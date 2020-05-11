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Новости Коронавирус и карантин
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Количество выявленных случаев COVID-19 на Тернопольщине превысило 1 тысячу, - областной лабцентр. КАРТА

Количество выявленных случаев COVID-19 на Тернопольщине превысило 1 тысячу, - областной лабцентр. КАРТА

По состоянию на утро 11 мая на Тернопольщине зафиксированы 19 новых больных коронавирусной болезнью.

Согласно данным областного лабораторного центра в области уже лабораторно подтверждены 1018 случаев Covid-19, 18 - летальных, 337 человек выздоровели, передает Цензор.НЕТ.


Больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью обнаружили у жителей Кременецкого района, 321 человек в этом районе уже переболел или болеет Covid-19. Отметим, что именно в этом районе находится Почаевская лавра, где с начала пандемии наблюдается вспышка коронавируса. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почему четверых священников с коронавирусом из Почаевской лавры лечат в столице - неизвестно, - КГГАКоличество выявленных случаев COVID-19 на Тернопольщине превысило 1 тысячу, - областной лабцентр 01
Количество выявленных случаев COVID-19 на Тернопольщине превысило 1 тысячу, - областной лабцентр 02

Автор: 

карантин (16729) Почаев (55) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (747)


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Не ковид , а проказа какая - то . По поражению в правах гражданина - хуже сифилиса.
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11.05.2020 12:18 Ответить
и не кажи, горе то какое этот вирускоронный
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11.05.2020 13:10 Ответить
Опять запугивание. Даю типичную картину (кроме православнутых северных районов).

Борщівський міжрайонний відділ ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє, що станом на 9.00 год. 11.05.2020 року на території Борщівського району офіційно зареєстровано 13 випадків захворювань на COVID-19, в тому числі у 3-ох дітей до18-ти років.

За результатами 2-ох послідовно проведених лабораторних обстежень від 22.04.2020 року, 02.05.2020, 06.05.2020, 09.05.2020 та 10.05.2020 року констатовано одужання у 11 -ти осіб. Впродовж останніх 10 -ти днів нові випадки захворювання на COVID-19 у Борщівському районі не реєструвалися.

Територіально:

м. Борщів - 5 випадків (5 - одужали);

с. Висічка - 1 випадок (1 - одужав);

с. Більче-Золоте - 4 випадки (3 одужали)

с. Вільховець - 1 випадок (1- одужав);

с. Михалків - 1 випадок (1- одужав);

с. Іване-Пусте - 1 випадок.

За весь період епідемії COVID-19 у Борщівському районі відібраноі відправлено на дослідження методом ПЛР - 178 проб біологічного матеріалу, досліджено - 176 проб, 2 проби в роботі.

Завідувач Борщівського міжрайонного відділу, керівник штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня у Борщівському районі Катерина Никорчук
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11.05.2020 12:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6pUT-UOsgMM Исследование Стенфордского университата подтвердило бесполезность всеобщего карантина (ссылка)
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11.05.2020 13:12 Ответить
Третина випадків - біля Почаївської Лаври - рассаднику зарази під ім'ям РПЦ
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11.05.2020 13:29 Ответить
 
 