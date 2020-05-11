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У Нідерландах знайшли мертвою українку з круїзного судна Regal Princess, - МЗС

У Нідерландах знайшли мертвою українку з круїзного судна Regal Princess, - МЗС

У нідерландському місті Роттердам було знайдено мертвою 39-річну українку, члена екіпажу круїзного судна Regal Princess.

Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Як повідомляється, тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна.

"За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть сталася в результаті самогубства. Тіло загиблої доставлено в місцевий морг. Родичі померлої повідомлені про факт смерті", - йдеться в повідомленні.

Посольство України в Королівстві Нідерланди підтримує зв'язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає відповідних заходів щодо організації перевезення тіла загиблої в Україну для поховання.

За словами Погорельцева, справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС і Посольства України в Королівстві Нідерланди.

Також читайте: У Мексиці знайшли мертвим українського моряка, - МЗС

Автор: 

МЗС (4207) Нідерланди (1601) порт (2064) смерть (6789)


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Топ коментарі
+8
Відчувається БРЕХНЯ!!! Поліція "умила" руки!!!
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11.05.2020 12:37 Відповісти
+7
Ясно одно - человек, готовый работать на круизном лайнере, на самоубийство не пойдёт.
Тем более, в самом активном возрасте до 40.
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11.05.2020 14:15 Відповісти
+6
И с чего бы ей самоубиваться, будучи в расцвете сил, и имея неплохую работу ?
Если руководство приложилось - "Рыгал-Принцесса" будет налетать на рифы как по часам.
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11.05.2020 12:58 Відповісти
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Серед українців останнім часом побільшало випадків самогубства! Чи мені так здається ?
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11.05.2020 12:10 Відповісти
Та да, самогубства.
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11.05.2020 12:15 Відповісти
Так впевнено кажуть ... слідства не буде ? Все ясно ?
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11.05.2020 12:22 Відповісти
Смело, товарищи, в ногу.
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11.05.2020 12:30 Відповісти
Відчувається БРЕХНЯ!!! Поліція "умила" руки!!!
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11.05.2020 12:37 Відповісти
Щось дивне коїться. Дві новини поспіль, і в обох українців знайшли за бортом у різних кінцях Світу
https://censor.net/ua/news/3194696/*****************************************************
https://censor.net/ua/news/3194696/*****************************************************
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11.05.2020 12:38 Відповісти
А греки что, не гибнут, а мексиканцы - тут вопрос информационной политики.
Если кому-то сделать акцент на украинцах, то начинается нагнетание из ничего.
Хотя чем беднее становится страна, тем больше гаробитчан солашаются
на более рискованные проекты - спасибо партии родной, что уменьшила гривну в 3 раза.
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11.05.2020 13:03 Відповісти
зззаробитчан, ззараза. Зз-зе. Мразь.
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11.05.2020 13:04 Відповісти
Чем же рискованный проект работы на круизнике. Может на свиноферме у богатого соседа по селу круче?
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11.05.2020 13:07 Відповісти
На свиноферме труднее выпасть за борт.
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11.05.2020 14:12 Відповісти
На круїзному лайнері? Не в найгіршому місці і ,мабуть,матеріальному стані була жінка
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11.05.2020 12:56 Відповісти
А прчитать что это член экипажа слабо?
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11.05.2020 12:58 Відповісти
А Ви думаєте,що вона отримувала мінімалку 3700 в гривнях? Царство небесне жіночці....темна справа
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12.05.2020 17:17 Відповісти
И с чего бы ей самоубиваться, будучи в расцвете сил, и имея неплохую работу ?
Если руководство приложилось - "Рыгал-Принцесса" будет налетать на рифы как по часам.
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11.05.2020 12:58 Відповісти
Возможно колеге по уборке кают в любовники достался черный офицер, а ей азиат официант. Понятно дело не в должности. А в качестве.
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11.05.2020 13:05 Відповісти
Шото пошла информационная нагонка на моряков.
Так сказать, посмотрите, вчера двоих похитили, сегодня двое упали за борт.
Посыл ясен - всем сидеть дома, никуда не рыпаться, работать на олигархов за миску корма.
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11.05.2020 13:28 Відповісти
Каранавирус настиг.
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11.05.2020 13:29 Відповісти
пнул в спину
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11.05.2020 15:01 Відповісти
Ясно одно - человек, готовый работать на круизном лайнере, на самоубийство не пойдёт.
Тем более, в самом активном возрасте до 40.
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11.05.2020 14:15 Відповісти
враньё
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11.05.2020 18:37 Відповісти
 
 