Выборы президента Беларуси пройдут без оппозиции

Оппозиционные партии Беларуси выступили с заявлениями об отказе от участия в очередных президентских выборах, которые пройдут 9 августа 2020 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах.

"Сойм Партии "БНФ" принял решение о неучастии партии в президентских выборах 2020 года. Партия не будет выдвигать своего кандидата и не будет поддерживать других кандидатов", - говорится в заявлении партии.

Свое решение в ней объяснили пандемией COVID-19 и тем, что белорусские власти проигнорировали рекомендации по изменению избирательного законодательства, предложенные международными и белорусскими наблюдателями на предыдущих выборах.

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"Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно, в то время как другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с гораздо меньшим числом больных", — заявили в партии.

Подобное решение приняла и Белорусская партия левых "Справедливый мир".

"Белорусская партия левых оценивает данное решение как безответственное и преступное. Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей", - говорится в заявлении центрального комитета "Справедливого мира".

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Ранее 5 оппозиционных партий собирались выдвинуть на президентские выборы единого кандидата. Но из-за коронавируса они остановили выбор этой кандидатуры.

О готовности принять участие в выборах заявили действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, председатель лояльной к власти Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, бывший руководитель "Парка высоких технологий" в Минске Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и блогер Сергей Тихановский, который сейчас отбывает 15 суток ареста.

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Александр Лукашенко бессменно руководит Беларусью с 1994 года, ограничения на количество президентских сроков в стране в свое время отменили по его настоянию.