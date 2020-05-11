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Новости Пожары в Украине
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За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 24 человека, на водных объектах - 17, - ГСЧС

За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 24 человека, на водных объектах - 17, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 4.05 по 10.05, во время пожаров в Украине погибли 24 человека, на водных объектах - 17.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели зарегистрировано 1 тыс. 346 происшествий (за предыдущую неделю 3 тыс. 509).

В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 33 человека (за предыдущую неделю - 44).

Ликвидировано 819 пожаров (за предыдущую неделю - 1 тыс. 840), спасены на пожарах 27 человек и не допущено уничтожение огнем 316 зданий и 36 ед. техники. Во время пожаров погибли 24 человека, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 3 млн. 854 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года во время пожаров в Украине погибли 740 человек, - ГСЧС

С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 386 выездов (за предыдущую неделю - 564), в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 754 взрывоопасных предмета (за предыдущую неделю - 2 тыс. 669).

В течение недели на водных объектах погибли 17 человек (за предыдущую неделю - 16).

пожар (5985) смерть (9261) ГСЧС (5052) вода (921)


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А от коронавируса, интересно?
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11.05.2020 12:27 Ответить
Так это от коронавируса. Если б не он, народец бы на работу ходил, а не бухал на озерах и не курил с бодунища в постели.
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11.05.2020 12:34 Ответить
 
 