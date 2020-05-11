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Выборы президента Беларуси пройдут без оппозиции

Выборы президента Беларуси пройдут без оппозиции

Оппозиционные партии Беларуси выступили с заявлениями об отказе от участия в очередных президентских выборах, которые пройдут 9 августа 2020 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Партия "Белорусский народный фронт" (БНФ) заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах.

"Сойм Партии "БНФ" принял решение о неучастии партии в президентских выборах 2020 года. Партия не будет выдвигать своего кандидата и не будет поддерживать других кандидатов", - говорится в заявлении партии.

Свое решение в ней объяснили пандемией COVID-19 и тем, что белорусские власти проигнорировали рекомендации по изменению избирательного законодательства, предложенные международными и белорусскими наблюдателями на предыдущих выборах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа, но из-за коронавируса будут проходить "в особых условиях"

"Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно, в то время как другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с гораздо меньшим числом больных", — заявили в партии.

Подобное решение приняла и Белорусская партия левых "Справедливый мир".

"Белорусская партия левых оценивает данное решение как безответственное и преступное. Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей", - говорится в заявлении центрального комитета "Справедливого мира".

Также на Цензор.НЕТ: 993 новых случая COVID-19 зафиксировали в Беларуси, всего 21,1 тыс. заболевших, 121 человек умер

Ранее 5 оппозиционных партий собирались выдвинуть на президентские выборы единого кандидата. Но из-за коронавируса они остановили выбор этой кандидатуры.

О готовности принять участие в выборах заявили действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, председатель лояльной к власти Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, бывший руководитель "Парка высоких технологий" в Минске Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и блогер Сергей Тихановский, который сейчас отбывает 15 суток ареста.

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Александр Лукашенко бессменно руководит Беларусью с 1994 года, ограничения на количество президентских сроков в стране в свое время отменили по его настоянию.

Автор: 

Беларусь (7937) выборы (24766) Лукашенко Александр (3625) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
на выборах в Президенты Беларуси будут два кандидата: 1) Бацька, и 2) Короновирус..
понятно, что победит Бацька..
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11.05.2020 21:34 Ответить
+19
Я был наблюдателем на выборах, так в нарушение закона смешивали бюллетени с выносной урны с теми, что были на избирательном участке, а милиция сотрудничала, отгоняя нас от стола, чтобы даже не видели бюллетени...
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11.05.2020 21:41 Ответить
+17
Заголівок можна зробити лаконічнішим:

Выборы Лукашенка как всегда
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11.05.2020 21:33 Ответить
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😂
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11.05.2020 21:31 Ответить
Слабаки.
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11.05.2020 22:41 Ответить
Вибори президента Білорусі відбудуться без опозиції - Цензор.НЕТ 7931
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11.05.2020 22:42 Ответить
Оппозиция жидко обделалась.
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11.05.2020 21:32 Ответить
В тоталитарных странах нет оппозиции, по определению.
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11.05.2020 21:33 Ответить
Ну, гадить в Хартии на бацьку было кому.
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11.05.2020 21:35 Ответить
Кто ему так гадит? Он делает всё что захочет, не обращая внимания ни на кого.
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11.05.2020 21:37 Ответить
Не "что захочет", а робить, як краще для Білорусі. І білорусам зараз краще ніж українцям, росіянам, і навіть полякам. А хто хоче змін на гірше, якогось януковича і майдану, або ще зірку екрана і катастрофу -- того в каталажку. Білорусам ще пощастило з президентом-білорусом, і патріотом, а не росіянином, або юдеєм (боронь Боже)...
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15.07.2020 16:08 Ответить
Та нащо цей цірк ?? А то ніхто не знає хто буде наступним начальніком Білой Русі )
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11.05.2020 21:33 Ответить
Заголівок можна зробити лаконічнішим:

Выборы Лукашенка как всегда
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11.05.2020 21:33 Ответить
Я был наблюдателем на выборах, так в нарушение закона смешивали бюллетени с выносной урны с теми, что были на избирательном участке, а милиция сотрудничала, отгоняя нас от стола, чтобы даже не видели бюллетени...
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11.05.2020 21:41 Ответить
Гордись!
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11.05.2020 21:49 Ответить
То ж дуже добре, що білоруська міліція не зрадила президента-білоруса.
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15.07.2020 16:15 Ответить
всякая неправда есть грех (с)
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12.05.2020 00:16 Ответить
Я не заставлял Зе в Евролабе грешить, но 73% не посчитали это грехом...
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12.05.2020 00:22 Ответить
на выборах в Президенты Беларуси будут два кандидата: 1) Бацька, и 2) Короновирус..
понятно, что победит Бацька..
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11.05.2020 21:34 Ответить
У Бацьки такой мощный иммунитет в его то возрасте?
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11.05.2020 21:53 Ответить
Выборы без оппозиции - шо свадьба без невесты.
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11.05.2020 21:35 Ответить
Секс дез дивчины -
признак дурачины.
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12.05.2020 01:25 Ответить
То ись бюллетени с одной фамилией? Ай, бацька, плагиат, это в иштории уже было!!!
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11.05.2020 21:35 Ответить
Откуда ты взял?
У них тоже есть первый непроходной.
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11.05.2020 21:37 Ответить
Мудрое решение!
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11.05.2020 21:35 Ответить
У бульбашів будуть чергові вибори луки дояра.
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11.05.2020 21:37 Ответить
Нас так всех раздражает когда где либо, что либо о нас говорят! Да пусть там хоть кого выбирают белоруссы! Тут своих масса проблем! Давайте решать тут.!
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11.05.2020 21:37 Ответить
Пука, об'яви Великим князем Бяларусі. Закінчуй гру у демократію.
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11.05.2020 21:38 Ответить
Та Батька Лукашенко нормальный чувак.Чем он вам не нравится?
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11.05.2020 21:38 Ответить
Хватит наверное уже. Он у власти от 20 июля 1994 года!
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11.05.2020 21:42 Ответить
1. Без команды
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии
4. Специалист в болтологии.

Твой выбор?
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11.05.2020 21:44 Ответить
Ваш выбор- печалька...
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11.05.2020 21:48 Ответить
О ком это я написал?
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11.05.2020 21:49 Ответить
Так о себе и описялись Вы...
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11.05.2020 21:50 Ответить
5. Лектор общества Знание
или
5. 95 квартал
?
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11.05.2020 21:52 Ответить
О своем выборе.За тебя проголосовали еще в 1991 году.Так-шо отдыхай
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11.05.2020 21:52 Ответить
6. Начал с нарушения Конституции.
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11.05.2020 21:55 Ответить
Она у атца нации перед порогом лежит 7 год
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11.05.2020 21:57 Ответить
7. Электорат одобрил нарушение Конституции.
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11.05.2020 21:58 Ответить
7 год дякуе
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11.05.2020 21:59 Ответить
Выборы в Беларуси:
Вы за Лукашенко?
Вы против того чтобы Лукашенко уходил?
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11.05.2020 21:41 Ответить
Петрович! Мені це нагадує референдум за Незезалежність (десь 1991 рік, точно не пам'ятаю).
Запитання в бюлетені було хитре, дослівно не пам'ятаю, але за змістом так:
"Ви за самостійну Україну в складі СНГ?"
Відповіси ТАК - порахують за СНГ.
Відповіси НІ - порахують проти Незалежності України.
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11.05.2020 22:16 Ответить
Референдум щодо незалежності України проводився 1 грудня 1991 року і запитання в бюлетені було без жодних хитрощів, максимально пряме: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?" Є стаття про це в вікіпедії, там є фотокопія цього бюлетеня.
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12.05.2020 04:45 Ответить
То може пан про інший ліфірендум казав. 17 березня 1991 року був ще один загальносовковий: "Чи бажаєте ви збереження совка і щось там іще..."
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12.05.2020 10:53 Ответить
Вечного замполита БССР Луку уж давно пора переименовать из "Александра Лукашенко" в кондукатора "Александре Лукашеску".

Выборы с туркменско-чаушескусковмким результатом по 96 % голосов "за" в первом же туре "выборов" - это чучхейские выборы Пхеньянского образца "народной демократии".
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12.05.2020 04:31 Ответить
Я не могу вас понять, точно также как и в мордоре.в америке и в Украине есть кого выбирать.правда последние выборы я молчу.... теперь имеем шо имеем
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11.05.2020 21:44 Ответить
Наши СМИ это то же самое, что Г+Г в Украине, а лукашисты точно такие же, как и зелекторат с одним отличием - Лукашенко - умнее, чем...
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11.05.2020 21:46 Ответить
Я смотрел что делает Президент и Верховный главнокомандующий, а сейчас не вижу такого в Украине, даже Г+Г изобразить такого не удаётся...
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11.05.2020 21:57 Ответить
В котлах?
Начни рассказывать, что убийца-Янкович оставил великолепную армию, что Тимошенко не говорила, что у неё есть мечта, чтобы украинская армия уместилась на стадионе.
Можешь рассказать, что из соседней страны не вторглось войско, что боевые действия должны идти без потерь. Почему ты не обвиняешь командиров подразделений?
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11.05.2020 23:41 Ответить
Ну вот шо и требовалось доказать ! Тоталитаризм.да он конечно умнее ЗЕ и кабаева,хотя мне пофик.просто украинцы в отличии от к@ц@пья не лезут в чужую страну с своими нравоучениями
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11.05.2020 21:59 Ответить
НРАВОУЧЕ́НИЕ

Средний род

Поучение, внушение нравственных правил.

О чём речь?
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11.05.2020 22:21 Ответить
О том что нашим соседям нравится учить нас как нам нужно жить в нашей стране, где новости об Украине занимають треть эфира всех новостей
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11.05.2020 22:35 Ответить
Что означает слово - учить, если мы выяснили, что слово "нравоучение" ни к селу ни к городу?
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11.05.2020 23:39 Ответить
Кстати, да, все нравоучения по поводу политики Лукашенки пришли к нам из рашки. Лично я не могу его судить вообще, меня там нет, их здесь - тоже. С их географическим положением, последствиями Чернобыля и т.п. вообще удивляюсь, как они смогли сохранить хоть какую-то государственность, хотя кацапы говорят, шо это не так, и Беларусь давно - часть рашки.
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11.05.2020 22:49 Ответить
Самое смешное шо они упорно продолжают называть этот фарс - выборами.
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11.05.2020 21:45 Ответить
Зачем вообще тратить миллионы, если можно провести с наблюдателями простой опрос?
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11.05.2020 21:47 Ответить
Самое главное,шоб были наблюдатели от брацкай сраны.Хотя ***** и так верит бульбулятору
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11.05.2020 21:50 Ответить
Бюлетэнь ў Беларусі:
1. За Лукашэнку
2. Зара па бульбе дам, нягоднік!
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11.05.2020 21:50 Ответить
Угомонитесь.
В бюлетне будет минимум 4 кандидата из них 2 женщиныю
Кто притив Лукашенко, можете проголосовать.
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11.05.2020 21:53 Ответить
Взагалі можна не проводити.
Переможець відомий заздалегідь.
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11.05.2020 21:54 Ответить
Как можно было смириться когда Свинопетр с компанией поднял коммуналку в 4 раза? Так и беларусы терпят бацьку, за лаптей мне даже говорить гидко
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11.05.2020 21:54 Ответить
Да всё по общепринятому коммун сценарию, но а в заключении синдром Фиделя Кастро и +сломанная нога при очередном и последним для вождя покорении трибуны,а недобиток и изгой Симоненко в принципе о таком конце лишь может помечтать
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11.05.2020 22:02 Ответить
Не мешают лукашенко выбирать лукашенко. Стабильно ,как в гробу
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11.05.2020 22:12 Ответить
А мы выбрали Зе-и теперь так весело.
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11.05.2020 22:51 Ответить
А че так можно было?😷
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11.05.2020 22:14 Ответить
В принципе, что участвовали, что нет, результат один, Мудищев Лука Бульба Хан!!
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11.05.2020 22:20 Ответить
Правильно, а то оппозиция придя к власти введут карантин и положат экономику республики Беларусь.
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11.05.2020 22:29 Ответить
Демократія по-білоруськи. Папахєр знає, що нарід може такого наобирати, як наше зебільо обрало.
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11.05.2020 22:59 Ответить
Свою слабость сваливают на вирус.
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11.05.2020 23:05 Ответить
Выборы будут между Лукашенко, Лукашенко и Лукашенко, ах какая интрига)
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11.05.2020 23:19 Ответить
Мне кажется,что Лукашенко победил бы не только у оппозиции в Республике Беларусь , но и у Путина в России и у всех в Украине. ДО этого года мне так не казалось.
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11.05.2020 23:28 Ответить
даже не знаю что звучит смешнее : выборы в Беларуси или конституция в рф
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12.05.2020 00:00 Ответить
Бацька нам соляру продаёт и МАЗы для ВСУ, через него так же идут запчасти для советской техники из РФ. Шо вы так на него напали.
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12.05.2020 00:11 Ответить
В Беларуси выборов давно нет. Есть фальсификации и назначение Лукашенко самого себя. Поэтому только бойкот. Диктаторы удерживают власть без честных выборов и свалить их может только сила или смерть.
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12.05.2020 03:22 Ответить
Да нет в Беларуси выборов, и не было с того момента как Лукашенко побелил.
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12.05.2020 07:14 Ответить
И если бы опозиция участвовала в выборах - итог был бы предсказуемым.
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12.05.2020 07:42 Ответить
А зачем.....????.....Батькалиссимусу !! ....оппозиция????? Это новое воинское звание, оно выше генералиссимуса.
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12.05.2020 08:27 Ответить
выборы президента Северной Кореи тоже проходят без оппозиции...
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12.05.2020 09:08 Ответить
Білі Руси ви не ображайтесь але не рівняйте Украіну до себе . Вам тільки здається що ми такі як ви чи такі як кацапи . Коли Бацька піде на концерт до Кобзона а він колись та піде . У вас буде пріємнік але не довго . Це перший сценарій . Другий якщо Пу піде на концерт то Лука скоріш за все переобується але йому не дадуть далі правити . І почнеться заворушка . Що далі ? А ви знаєте . Тільки мовчите . А ми це все давно пройшли . Ми привиті . От і різниця .
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12.05.2020 09:14 Ответить
Надо менять названия энтих стран без выбора, рабы должны видеть уже в названии, что они принадлежат одному клану. Например Россию в Пруссию, учитывая историческое тяготение ко всему немецкому, Белоруссию в Батькаруссию, СевКорею в Кимрею....
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12.05.2020 09:56 Ответить
наверное и у бацьки уже есть двойник )
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12.05.2020 10:02 Ответить
 
 