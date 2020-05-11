На Киевщине зафиксировано 28 новых случаев COVID-19, всего 1000 инфицированных, - ОГА

Среди заболевших коронавирусом в Киевской области 91 ребенок и 158 медработников.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Киевской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области на 11.00 11 мая 2020 официально подтверждено 1000 случаев заболевания коронавирусом, из них 91 ребенок и 158 медицинских работников (данные за весь период). За последние сутки выявлено 28 новых случаев", - говорится в сообщении.

Из них на стационарном лечении - 185 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 815 человек. Выздоровели 168 человек, в том числе 16 детей.

За время пандемии умерло - 20 человек.

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 3171 подозрение на COVID-19. За последние сутки получено 43 сообщения о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 5276 контактными лицами.

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