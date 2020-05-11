УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11503 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 076 108

Малому та мікробізнесу потрібно запропонувати кредитні канікули, - Зеленський

Малому та мікробізнесу потрібно запропонувати кредитні канікули, - Зеленський

В Офісі Президента відбулася традиційна селекторна нарада щодо запобігання поширенню коронавірусу. Главі держави доповіли про готовність лікарень до прийняття хворих та останню статистику щодо поширення інфекції та повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий - 2,6%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президент поцікавився станом економіки і функціонуванням програм, які мають допомогти бізнесу в карантинний період.

"Ми обговорювали низку програм кредитної підтримки малого та мікробізнесу, адже вони найбільше страждають від карантину. Ми маємо допомогти їм зараз та після карантину, щоб вони могли швидко оговтатися. Нам треба запропонувати їм так звані кредитні канікули", – зазначив Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з боку уряду створено всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми "Доступні кредити 5-7-9%", також додатково фіналізується інша програма – "Нові гроші", за якою підприємці матимуть можливість отримати кредити під дуже низький відсоток.

"Ці програми допоможуть українському бізнесу витримати важкі економічні умови, зумовлені епідемією, а також стануть запорукою збереження робочих місць. Основна умова програм – збереження не менше 80% робочих місць у малому та мікробізнесі", – наголосив Шмигаль.

Також читайте: Отримання кредиту від МВФ дасть сигнал міжнародним інвесторам вкладати гроші в державні цінні папери, - "слуга народу" Гетманцев

Автор: 

Зеленський Володимир (24595) карантин (18172) кредит (3885) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+30
Ти вже заплатив медикам 300%, Брехло оманське.
показати весь коментар
11.05.2020 14:04 Відповісти
+26
На третьем месяце карантина ЕГО осинило! Охренеть, наймудрейший прям отец батюшка заботливый.
показати весь коментар
11.05.2020 13:58 Відповісти
+22
Написано же:"Президент поинтересовался состоянием экономики")))))) Наконец-то вышел из астрала и вспомнил про экономику.
показати весь коментар
11.05.2020 14:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зеленый нелох постоянно обещает и ничего не делает нет ему веры!!!
показати весь коментар
11.05.2020 22:33 Відповісти
Малому та мікробізнесу потрібно запропонувати кредитні канікули, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2261
показати весь коментар
11.05.2020 22:48 Відповісти
Вова не правий-треба банк,типу "приват" націоналізувати-кредиторів нах відправити і на вкрадені гроші 104-и власних компанії стартовим капіталом наповнити,як барига мальдавський і буде українським кріпакам щастя на поросенками прихватизованій землі.
показати весь коментар
11.05.2020 23:29 Відповісти
Трэба тебе моск где то найти, бо с тем гавном в голове появляться на людях неприлично
показати весь коментар
12.05.2020 09:04 Відповісти
Какая разница моск аль хахоль 122 тис.га с/х земли под своим агрокомплексом отбарыжил-барыги-они без национальности-к примеру вот этот козёл http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/poroshenko-vsled-za-konditerskim-perepisal-na-syna-i-agrobiznes/
показати весь коментар
12.05.2020 12:20 Відповісти
де там Куля в лоб? Організуй кулю для зеленого лайна, врятуй Україну!!!
показати весь коментар
11.05.2020 23:58 Відповісти
А поки бубочка піариться навкруги думки: "треба щось робити" і складає бровки доміком, намагаясь означити на фізії затурбованість - фермери кінчають з життям...
показати весь коментар
12.05.2020 00:19 Відповісти
Мы обсуждали ряд программ ..... Мы должны помочь ... Нам надо предложить .....

шел третий месяц карантина, **** ты вова
показати весь коментар
12.05.2020 08:54 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 