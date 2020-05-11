Вибори президента Білорусі відбудуться без опозиції

Опозиційні партії Білорусі виступили із заявами про свою відмову від участі в чергових президентських виборах, які пройдуть 9 серпня 2020 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Партія "Білоруський народний фронт" (БНФ) заявила, що не висуватиме свого кандидата на президентських виборах.

"Сойм Партії "БНФ" ухвалив рішення про неучасть партії в президентських виборах 2020 року. Партія не буде висувати свого кандидата і не підтримуватиме інших кандидатів", – мовиться в заяві партії.

Своє рішення в ній пояснили пандемією COVID-19 і тим, що білоруська влада проігнорувала рекомендації щодо зміни виборчого законодавства, запропоновані міжнародними й білоруськими спостерігачами на попередніх виборах.

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"Проведення виборчої кампанії в умовах пандемії вкрай безвідповідальне і небезпечне, у той час як інші європейські країни ухвалюють обґрунтовані рішення відкласти вибори, навіть з набагато меншою кількістю хворих", – заявили в партії.

Схоже рішення ухвалила і Білоруська партія лівих "Справедливий світ".

"Білоруська партія лівих оцінює дане рішення як безвідповідальне і злочинне. Проведення в найближчі три місяці виборчої кампанії в Білорусі в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції ставить під загрозу здоров’я і життя величезної кількості людей", – сказано в заяві центрального комітету "Справедливого світу".

Раніше 5 опозиційних партійзбиралися висунути на президентські вибори єдиного кандидата. Але через коронавірус вони зупинили вибір цієї кандидатури.

Про готовність узяти участь у виборах заявили чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, голова лояльної до влади Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич, екскерівник "Парку високих технологій" у Мінську Валерій Цепкало, співголова громадського об’єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і блогер Сергій Тіхановський, який наразі відбуває 15 діб арешту.

Білоруський парламент призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.

Олександр Лукашенко незмінно керує Білоруссю з 1994 року, обмеження на кількість президентських термінів у країні свого часу скасували за його наполяганням.