Киев, ул. Н. Гринченко, 18

Аккредитация по ссылке: https://cutt.ly/uyv2LZo

Отмечается, что использование средств индивидуальной защиты является обязательным условием нахождения на презентации.