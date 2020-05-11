Понад 1,5 млн осіб одужали від COVID-19

Вже понад 1,5 млн жителів планети успішно завершили лікування від коронавірусу COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Worldometers.

Від коронавірусної хвороби одужало 1 509 460 осіб.

284 882 особи померло.

Таким чином, серед всіх так званих "закритих випадків" 84% завершилися одужанням і 16% - смертю пацієнтів.

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Загалом у світі зафіксовано понад 4,2 млн випадків захворювання на COVID-19.

Фахівці неодноразово попереджали, що це неповні дані, оскільки в багатьох випадках хвороба проходить у легкій формі, й інфіковані просто не звертаються до лікарів і не здають аналізи.