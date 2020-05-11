Понад 1,5 млн осіб одужали від COVID-19
Вже понад 1,5 млн жителів планети успішно завершили лікування від коронавірусу COVID-19.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Worldometers.
Від коронавірусної хвороби одужало 1 509 460 осіб.
284 882 особи померло.
Таким чином, серед всіх так званих "закритих випадків" 84% завершилися одужанням і 16% - смертю пацієнтів.
Загалом у світі зафіксовано понад 4,2 млн випадків захворювання на COVID-19.
Фахівці неодноразово попереджали, що це неповні дані, оскільки в багатьох випадках хвороба проходить у легкій формі, й інфіковані просто не звертаються до лікарів і не здають аналізи.
Топ коментарі
+2 133133
показати весь коментар11.05.2020 19:43 Відповісти Посилання
+1 133133
показати весь коментар11.05.2020 19:33 Відповісти Посилання
+1 Николай Тесля #421235
показати весь коментар11.05.2020 19:34 Відповісти Посилання
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Вот так и создается манипулятивная статистика. Потому как совсем необязательно, что подобное соотношение сохранится в отношении "незакрытых случаев". Но скорее всего окончательную статистику нам так и не озвучат.
при их плотности карантин физически невозможен, а умерших один на миллион
или -- в четверг..)
Наблюдаем, кто из них победит..)) почему-то поставил бы на сколеновстан..))
может, и через месяц, может и через три года..не дай Бог....
ибо последний заразившийся сифилисом ещё не умер.
По герпесу тоже, кстати.
и да , в Украине на вчера --- 11,77%...
А в 2003 атипичной пневмонией?
"В будущем большинство переболеет каким-то гриппом, но без особых симптомов".
Это как разница между стерильной водой и апирогенной. Обе незаразны, но в просто стерильной можно найти нежизнеспособные ошметки микробов и вирусов. Чтобы пить она годится, а для инъекций - нет.
И снова обебали.Сказано было что 300% оклада.Сперва отговорка что только за времья перебывания из больным а теперь как премия а не оклад.И куда смотрит правительство с СБУ..
крававая диктатура над правими барцов с прививками....
Ужасна жизнь! Безбрежна скверна!
В Беларуси? В КНДР? В Зимбабве?
Это дешевая постановка для установки мирового кибергулага.