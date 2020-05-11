Сьогодні відбудеться презентація поступового відновлення роботи сервісних центрів МВС після карантину

У понеділок, 11 травня, відбудеться презентація поступового відновлення роботи сервісних центрів МВС після карантину - з можливістю їхнього відвідування громадянами і забезпеченням дотримання санітарних протиепідемічних вимог.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Презентація відбудеться за участю заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та начальника РСЦ МВС у м. Києві Миколи Рудика.

У межах презентації відбудеться демонстрація функціоналу на сайті Головного сервісного центру МВС, за допомогою якого відбуватиметься попередній онлайн-запис громадян для отримання послуг.

Сервісні центри МВС надаватимуть усі адміністративні послуги, крім прийняття практичних іспитів на право керування транспортним засобом.

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Початок: о 13:00

Місце проведення: м. Київ, вул. М. Грінченка,18

Акредитація за посиланням: https://cutt.ly/uyv2LZo

Зазначається, що використання засобів індивідуального захисту є обов’язковою умовою перебування на презентації.