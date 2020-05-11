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Новости Коронавирус и карантин
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Евросоюз должен подготовиться к возможной "второй волне" коронавируса, - ЕК

Евросоюз должен подготовиться к возможной

Страны Европейского союза должны подготовиться к возможной "второй волне" распространения коронавируса.

Об этом во время брифинга для прессы заявил представитель Еврокомиссии по вопросам здравоохранения и пищевой безопасности Стефан де Кеерсмакер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас Европейский центр по предотвращению болезни и контроля (ECDC) работает над анализом ситуации с учетом возможной второй волны (COVID-19) и над мерами, которые должны приниматься в этой связи. Исходя из последних оценок рисков, которые были сделаны ECDC, страны-члены должны подготовиться к возможной второй волне инфекции и использовать все возможности для укрепления существующей системы наблюдения. Еврокомиссия намерена и в дальнейшем работать совместно с ECDC и странами-членами, чтобы обеспечить адекватный уровень реагирования и коммуникации, которая является ключевой для того, чтобы все граждане понимали: новая волна возможна, даже если начальная инфекция будет успешно преодолена", - сказал представитель Еврокомиссии.

Он отметил, что Еврокомиссия осуществляет постоянную координацию усилий со странами-членами в разных форматах, например, в рамках Комитета ЕС по безопасности здоровья. Еженедельно министры по здравоохранению стран Евросоюза общаются с профильным еврокомиссаром Стеллой Кириакидес в режиме видеоконференции и координируют усилия в борьбе с пандемией, включая обмен информацией о наличии индивидуального защитного оборудования и медицинских приборов для помощи больным. Эта информация, а также состояние и загруженность имеющихся медицинских учреждений оцениваются, по его словам, с точки зрения готовности к возможной второй волне коронавируса.

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Топ комментарии
+6
Евросоюз должен подготовиться к возможной "второй волне" коронавируса, - ЕК - Цензор.НЕТ 3083
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11.05.2020 17:10 Ответить
+4
БРЕХНЯ! 8 мая на брифинге президент США Трамп ясно сказал, что коронавирусная инфекция прекратится независимо от того будет вакцина или нет и вакцинироваться не обязательно, потому что никакой ни второй ни третьей волны не будет. Так что мировая фарминдустрия, которой служит и наша зелень, обкакалась, и Билл Гейтс обпоносился, потому что в вакцину с чипами вложил 10 млн долларов и ждал прибыли 1 к 20, как он сам признавался. А тут такой облом.Слава Богу есть Трамп и хоть он для украинцев делает что-то хорошее.
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11.05.2020 17:41 Ответить
+3
Любопытно как можно подготовится к тому, от чего нет никаких лекарств.

Нагнать страха через СМИ, а потом ловить рыбку в мутной воде.
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11.05.2020 17:07 Ответить
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Любопытно как можно подготовится к тому, от чего нет никаких лекарств.
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11.05.2020 17:04 Ответить
Любопытно как можно подготовится к тому, от чего нет никаких лекарств.

Нагнать страха через СМИ, а потом ловить рыбку в мутной воде.
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11.05.2020 17:07 Ответить
БРЕХНЯ! 8 мая на брифинге президент США Трамп ясно сказал, что коронавирусная инфекция прекратится независимо от того будет вакцина или нет и вакцинироваться не обязательно, потому что никакой ни второй ни третьей волны не будет. Так что мировая фарминдустрия, которой служит и наша зелень, обкакалась, и Билл Гейтс обпоносился, потому что в вакцину с чипами вложил 10 млн долларов и ждал прибыли 1 к 20, как он сам признавался. А тут такой облом.Слава Богу есть Трамп и хоть он для украинцев делает что-то хорошее.
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11.05.2020 17:41 Ответить
есть версия, что к этому вирусу причастен именно он. не комментирую. соу-соу.
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11.05.2020 17:54 Ответить
Каким образом? Оплатил создание вакцины Билл Гейтс, сказал что на этом заработает прибыль 1 к 20, значит и создание вируса оплатил он. А иначе зачем это было начинать? Так же он постоянно озабочен сокращением населения Земли до 1 млрд, каждый день об этом торочит, что хочет убить 6 млрд населения Земли и они ему мешают позарез, разве что очень ленивый этого не слышал и не понимает.
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11.05.2020 18:34 Ответить
ну таки не трамп. а генеральный прокурор Америки запретил эту вакцину как нарушающую конституцию страны . трамп как и наша моника по пять раз за неделю выдаёт . противоположные версии
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11.05.2020 19:08 Ответить
Удивительно примитивное мышление. Приготовиться к защите, это значит своевременно обнаружить и выявить очаги, не сворачивать имеющиеся больничные площади и резервировать новые, продолжить заготовку расходных средств и др. Это называется организация и планирование. То чего абсолютно нет у нас.
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11.05.2020 17:53 Ответить
Как Боря Филатов в Днепре. Выкопал 600 могил.
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11.05.2020 17:07 Ответить
З мови дипломатів це означає: дайте нам дуже багато грошей і не запитуйте про звіт, бо ми витрачатимемо їх під гаслом "боротьби проти коронавірусу" От і все. Їм треба гроші. Багато грошей. І нульовий контроль.
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11.05.2020 17:25 Ответить
зебилам тоже нужна вторая волна короновируса, это поможет им еще разок прибарахлится на лохаха, которые ходили на выборы по-приколу.
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11.05.2020 17:05 Ответить
насмотрелся Г+Г
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11.05.2020 17:06 Ответить
Евросоюз должен подготовиться к возможной "второй волне" коронавируса, - ЕК - Цензор.НЕТ 3083
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11.05.2020 17:10 Ответить
Як це зрозуміти можливо? Он наш експерт сказав,що друга і третя хвиля коронавірусу,в Україні обов'язково будуть.Це сказав стратег інфекціоніст з телеканалу наш. А йому потрібно вірити.
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11.05.2020 17:16 Ответить
Вы уверены, что он был отличником учебы и усиленно занимается всю жизнь своим самообразованием?
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11.05.2020 18:55 Ответить
https://censor.net/user/231790 Звісно що ні.Він спеціаліст широкого профіля.
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11.05.2020 19:09 Ответить
https://censor.net/user/231790 Я ж смайлики поставив.
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11.05.2020 19:09 Ответить
Каюсь, недосмотрел.
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11.05.2020 20:09 Ответить
Саме цікаве що куратори руху ковід-дисидендів знаходяться там же де і куратори руху ВІЛ-дисидендів.
В Москві.
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11.05.2020 17:43 Ответить
А кураторы разгона ковид лохотрона и адепты не обнаруженного в природе ВИЛ где находятся?
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11.05.2020 18:58 Ответить
О, а ось Вам і типовий приклад ВІЛ-дисиденда, палкого шанувальника урінотерапії і свідка пришестя рептилоїдів з Нубіру.
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11.05.2020 19:01 Ответить
Чувствуется, что букет принятых вакцин дал осложнение на голову.
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11.05.2020 20:11 Ответить
То саме через те ти і перейшов на сечу?
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11.05.2020 21:09 Ответить
уже все переболели кто мог кроме украинцев так как тестов нет
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11.05.2020 17:51 Ответить
Євросоюз має підготуватися до можливої "другої хвилі" коронавірусу, - ЄК - Цензор.НЕТ 5623
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11.05.2020 17:52 Ответить
Дайте, будь ласка, графік хвиль коронавіруса на весь рік.
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11.05.2020 17:59 Ответить
Потерпіть кілька днів. Саак вже на посаді. Робити хвилі це його посадовий обов'язок.
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11.05.2020 18:49 Ответить
«Как правило, эти вирусы не закрепляются в новых хозяевах, то есть в человеке. Это мы видели на примерах SARS и MERS. Через некоторое время вспышка начнет затихать - либо инфекция будет очень плохо передаваться от человека к человеку, либо не будет вообще. И тогда 2019-nCoV вернется к своим изначальным хозяевам» - заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова
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11.05.2020 18:59 Ответить
Наука у кацапів православно-скрєпна і базується на батутах та іншій подібній фігні. Але твій пост про МГУ доказує те що я сказав вище:
Куратори руху ковід-дисидендів знаходяться там же де і куратори руху ВІЛ-дисидендів.
В Москві.
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11.05.2020 19:07 Ответить
Опять доказал на своем примере, что дремучее мракобесие не лечится.
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11.05.2020 20:13 Ответить
https://censor.net/user/111138, сложно вещаете , батенька, запутался я , что есть хорошо, а что не хорошо. Быть диссидентом от медицины, это правильно, или неправильно?
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11.05.2020 19:11 Ответить
Ну, дивлячись де Ви працюєте. Якщо в похоронному бюро- то дуже навіть правильно.
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11.05.2020 21:10 Ответить
 
 