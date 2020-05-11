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Новини Коронавірус і карантин
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Євросоюз має підготуватися до можливої "другої хвилі" коронавірусу, - ЄК

Євросоюз має підготуватися до можливої

Країни Європейського союзу мають підготуватися до можливої "другої хвилі" поширення коронавірусу.

Про це під час брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії з питань охорони здоров’я та харчової безпеки Стефан де Кеерсмакер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зараз Європейський центр із запобігання хворобам та контролю (ECDC) працює над аналізом ситуації з огляду на можливу другу хвилю (COVID-19) та над заходами, які мають вживатися у цьому зв’язку. Виходячи з останніх оцінок ризиків, які були зроблені ECDC, країни-члени мають підготуватися до ймовірної другої хвилі інфекції та використати всі можливості для зміцнення системи спостереження. Єврокомісія має намір і надалі працювати спільно з ECDC та країнами-членами, щоб забезпечити адекватний рівень реагування та комунікації, яка є ключовою для того, щоб всі громадяни розуміли: нова хвиля можлива, навіть якщо початкова інфекція буде успішно подолана", - наголосив речник Єврокомісії.

Він зауважив, що Єврокомісія здійснює постійну координацію зусиль із країнами-членами у різних форматах, наприклад, у рамках Комітету ЄС з безпеки здоров’я. Щотижня міністри з охорони здоров’я країн Євросоюзу спілкуються з профільним єврокомісаром Стелою Кіріакідес у режимі відеоконференції та координують зусилля у боротьбі з пандемією, включаючи обмін інформацією про наявність індивідуального захисного обладнання та медичних приладів для допомоги хворим. Ця інформація, а також стан та завантаженість наявних медичних установ оцінюються, за його словами, з точки зору готовності до можливої другої хвилі коронавірусу.

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Автор: 

Єврокомісія (2192) карантин (18172) Євросоюз (13798) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Евросоюз должен подготовиться к возможной "второй волне" коронавируса, - ЕК - Цензор.НЕТ 3083
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11.05.2020 17:10 Відповісти
+4
БРЕХНЯ! 8 мая на брифинге президент США Трамп ясно сказал, что коронавирусная инфекция прекратится независимо от того будет вакцина или нет и вакцинироваться не обязательно, потому что никакой ни второй ни третьей волны не будет. Так что мировая фарминдустрия, которой служит и наша зелень, обкакалась, и Билл Гейтс обпоносился, потому что в вакцину с чипами вложил 10 млн долларов и ждал прибыли 1 к 20, как он сам признавался. А тут такой облом.Слава Богу есть Трамп и хоть он для украинцев делает что-то хорошее.
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11.05.2020 17:41 Відповісти
+3
Любопытно как можно подготовится к тому, от чего нет никаких лекарств.

Нагнать страха через СМИ, а потом ловить рыбку в мутной воде.
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11.05.2020 17:07 Відповісти
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Любопытно как можно подготовится к тому, от чего нет никаких лекарств.
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11.05.2020 17:04 Відповісти
Любопытно как можно подготовится к тому, от чего нет никаких лекарств.

Нагнать страха через СМИ, а потом ловить рыбку в мутной воде.
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11.05.2020 17:07 Відповісти
БРЕХНЯ! 8 мая на брифинге президент США Трамп ясно сказал, что коронавирусная инфекция прекратится независимо от того будет вакцина или нет и вакцинироваться не обязательно, потому что никакой ни второй ни третьей волны не будет. Так что мировая фарминдустрия, которой служит и наша зелень, обкакалась, и Билл Гейтс обпоносился, потому что в вакцину с чипами вложил 10 млн долларов и ждал прибыли 1 к 20, как он сам признавался. А тут такой облом.Слава Богу есть Трамп и хоть он для украинцев делает что-то хорошее.
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11.05.2020 17:41 Відповісти
есть версия, что к этому вирусу причастен именно он. не комментирую. соу-соу.
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11.05.2020 17:54 Відповісти
Каким образом? Оплатил создание вакцины Билл Гейтс, сказал что на этом заработает прибыль 1 к 20, значит и создание вируса оплатил он. А иначе зачем это было начинать? Так же он постоянно озабочен сокращением населения Земли до 1 млрд, каждый день об этом торочит, что хочет убить 6 млрд населения Земли и они ему мешают позарез, разве что очень ленивый этого не слышал и не понимает.
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11.05.2020 18:34 Відповісти
ну таки не трамп. а генеральный прокурор Америки запретил эту вакцину как нарушающую конституцию страны . трамп как и наша моника по пять раз за неделю выдаёт . противоположные версии
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11.05.2020 19:08 Відповісти
Удивительно примитивное мышление. Приготовиться к защите, это значит своевременно обнаружить и выявить очаги, не сворачивать имеющиеся больничные площади и резервировать новые, продолжить заготовку расходных средств и др. Это называется организация и планирование. То чего абсолютно нет у нас.
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11.05.2020 17:53 Відповісти
Как Боря Филатов в Днепре. Выкопал 600 могил.
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11.05.2020 17:07 Відповісти
З мови дипломатів це означає: дайте нам дуже багато грошей і не запитуйте про звіт, бо ми витрачатимемо їх під гаслом "боротьби проти коронавірусу" От і все. Їм треба гроші. Багато грошей. І нульовий контроль.
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11.05.2020 17:25 Відповісти
зебилам тоже нужна вторая волна короновируса, это поможет им еще разок прибарахлится на лохаха, которые ходили на выборы по-приколу.
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11.05.2020 17:05 Відповісти
насмотрелся Г+Г
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11.05.2020 17:06 Відповісти
Евросоюз должен подготовиться к возможной "второй волне" коронавируса, - ЕК - Цензор.НЕТ 3083
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11.05.2020 17:10 Відповісти
Як це зрозуміти можливо? Он наш експерт сказав,що друга і третя хвиля коронавірусу,в Україні обов'язково будуть.Це сказав стратег інфекціоніст з телеканалу наш. А йому потрібно вірити.
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11.05.2020 17:16 Відповісти
Вы уверены, что он был отличником учебы и усиленно занимается всю жизнь своим самообразованием?
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11.05.2020 18:55 Відповісти
https://censor.net/user/231790 Звісно що ні.Він спеціаліст широкого профіля.
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11.05.2020 19:09 Відповісти
https://censor.net/user/231790 Я ж смайлики поставив.
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11.05.2020 19:09 Відповісти
Каюсь, недосмотрел.
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11.05.2020 20:09 Відповісти
Саме цікаве що куратори руху ковід-дисидендів знаходяться там же де і куратори руху ВІЛ-дисидендів.
В Москві.
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11.05.2020 17:43 Відповісти
А кураторы разгона ковид лохотрона и адепты не обнаруженного в природе ВИЛ где находятся?
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11.05.2020 18:58 Відповісти
О, а ось Вам і типовий приклад ВІЛ-дисиденда, палкого шанувальника урінотерапії і свідка пришестя рептилоїдів з Нубіру.
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11.05.2020 19:01 Відповісти
Чувствуется, что букет принятых вакцин дал осложнение на голову.
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11.05.2020 20:11 Відповісти
То саме через те ти і перейшов на сечу?
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11.05.2020 21:09 Відповісти
уже все переболели кто мог кроме украинцев так как тестов нет
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11.05.2020 17:51 Відповісти
Євросоюз має підготуватися до можливої "другої хвилі" коронавірусу, - ЄК - Цензор.НЕТ 5623
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11.05.2020 17:52 Відповісти
Дайте, будь ласка, графік хвиль коронавіруса на весь рік.
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11.05.2020 17:59 Відповісти
Потерпіть кілька днів. Саак вже на посаді. Робити хвилі це його посадовий обов'язок.
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11.05.2020 18:49 Відповісти
«Как правило, эти вирусы не закрепляются в новых хозяевах, то есть в человеке. Это мы видели на примерах SARS и MERS. Через некоторое время вспышка начнет затихать - либо инфекция будет очень плохо передаваться от человека к человеку, либо не будет вообще. И тогда 2019-nCoV вернется к своим изначальным хозяевам» - заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова
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11.05.2020 18:59 Відповісти
Наука у кацапів православно-скрєпна і базується на батутах та іншій подібній фігні. Але твій пост про МГУ доказує те що я сказав вище:
Куратори руху ковід-дисидендів знаходяться там же де і куратори руху ВІЛ-дисидендів.
В Москві.
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11.05.2020 19:07 Відповісти
Опять доказал на своем примере, что дремучее мракобесие не лечится.
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11.05.2020 20:13 Відповісти
https://censor.net/user/111138, сложно вещаете , батенька, запутался я , что есть хорошо, а что не хорошо. Быть диссидентом от медицины, это правильно, или неправильно?
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11.05.2020 19:11 Відповісти
Ну, дивлячись де Ви працюєте. Якщо в похоронному бюро- то дуже навіть правильно.
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11.05.2020 21:10 Відповісти
 
 