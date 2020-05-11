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Новости Коронавирус и карантин
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Малому и микробизнесу нужно предложить кредитные каникулы, - Зеленский

Малому и микробизнесу нужно предложить кредитные каникулы, - Зеленский

В Офисе Президента состоялось традиционное селекторное совещание по предотвращению распространения коронавируса. Главе государства доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент поинтересовался состоянием экономики и функционированием программ, которые должны помочь бизнесу в карантинный период.

"Мы обсуждали ряд программ кредитной поддержки малого и микробизнеса, ведь они больше всего страдают от карантина. Мы должны помочь им сейчас и после карантина, чтобы они могли быстро оправиться. Нам надо предложить им так называемые кредитные каникулы", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что со стороны правительства созданы все предпосылки для полноценной работы обновленной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", также дополнительно финализируется другая программа - "Новые деньги", по которой предприниматели смогут получить кредиты под очень низкий процент.

"Эти программы помогут украинскому бизнесу выдержать тяжелые экономические условия, обусловленные эпидемией, а также станут залогом сохранения рабочих мест. Основное условие программ - сохранение не менее 80% рабочих мест в малом и микробизнесе", - отметил Шмыгаль.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21096) карантин (16729) кредит (2378) Шмыгаль Денис (2741) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+30
Ти вже заплатив медикам 300%, Брехло оманське.
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11.05.2020 14:04 Ответить
+26
На третьем месяце карантина ЕГО осинило! Охренеть, наймудрейший прям отец батюшка заботливый.
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11.05.2020 13:58 Ответить
+22
Написано же:"Президент поинтересовался состоянием экономики")))))) Наконец-то вышел из астрала и вспомнил про экономику.
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11.05.2020 14:24 Ответить
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Зеленый нелох постоянно обещает и ничего не делает нет ему веры!!!
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11.05.2020 22:33 Ответить
Малому та мікробізнесу потрібно запропонувати кредитні канікули, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2261
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11.05.2020 22:48 Ответить
Вова не правий-треба банк,типу "приват" націоналізувати-кредиторів нах відправити і на вкрадені гроші 104-и власних компанії стартовим капіталом наповнити,як барига мальдавський і буде українським кріпакам щастя на поросенками прихватизованій землі.
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11.05.2020 23:29 Ответить
Трэба тебе моск где то найти, бо с тем гавном в голове появляться на людях неприлично
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12.05.2020 09:04 Ответить
Какая разница моск аль хахоль 122 тис.га с/х земли под своим агрокомплексом отбарыжил-барыги-они без национальности-к примеру вот этот козёл http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/poroshenko-vsled-za-konditerskim-perepisal-na-syna-i-agrobiznes/
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12.05.2020 12:20 Ответить
де там Куля в лоб? Організуй кулю для зеленого лайна, врятуй Україну!!!
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11.05.2020 23:58 Ответить
А поки бубочка піариться навкруги думки: "треба щось робити" і складає бровки доміком, намагаясь означити на фізії затурбованість - фермери кінчають з життям...
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12.05.2020 00:19 Ответить
Мы обсуждали ряд программ ..... Мы должны помочь ... Нам надо предложить .....

шел третий месяц карантина, **** ты вова
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12.05.2020 08:54 Ответить
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