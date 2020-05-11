У Нідерландах знайшли мертвою українку з круїзного судна Regal Princess, - МЗС

У нідерландському місті Роттердам було знайдено мертвою 39-річну українку, члена екіпажу круїзного судна Regal Princess.

Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Як повідомляється, тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна.

"За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть сталася в результаті самогубства. Тіло загиблої доставлено в місцевий морг. Родичі померлої повідомлені про факт смерті", - йдеться в повідомленні.

Посольство України в Королівстві Нідерланди підтримує зв'язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає відповідних заходів щодо організації перевезення тіла загиблої в Україну для поховання.

За словами Погорельцева, справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС і Посольства України в Королівстві Нідерланди.

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