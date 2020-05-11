У Мексиці знайшли мертвим українського моряка, - МЗС

У Мексиці знайшли мертвим українського моряка, члена екіпажу вантажного судна Panamax Alexander. Місцеві правоохоронці проводять розслідування.

Про це повідомив "Укрінформу" директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ.

"Мексика. 10.05.2020 до Посольства України в Мексиці надійшло повідомлення про зникнення на шляху до мексиканського порту м.Масатлан, штат Коліма, з борту вантажного судна Panamax Alexander (прапор Кіпру, ІМО 9233492) громадянина України – члена екіпажу судна. Після виявлення відсутності моряка на борту судна капітаном було ініційовано розшук члена екіпажу за місцем можливого падіння в море та повідомлено про надзвичайну подію адміністрацію порту м.Масатлан. До пошукових робіт було залучено засоби Військово-морського флоту Мексики. Цього ж дня, 10 травня ц.р., тіло громадянина України було знайдено місцевими рибалками", - розповів Погорельцев.

За його словами, за цим фактом порушено кримінальну справу, мексиканськими правоохоронними органами проводиться розслідування.

Зазначається, що посольство України в Мексиці вживає заходів щодо розшуку родичів померлого українця.

Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС та Посольства України в Мексиці.

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