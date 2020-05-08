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Новини Коронавірус і карантин
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Сервісні центри МВС з 12 травня повертатимуться до звичайного режиму роботи

Сервісні центри МВС з 12 травня повертатимуться до звичайного режиму роботи

Скасування обмежень, встановлених у зв'язку з введенням карантину, буде відбуватися з урахуванням епідеміологічної ситуації в регіонах, а також відновлення транспортного сполучення в містах.

Територіальні підрозділи Державної міграційної служби та центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс" планують розширити графіки роботи та збільшити кількість послуг, які надаватимуться громадянам України, іноземцям й особам без громадянства, йдеться в повідомленні на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.

Сервісні центри МВС надаватимуть послуги за попереднім записом в електронну чергу через функціонал офіційного вебсайту Головного сервісного центру МВС. У разі відсутності в сервісному центрі МВС електронної черги, запис громадян здійснюватиметься за номерами телефонів регіональних сервісних центрів МВС відповідної області.

Окрім того, надання послуг здійснюватиметься з дотриманням вимог перебування однієї особи на 10 м2, робочі місця працівників облаштовані захисною перегородкою, проводитиметься термометрія та дезінфекція приміщень. Не допускатимуться працівники та відвідувачі, які мають ознаки респіраторних захворювань або без наявності захисної маски

Також читайте: Уряд ліквідував регіональні сервісні центри МВС

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Автор: 

карантин (18172) МВС (3519) МРЕВ (60) Держміграція (273) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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Одичалая отара 73%,кричащая о том, что им с нами не по пути. Вас же как скот,гонят на убой, а у вас единственный вопрос в глазах - "покормят в дороге или нет?"
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08.05.2020 10:18 Відповісти
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гудбай Америка!
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08.05.2020 10:12 Відповісти
хутбай кацап...
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08.05.2020 10:48 Відповісти
Это нам с Вами не по пути! Гудбай!
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08.05.2020 10:10 Відповісти
Не знал, что зеленый работает в СЦ
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08.05.2020 10:11 Відповісти
Одичалая отара 73%,кричащая о том, что им с нами не по пути. Вас же как скот,гонят на убой, а у вас единственный вопрос в глазах - "покормят в дороге или нет?"
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08.05.2020 10:18 Відповісти
 
 