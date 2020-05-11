Малому и микробизнесу нужно предложить кредитные каникулы, - Зеленский

В Офисе Президента состоялось традиционное селекторное совещание по предотвращению распространения коронавируса. Главе государства доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент поинтересовался состоянием экономики и функционированием программ, которые должны помочь бизнесу в карантинный период.

"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа - "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", - отметил Шмыгаль.

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