В Одеській області від коронавірусу померли ще дві людини

У місті Подільську Одеської області, в якому зафіксовано спалах коронавірусу, померло ще двоє людей від COVID-19.

Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"Пішла з життя 56-річна працівниця локомотивного депо і 73-річна пенсіонерка", - заявив Куций.

Він висловив співчуття їхнім рідним і близьким.

Із семи осіб, померлих у регіоні від COVID-19, п'ять - у Подільському. Загалом станом на 10:00 понеділка підтверджено 646 випадків захворювання на коронавірус в Одеській області. З них більш як половина (326 осіб) - у Подільському. Із 10 нових випадків, зареєстрованих за останню добу, 4 - в Одесі, 3 - в Балтському районі Одеської області, 2 - у Подільському та 1 - в Овідіопольському районах області.

Нагадаємо, у квітні в місто Подільськ Одеської області обмежили в'їзд через спалах коронавірусу. У ньому зафіксовано найбільший у регіоні осередок хвороби.

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