В Мексике нашли мертвым украинского моряка, - МИД

В Мексике нашли мертвым украинского моряка, члена экипажа грузового судна "Panamax Alexander". Местные правоохранители проводят расследование.

Об этом сообщил "Укринформу" директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ.

"Мексика. 10.05.2020 в Посольство Украины в Мексике поступило сообщение об исчезновении на пути к мексиканского порта г.Масатлан, штат Колима, с борта грузового судна "Panamax Alexander" (флаг Кипра, ИМО 9233492) гражданина Украины - члена экипажа судна. После обнаружения отсутствия моряка на борту судна, капитаном был инициирован розыск члена экипажа по месту возможного падения в море и сообщено о происшествии администрации порта г.Масатлан. К поисковым работам были привлечены средства Военно-морского флота Мексики. В этот же день, 10 мая с.г., тело гражданина Украины было обнаружено местными рыбаками", - рассказал Погорельцев.

По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело, мексиканскими правоохранительными органами проводится расследование.

Отмечается, что посольство Украины в Мексике принимает меры по розыску родственников умершего украинца.

Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Мексике.

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