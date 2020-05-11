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Новости Коронавирус и карантин
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В Одесской области от коронавируса скончались еще два человека

В Одесской области от коронавируса скончались еще два человека

В городе Подольске Одесской области, в котором зафиксирована вспышка коронавируса, умерло еще два человека от COVID-19.

Об этом сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый, передает Цензор.НЕТ.

"Ушла из жизни 56-летняя работница локомотивного депо и 73-летняя пенсионерка", - заявил Куцый.

Он выразил соболезнования их родным и близким.

Из семи человек, умерших в регионе от COVID-19, пять - в Подольске. В целом, по состоянию на 10:00 понедельника, подтверждены 646 случаев заболевания коронавирусом в Одесской области. Из них более половины (326 человек) - в Подольске. Из 10 новых случаев, зарегистрированных за последние сутки, 4 - в Одессе, 3 - в Балтском районе Одесской области, 2 - в Подольском и 1 - в Овидиопольском районах области.

Напомним, в апреле в город Подольск Одесской области, ограничили въезд из-за вспышки коронавируса. В нем зафиксирован крупнейший в регионе очаг болезни.

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Автор: 

карантин (16729) Одесская область (3701) Куцый Максим (56) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В Одесской области от коронавируса скончались еще два человека - Цензор.НЕТ 4701
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11.05.2020 13:52 Ответить
https://speakernews.com.ua/suspilstvo/u-moz-vyznaly-shcho-zakryly-parky-ne-dlya-vplyvu-na-epidemichnyy-protses-a-dlya-psyhologichnogo-efektu-na-ukrayintsiv-6917?fbclid=IwAR0j4-wakw_lUjY3C2_pjZYScYUlFmVtcXab2XY780oVgr4SFL3or27tsfE ссылка на статью
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11.05.2020 13:53 Ответить
В Одессе пока только 2-3 случая заболеваний в день. На миллионный город это ободряющая цифра. Уважаю глав сан. врача Ляшко. Благодаря ему в Украина на 35 месте по смертности от короны, а Россия уже стала на третье место после Штатов и Великобритании.
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11.05.2020 14:03 Ответить
Це не завдяки Ляшку, а завдяки відповідальним свідомим громадянам України, яких на щастя все ж більшість.
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11.05.2020 15:28 Ответить
Так уж от коронавируса и умерли? Или у умерших тестировано (тестировалось) наличие короновируса в организме? Журналисты обколотые таким образом подают информацию, что обывателю кажется, что короновирус - это смертельный приговор! Так подавайте тогда информацию сколько в этот день умерло жителей от любых других причин, в данном случае в Одесской области. !
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11.05.2020 16:08 Ответить
 
 