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Новини Коронавірус і карантин
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На Київщині зафіксовано 28 нових випадків COVID-19, загалом 1000 інфікованих, - ОДА

На Київщині зафіксовано 28 нових випадків COVID-19, загалом 1000 інфікованих, - ОДА

Серед захворілих на коронавірус у Київській області 91 дитина і 158 медпрацівників.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Київської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 11.00 11 травня 2020 року офіційно підтверджено 1000 випадків захворювання на коронавірус, з них у 91 дітей та 158 медичних працівників (дані за весь період). За останню добу виявлено 28 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

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З них на стаціонарному лікуванні - 185 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) - 815 осіб. Одужали 168 осіб, в тому числі 16 дітей.

За час пандемії померло - 20 осіб.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 3171 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 43 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 5276 контактними особами.

Автор: 

карантин (18172) Київська область (4134) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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