У Нідерландах знайшли мертвою українку з круїзного судна Regal Princess, - МЗС
У нідерландському місті Роттердам було знайдено мертвою 39-річну українку, члена екіпажу круїзного судна Regal Princess.
Про це повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Як повідомляється, тіло померлої було виявлено у воді за бортом судна.
"За попередньою інформацією місцевої поліції, смерть сталася в результаті самогубства. Тіло загиблої доставлено в місцевий морг. Родичі померлої повідомлені про факт смерті", - йдеться в повідомленні.
Посольство України в Королівстві Нідерланди підтримує зв'язок з місцевою поліцією, медичним закладом та вживає відповідних заходів щодо організації перевезення тіла загиблої в Україну для поховання.
За словами Погорельцева, справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС і Посольства України в Королівстві Нідерланди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://censor.net/ua/news/3194696/*****************************************************
https://censor.net/ua/news/3194696/*****************************************************
Если кому-то сделать акцент на украинцах, то начинается нагнетание из ничего.
Хотя чем беднее становится страна, тем больше гаробитчан солашаются
на более рискованные проекты - спасибо партии родной, что уменьшила гривну в 3 раза.
Если руководство приложилось - "Рыгал-Принцесса" будет налетать на рифы как по часам.
Так сказать, посмотрите, вчера двоих похитили, сегодня двое упали за борт.
Посыл ясен - всем сидеть дома, никуда не рыпаться, работать на олигархов за миску корма.
Тем более, в самом активном возрасте до 40.