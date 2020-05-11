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В Нидерландах нашли мертвой украинку с круизного судна Regal Princess, - МИД

В Нидерландах нашли мертвой украинку с круизного судна Regal Princess, - МИД

В нидерландском городе Роттердам была найдена мертвой 39-летняя украинка, член экипажа круизного судна Regal Princess.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Как сообщается, тело умершей было обнаружено в воде за бортом судна.

"По предварительной информации местной полиции, смерть произошла в результате самоубийства. Тело погибшей доставлено в местный морг. Родственники умершей уведомлены о факте смерти", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с местной полицией, медицинским учреждением и принимает соответствующие меры по организации перевозки тела погибшей в Украину для захоронения.

По словам Погорельцева, дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Королевстве Нидерланды.

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Автор: 

МИД (7033) Нидерланды (1615) порт (742) смерть (9261)


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Топ комментарии
+8
Відчувається БРЕХНЯ!!! Поліція "умила" руки!!!
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11.05.2020 12:37 Ответить
+7
Ясно одно - человек, готовый работать на круизном лайнере, на самоубийство не пойдёт.
Тем более, в самом активном возрасте до 40.
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11.05.2020 14:15 Ответить
+6
И с чего бы ей самоубиваться, будучи в расцвете сил, и имея неплохую работу ?
Если руководство приложилось - "Рыгал-Принцесса" будет налетать на рифы как по часам.
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11.05.2020 12:58 Ответить
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Серед українців останнім часом побільшало випадків самогубства! Чи мені так здається ?
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11.05.2020 12:10 Ответить
Та да, самогубства.
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11.05.2020 12:15 Ответить
Так впевнено кажуть ... слідства не буде ? Все ясно ?
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11.05.2020 12:22 Ответить
Смело, товарищи, в ногу.
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11.05.2020 12:30 Ответить
Відчувається БРЕХНЯ!!! Поліція "умила" руки!!!
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11.05.2020 12:37 Ответить
Щось дивне коїться. Дві новини поспіль, і в обох українців знайшли за бортом у різних кінцях Світу
https://censor.net/ua/news/3194696/*****************************************************
https://censor.net/ua/news/3194696/*****************************************************
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11.05.2020 12:38 Ответить
А греки что, не гибнут, а мексиканцы - тут вопрос информационной политики.
Если кому-то сделать акцент на украинцах, то начинается нагнетание из ничего.
Хотя чем беднее становится страна, тем больше гаробитчан солашаются
на более рискованные проекты - спасибо партии родной, что уменьшила гривну в 3 раза.
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11.05.2020 13:03 Ответить
зззаробитчан, ззараза. Зз-зе. Мразь.
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11.05.2020 13:04 Ответить
Чем же рискованный проект работы на круизнике. Может на свиноферме у богатого соседа по селу круче?
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11.05.2020 13:07 Ответить
На свиноферме труднее выпасть за борт.
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11.05.2020 14:12 Ответить
На круїзному лайнері? Не в найгіршому місці і ,мабуть,матеріальному стані була жінка
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11.05.2020 12:56 Ответить
А прчитать что это член экипажа слабо?
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11.05.2020 12:58 Ответить
А Ви думаєте,що вона отримувала мінімалку 3700 в гривнях? Царство небесне жіночці....темна справа
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12.05.2020 17:17 Ответить
И с чего бы ей самоубиваться, будучи в расцвете сил, и имея неплохую работу ?
Если руководство приложилось - "Рыгал-Принцесса" будет налетать на рифы как по часам.
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11.05.2020 12:58 Ответить
Возможно колеге по уборке кают в любовники достался черный офицер, а ей азиат официант. Понятно дело не в должности. А в качестве.
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11.05.2020 13:05 Ответить
Шото пошла информационная нагонка на моряков.
Так сказать, посмотрите, вчера двоих похитили, сегодня двое упали за борт.
Посыл ясен - всем сидеть дома, никуда не рыпаться, работать на олигархов за миску корма.
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11.05.2020 13:28 Ответить
Каранавирус настиг.
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11.05.2020 13:29 Ответить
пнул в спину
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11.05.2020 15:01 Ответить
Ясно одно - человек, готовый работать на круизном лайнере, на самоубийство не пойдёт.
Тем более, в самом активном возрасте до 40.
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11.05.2020 14:15 Ответить
враньё
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11.05.2020 18:37 Ответить
 
 