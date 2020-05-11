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Количество выявленных случаев COVID-19 на Тернопольщине превысило 1 тысячу, - областной лабцентр. КАРТА
По состоянию на утро 11 мая на Тернопольщине зафиксированы 19 новых больных коронавирусной болезнью.
Согласно данным областного лабораторного центра в области уже лабораторно подтверждены 1018 случаев Covid-19, 18 - летальных, 337 человек выздоровели, передает Цензор.НЕТ.
Больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью обнаружили у жителей Кременецкого района, 321 человек в этом районе уже переболел или болеет Covid-19. Отметим, что именно в этом районе находится Почаевская лавра, где с начала пандемии наблюдается вспышка коронавируса.
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Борщівський міжрайонний відділ ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє, що станом на 9.00 год. 11.05.2020 року на території Борщівського району офіційно зареєстровано 13 випадків захворювань на COVID-19, в тому числі у 3-ох дітей до18-ти років.
За результатами 2-ох послідовно проведених лабораторних обстежень від 22.04.2020 року, 02.05.2020, 06.05.2020, 09.05.2020 та 10.05.2020 року констатовано одужання у 11 -ти осіб. Впродовж останніх 10 -ти днів нові випадки захворювання на COVID-19 у Борщівському районі не реєструвалися.
Територіально:
м. Борщів - 5 випадків (5 - одужали);
с. Висічка - 1 випадок (1 - одужав);
с. Більче-Золоте - 4 випадки (3 одужали)
с. Вільховець - 1 випадок (1- одужав);
с. Михалків - 1 випадок (1- одужав);
с. Іване-Пусте - 1 випадок.
За весь період епідемії COVID-19 у Борщівському районі відібраноі відправлено на дослідження методом ПЛР - 178 проб біологічного матеріалу, досліджено - 176 проб, 2 проби в роботі.
Завідувач Борщівського міжрайонного відділу, керівник штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня у Борщівському районі Катерина Никорчук