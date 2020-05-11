В Одесской области от коронавируса скончались еще два человека

В городе Подольске Одесской области, в котором зафиксирована вспышка коронавируса, умерло еще два человека от COVID-19.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Ушла из жизни 56-летняя работница локомотивного депо и 73-летняя пенсионерка", - заявил Куцый.

Он выразил соболезнования их родным и близким.

Из семи человек, умерших в регионе от COVID-19, пять - в Подольске. В целом, по состоянию на 10:00 понедельника, подтверждены 646 случаев заболевания коронавирусом в Одесской области. Из них более половины (326 человек) - в Подольске. Из 10 новых случаев, зарегистрированных за последние сутки, 4 - в Одессе, 3 - в Балтском районе Одесской области, 2 - в Подольском и 1 - в Овидиопольском районах области.

Напомним, в апреле в город Подольск Одесской области, ограничили въезд из-за вспышки коронавируса. В нем зафиксирован крупнейший в регионе очаг болезни.

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