Более 1,5 млн человек выздоровели от COVID-19

Уже свыше 1.5 млн жителей планеты успешно завершили лечение от коронавируса COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Worldometers.

От коронавирусной болезни выздоровели 1 509 460 человек.

284 882 человека скончались.

Таким образом, среди всех так называемых "закрытых случаев" 84% завершились выздоровлением и 16% — смертью пациентов.

Всего в мире зафиксировано более 4,2 млн случаев заболевания COVID-19.

Читайте также: Евросоюз должен подготовиться к возможной "второй волне" коронавируса, - ЕК

Специалисты неоднократно предупреждали, что это неполные данные, так как во многих случаях болезнь проходит в легкой форме, и заразившиеся попросту не обращаются к врачам и не сдают анализы.