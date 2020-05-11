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Новости Коронавирус и карантин
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Более 1,5 млн человек выздоровели от COVID-19

Более 1,5 млн человек выздоровели от COVID-19

Уже свыше 1.5 млн жителей планеты успешно завершили лечение от коронавируса COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Worldometers.

От коронавирусной болезни выздоровели 1 509 460 человек.

284 882 человека скончались.

Таким образом, среди всех так называемых "закрытых случаев" 84% завершились выздоровлением и 16% — смертью пациентов.

Всего в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заболевания COVID-19.

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Специалисты неоднократно предупреждали, что это неполные данные, так как во многих случаях болезнь проходит в легкой форме, и заразившиеся попросту не обращаются к врачам и не сдают анализы.

Более 1,5 млн человек выздоровели от COVID-19 01

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) выздоровление (41)


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Топ комментарии
+2
если так подходить, то по сифилису у нас последние 500 лет нет достоверной статистики

ибо последний заразившийся сифилисом ещё не умер.

По герпесу тоже, кстати.
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11.05.2020 19:43 Ответить
+1
окончательной статистикой будет общая смертность за год.
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11.05.2020 19:33 Ответить
+1
Та ты шо.А меня посчитали,я тоже выздоровел,хотя и не болел.Ну забухал прада на 3 дня на майские.
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11.05.2020 19:34 Ответить
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Таким образом, среди всех так называемых "закрытых случаев" 84% завершились выздоровлением и 16% - смертью пациентов.



Вот так и создается манипулятивная статистика. Потому как совсем необязательно, что подобное соотношение сохранится в отношении "незакрытых случаев". Но скорее всего окончательную статистику нам так и не озвучат.
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11.05.2020 19:27 Ответить
окончательной статистикой будет общая смертность за год.
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11.05.2020 19:33 Ответить
вопрос другой - от чего? и правильные ли будут цифры?
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11.05.2020 19:37 Ответить
можно согласиться с Вами, в общую кучу регистрируют -- что угодно... ну, а за цифры... Самая успешная страна в борьбе с вирусом --- расея! Кто бы сомневался....
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11.05.2020 19:42 Ответить
самая успешная - Кетай.

при их плотности карантин физически невозможен, а умерших один на миллион
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11.05.2020 19:46 Ответить
Кетай с Расеей соревнуются, у кого цифра красивше... )) Завтра Кетай будет на втором месте!
или -- в четверг..)
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11.05.2020 19:57 Ответить
Кетай хитрый - какую хошь цыферь скажет и попробуй его проверь
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11.05.2020 19:59 Ответить
Расея --- самая честная!! У нее даже эпидемия --- с отрицательным ростом!)
Наблюдаем, кто из них победит..)) почему-то поставил бы на сколеновстан..))
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11.05.2020 20:11 Ответить
если общее количество будет отличаться в ту или даже другую сторону не больше, чем на 10-15 %, то значит нас развели, как лохов
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11.05.2020 19:44 Ответить
Ну та статистика, что привели, может только говорить об агрессивности инфекции. И то только тогда, когда ее посчитают после того как большинство выздоровеет из всех заразившихся.
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11.05.2020 20:02 Ответить
окончательная статистика будет , когда выздоровеет (или помрет) последний заболевший...
может, и через месяц, может и через три года..не дай Бог....
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11.05.2020 19:38 Ответить
если так подходить, то по сифилису у нас последние 500 лет нет достоверной статистики

ибо последний заразившийся сифилисом ещё не умер.

По герпесу тоже, кстати.
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11.05.2020 19:43 Ответить
ну, это крест человечества, как впрочем, и ВИЧ... но сейчас же никто не скажет, что оспой болеют, или там "испанкой"... нету их, хотя и цифру точную никто не назовет... но, рассчитываю, что все-таки пандемия короновируса закончится окончательно, тогда и узнаем цифры, хотя бы и примерные....
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11.05.2020 19:54 Ответить
Я , почему-то, по простоте душевной так и считал с самого начала... да, была смертность 25%. сейчас -- 16... или карантины дают эффект, или люди стали больше опасаться...
и да , в Украине на вчера --- 11,77%...
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11.05.2020 19:35 Ответить
ХЗ. Могу предполагать, что первыми заражаются и первыми умирают именно люди с ослабленным иммунитетом. Посему логично предположить, что именно из за этого и происходит всплеск летальных исходов, который постепенно сходит на нет. Карантин собственно не может защитить от заражения. Переболеет большинство. Карантин его может разве что оттянуть и снизить нагрузку на здравоохранение. Ну плюс еще можно предположить, что и врачи набираются опыта в лечении симптомов. Посему могут сейчас вытянуть того больного что вначале не смогли бы.
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11.05.2020 19:54 Ответить
безусловно, но... если человек сидит безвылазно дома (что, правда сложно), то и шансов заболеть у него меньше... и еще.. писали , что около десятка, если не больше мутаций вируса... просто самые опасные, думаю убили носителей, и сами ликвидировались, поскольку погибали с носителем... а которые "поумнее"), те вот просто выживают с носителем... симбиоз, туды его...
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11.05.2020 20:06 Ответить
Человек по определению не сможет безвылазно, а точнее бесконтактно просидеть дома. Это нонсенс. Непосредственный контакт или через посредника так или иначе будет. Правда круг ограничен это да.
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11.05.2020 20:11 Ответить
Вы в 2009 переболели свинным гриппом?
А в 2003 атипичной пневмонией?
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11.05.2020 21:03 Ответить
Не знаю переболел или нет. Но точно могу сказать что особых симптомов не было. А а так гриппом болел и ранее с симптомами. Правда ХЗ каким. Мы особо то не обращаем внимания. Чаще всего даже на ногах перехаживаем. Без больничного. Правда крайние года три не припомню чтобы по гриппу симптоматика была. Если и заражался, то бессимптомно проходило. Может разве легкое недомогание, которое в течении пару дней проходило. Да впрочем если и замечал, то сразу противогриппозные препараты пил. Кроме того всегда семьей в начале зимы и в начале весны пропиваем комплекс иммуностимулирующих препаратов. У меня супруга за сим следит.
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11.05.2020 21:20 Ответить
Тогда, на основании Вашего личного опыта следовало бы написать примерно следующее
"В будущем большинство переболеет каким-то гриппом, но без особых симптомов".
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11.05.2020 22:06 Ответить
Так это не я - это даже медики такое вроде говорят. Что типа до 80% могут переболеть (правильнее сказать наверное перенести) этот вирус бессимптомно.
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11.05.2020 22:12 Ответить
Видите ли, ПЦР тест - он очень чувствителен и может определять РНК вируса от одной молекулы. Причем ему пофиг - живого вируса или дохлого. Вы не задумывались, куда деваются мертвые вирусы? Они вокруг нас - нав пылинках, в капельках, ворсинках, пыльце. И все это летает в воздухе, которым мы дышим и прилипеет к слизистой оболочке носоглотки при дыхании. И с ростом числа болеющих и переболевших кол-во такогой генетического мусора будет расти.
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11.05.2020 22:34 Ответить
Я немного не понимаю к чему Вы. В любом случае в воздухе будет присутствовать какая то часть как активных так и не активных вирусов. Посему инфицирования избежать практически будет невозможно в любом случае.
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11.05.2020 22:40 Ответить
Вне организма вирус быстро теряет жизнеспособность. Через пару часов практически ноль. Но его следы, попавшие на носоглотку пожно обнаружить спустя, например, неделю. Но человек от этого не заболеет в принципе. Равве что сможет выработать антитела, но их титр будет ниже, чем после болезни.
Это как разница между стерильной водой и апирогенной. Обе незаразны, но в просто стерильной можно найти нежизнеспособные ошметки микробов и вирусов. Чтобы пить она годится, а для инъекций - нет.
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11.05.2020 23:07 Ответить
Эт точно, вот что мы знаем про "испанский" грипп в начале 20 века? А ровным счётом ничего. Нам просто озвучивают цифры - кому нужно, сказал что погибло 50 млн человек, другой говорит - 100 млн человек. Статистика всегда во все времена была и есть инструментом манипуляций.
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11.05.2020 19:36 Ответить
Есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика.
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11.05.2020 19:55 Ответить
Ну, если ровным ровным счетом, то в начале этого века эксгумировали свинцовый гроб одного богатого британца, умершего от "испанки", выделили рнк вируса и полностью его секвенироволи.
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11.05.2020 21:07 Ответить
И тем самым усложнили распространение мифа
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11.05.2020 19:32 Ответить
Та ты шо.А меня посчитали,я тоже выздоровел,хотя и не болел.Ну забухал прада на 3 дня на майские.
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11.05.2020 19:34 Ответить
https://www.0312.ua/news/2757229/300-doplati-zakarpatski-mediki-so-pracuvali-z-hvorimi-na-covid-19-otrimali-obicani-premii
И снова обебали.Сказано было что 300% оклада.Сперва отговорка что только за времья перебывания из больным а теперь как премия а не оклад.И куда смотрит правительство с СБУ..
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11.05.2020 19:37 Ответить
Ну то шо, кагал карантин заканчивает для лохов? Ну, спасибушечки и на том...Передел планеты завершен, хавана гила...
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11.05.2020 19:39 Ответить
Я бы уточнил - смертность 15% от ПОПАВАШИХ В БОЛЬНИЦУ заразившихся.
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11.05.2020 19:41 Ответить
Данная статистика ни о чем не говорит. Но страх поддержать вполне способна и оправдать действия властей.
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11.05.2020 19:59 Ответить
лда-да-да......
крававая диктатура над правими барцов с прививками....

Ужасна жизнь! Безбрежна скверна!
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12.05.2020 12:10 Ответить
Інфікування короновірусом продовжується, тому ще рано робити прогнози.
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11.05.2020 19:46 Ответить
Эпидемия длится 4 месяца. Всего зараженных 4 млн. Выздоровели 1.5 млн. Что за ОРВИ, продолжительность которого 2-3 месяца? Что то не сходится...
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11.05.2020 20:47 Ответить
З месяца назад, 11.02 в мире было 44800 заболевших на ковид, а 2 месяца назад, 11.03 -125,7 тысяч. Вы уверены, что правильно определили продолжительность заболевания в 2-3 месяца, если на 11.05 1,5 млн выздоровевших и 284 тыс. умерших?
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11.05.2020 22:17 Ответить
а в свободных от оккупации странах была эпидемия фейкового КОВИД-19?
В Беларуси? В КНДР? В Зимбабве?
Это дешевая постановка для установки мирового кибергулага.
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11.05.2020 20:55 Ответить
 
 