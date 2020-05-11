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Новини Коронавірус і карантин
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Сьогодні відбудеться презентація поступового відновлення роботи сервісних центрів МВС після карантину

Сьогодні відбудеться презентація поступового відновлення роботи сервісних центрів МВС після карантину

У понеділок, 11 травня, відбудеться презентація поступового відновлення роботи сервісних центрів МВС після карантину - з можливістю їхнього відвідування громадянами і забезпеченням дотримання санітарних протиепідемічних вимог.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

Презентація відбудеться за участю заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та начальника РСЦ МВС у м. Києві Миколи Рудика.

У межах презентації відбудеться демонстрація функціоналу на сайті Головного сервісного центру МВС, за допомогою якого відбуватиметься попередній онлайн-запис громадян для отримання послуг.

Сервісні центри МВС надаватимуть усі адміністративні послуги, крім прийняття практичних іспитів на право керування транспортним засобом.

Також читайте: Сервісні центри МВС з 12 травня повертатимуться до звичайного режиму роботи

Початок: о 13:00

Місце проведення: м. Київ, вул. М. Грінченка,18

Акредитація за посиланням: https://cutt.ly/uyv2LZo

Зазначається, що використання засобів індивідуального захисту є обов’язковою умовою перебування на презентації.

Автор: 

карантин (18172) МВС (3519) МРЕВ (60) Геращенко Антон (935) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Сегодня состоится презентация постепенного восстановления работы сервисных центров МВД после карантина - Цензор.НЕТ 5240
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11.05.2020 10:12 Відповісти
Фуршет будет ? С коктейлем ?
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11.05.2020 10:13 Відповісти
а без презентации восстановления работы никак?
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11.05.2020 10:24 Відповісти
Поди после карантина и подзабудут как мзду брать, переучиваться прийдется.
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11.05.2020 10:29 Відповісти
Без оркестра точно никак. И хорошо бы - министр, а ещё лучше - президент.
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11.05.2020 10:31 Відповісти
 
 