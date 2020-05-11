В Нидерландах нашли мертвой украинку с круизного судна Regal Princess, - МИД
В нидерландском городе Роттердам была найдена мертвой 39-летняя украинка, член экипажа круизного судна Regal Princess.
Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
Как сообщается, тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна.
"По предварительной информации местной полиции, смерть произошла в результате самоубийства. Тело погибшей доставлено в местный морг. Родственники умершей уведомлены о факте смерти", - говорится в сообщении.
Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения.
По словам Погорельцева, дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.
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Если кому-то сделать акцент на украинцах, то начинается нагнетание из ничего.
Хотя чем беднее становится страна, тем больше гаробитчан солашаются
на более рискованные проекты - спасибо партии родной, что уменьшила гривну в 3 раза.
Если руководство приложилось - "Рыгал-Принцесса" будет налетать на рифы как по часам.
Так сказать, посмотрите, вчера двоих похитили, сегодня двое упали за борт.
Посыл ясен - всем сидеть дома, никуда не рыпаться, работать на олигархов за миску корма.
Тем более, в самом активном возрасте до 40.