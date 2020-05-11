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Новини Коронавірус і карантин
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В Одеській області від коронавірусу померли ще дві людини

В Одеській області від коронавірусу померли ще дві людини

У місті Подільську Одеської області, в якому зафіксовано спалах коронавірусу, померло ще двоє людей від COVID-19.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Пішла з життя 56-річна працівниця локомотивного депо і 73-річна пенсіонерка", - заявив Куций.

Він висловив співчуття їхнім рідним і близьким.

Із семи осіб, померлих у регіоні від COVID-19, п'ять - у Подільському. Загалом станом на 10:00 понеділка підтверджено 646 випадків захворювання на коронавірус в Одеській області. З них більш як половина (326 осіб) - у Подільському. Із 10 нових випадків, зареєстрованих за останню добу, 4 - в Одесі, 3 - в Балтському районі Одеської області, 2 - у Подільському та 1 - в Овідіопольському районах області.

Нагадаємо, у квітні в місто Подільськ Одеської області обмежили в'їзд через спалах коронавірусу. У ньому зафіксовано найбільший у регіоні осередок хвороби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Одещині померла п'ята пацієнтка з коронавірусом

Автор: 

карантин (18172) Одеська область (3357) Куций Максим (56) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В Одесской области от коронавируса скончались еще два человека - Цензор.НЕТ 4701
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11.05.2020 13:52 Відповісти
https://speakernews.com.ua/suspilstvo/u-moz-vyznaly-shcho-zakryly-parky-ne-dlya-vplyvu-na-epidemichnyy-protses-a-dlya-psyhologichnogo-efektu-na-ukrayintsiv-6917?fbclid=IwAR0j4-wakw_lUjY3C2_pjZYScYUlFmVtcXab2XY780oVgr4SFL3or27tsfE ссылка на статью
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11.05.2020 13:53 Відповісти
В Одессе пока только 2-3 случая заболеваний в день. На миллионный город это ободряющая цифра. Уважаю глав сан. врача Ляшко. Благодаря ему в Украина на 35 месте по смертности от короны, а Россия уже стала на третье место после Штатов и Великобритании.
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11.05.2020 14:03 Відповісти
Це не завдяки Ляшку, а завдяки відповідальним свідомим громадянам України, яких на щастя все ж більшість.
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11.05.2020 15:28 Відповісти
Так уж от коронавируса и умерли? Или у умерших тестировано (тестировалось) наличие короновируса в организме? Журналисты обколотые таким образом подают информацию, что обывателю кажется, что короновирус - это смертельный приговор! Так подавайте тогда информацию сколько в этот день умерло жителей от любых других причин, в данном случае в Одесской области. !
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11.05.2020 16:08 Відповісти
 
 