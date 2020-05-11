Малому та мікробізнесу потрібно запропонувати кредитні канікули, - Зеленський

В Офісі Президента відбулася традиційна селекторна нарада щодо запобігання поширенню коронавірусу. Главі держави доповіли про готовність лікарень до прийняття хворих та останню статистику щодо поширення інфекції та повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий - 2,6%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Президент поцікавився станом економіки і функціонуванням програм, які мають допомогти бізнесу в карантинний період.

"Ми обговорювали низку програм кредитної підтримки малого та мікробізнесу, адже вони найбільше страждають від карантину. Ми маємо допомогти їм зараз та після карантину, щоб вони могли швидко оговтатися. Нам треба запропонувати їм так звані кредитні канікули", – зазначив Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з боку уряду створено всі передумови для повноцінної роботи оновленої програми "Доступні кредити 5-7-9%", також додатково фіналізується інша програма – "Нові гроші", за якою підприємці матимуть можливість отримати кредити під дуже низький відсоток.

"Ці програми допоможуть українському бізнесу витримати важкі економічні умови, зумовлені епідемією, а також стануть запорукою збереження робочих місць. Основна умова програм – збереження не менше 80% робочих місць у малому та мікробізнесі", – наголосив Шмигаль.

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