За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли 24 человека, на водных объектах - 17, - ГСЧС

В течение прошедшей недели, с 4.05 по 10.05, во время пожаров в Украине погибли 24 человека, на водных объектах - 17.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели зарегистрировано 1 тыс. 346 происшествий (за предыдущую неделю 3 тыс. 509).

В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 33 человека (за предыдущую неделю - 44).

Ликвидировано 819 пожаров (за предыдущую неделю - 1 тыс. 840), спасены на пожарах 27 человек и не допущено уничтожение огнем 316 зданий и 36 ед. техники. Во время пожаров погибли 24 человека, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 3 млн. 854 тыс. грн.

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С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 386 выездов (за предыдущую неделю - 564), в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 754 взрывоопасных предмета (за предыдущую неделю - 2 тыс. 669).

В течение недели на водных объектах погибли 17 человек (за предыдущую неделю - 16).