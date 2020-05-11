В Одеській області від коронавірусу померли ще дві людини
У місті Подільську Одеської області, в якому зафіксовано спалах коронавірусу, померло ще двоє людей від COVID-19.
Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.
"Пішла з життя 56-річна працівниця локомотивного депо і 73-річна пенсіонерка", - заявив Куций.
Він висловив співчуття їхнім рідним і близьким.
Із семи осіб, померлих у регіоні від COVID-19, п'ять - у Подільському. Загалом станом на 10:00 понеділка підтверджено 646 випадків захворювання на коронавірус в Одеській області. З них більш як половина (326 осіб) - у Подільському. Із 10 нових випадків, зареєстрованих за останню добу, 4 - в Одесі, 3 - в Балтському районі Одеської області, 2 - у Подільському та 1 - в Овідіопольському районах області.
Нагадаємо, у квітні в місто Подільськ Одеської області обмежили в'їзд через спалах коронавірусу. У ньому зафіксовано найбільший у регіоні осередок хвороби.
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