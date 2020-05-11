Маски и социальная дистанция будут обязательными при внедрении адаптивного карантина, - совещание у Зеленского

На совещании у президента Владимира Зеленского обсудили планы по смягчению карантина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на традиционном совещании по противодействию распространения COVID-19.

"Обязательно эти деньги (надбавки медикам за март. - Ред.) должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилам в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее", - подчеркнул Зеленский.

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На совещании обсудили планы по смягчению карантина. При внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными - во избежание вспышек COVID-19.