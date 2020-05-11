Количество выявленных случаев COVID-19 на Тернопольщине превысило 1 тысячу, - областной лабцентр. КАРТА

По состоянию на утро 11 мая на Тернопольщине зафиксированы 19 новых больных коронавирусной болезнью.

Согласно данным областного лабораторного центра в области уже лабораторно подтверждены 1018 случаев Covid-19, 18 - летальных, 337 человек выздоровели, передает Цензор.НЕТ.





Больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью обнаружили у жителей Кременецкого района, 321 человек в этом районе уже переболел или болеет Covid-19. Отметим, что именно в этом районе находится Почаевская лавра, где с начала пандемии наблюдается вспышка коронавируса.

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