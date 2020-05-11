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Новини
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Вибори президента Білорусі відбудуться без опозиції

Вибори президента Білорусі відбудуться без опозиції

Опозиційні партії Білорусі виступили із заявами про свою відмову від участі в чергових президентських виборах, які пройдуть 9 серпня 2020 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Партія "Білоруський народний фронт" (БНФ) заявила, що не висуватиме свого кандидата на президентських виборах.

"Сойм Партії "БНФ" ухвалив рішення про неучасть партії в президентських виборах 2020 року. Партія не буде висувати свого кандидата і не підтримуватиме інших кандидатів", – мовиться в заяві партії.

Своє рішення в ній пояснили пандемією COVID-19 і тим, що білоруська влада проігнорувала рекомендації щодо зміни виборчого законодавства, запропоновані міжнародними й білоруськими спостерігачами на попередніх виборах.

Читайте також: Президентські вибори в Білорусі відбудуться до кінця літа, перенести їх немає можливості, - Лукашенко

"Проведення виборчої кампанії в умовах пандемії вкрай безвідповідальне і небезпечне, у той час як інші європейські країни ухвалюють обґрунтовані рішення відкласти вибори, навіть з набагато меншою кількістю хворих", – заявили в партії.

Схоже рішення ухвалила і Білоруська партія лівих "Справедливий світ".

"Білоруська партія лівих оцінює дане рішення як безвідповідальне і злочинне. Проведення в найближчі три місяці виборчої кампанії в Білорусі в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції ставить під загрозу здоров’я і життя величезної кількості людей", – сказано в заяві центрального комітету "Справедливого світу".

Раніше 5 опозиційних партійзбиралися висунути на президентські вибори єдиного кандидата. Але через коронавірус вони зупинили вибір цієї кандидатури.

Про готовність узяти участь у виборах заявили чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, голова лояльної до влади Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич, екскерівник "Парку високих технологій" у Мінську Валерій Цепкало, співголова громадського об’єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і блогер Сергій Тіхановський, який наразі відбуває 15 діб арешту.

Білоруський парламент призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.

Олександр Лукашенко незмінно керує Білоруссю з 1994 року, обмеження на кількість президентських термінів у країні свого часу скасували за його наполяганням.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6727) Лукашенко Олександр (2668) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
на выборах в Президенты Беларуси будут два кандидата: 1) Бацька, и 2) Короновирус..
понятно, что победит Бацька..
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11.05.2020 21:34 Відповісти
+19
Я был наблюдателем на выборах, так в нарушение закона смешивали бюллетени с выносной урны с теми, что были на избирательном участке, а милиция сотрудничала, отгоняя нас от стола, чтобы даже не видели бюллетени...
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11.05.2020 21:41 Відповісти
+17
Заголівок можна зробити лаконічнішим:

Выборы Лукашенка как всегда
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11.05.2020 21:33 Відповісти
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😂
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11.05.2020 21:31 Відповісти
Слабаки.
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11.05.2020 22:41 Відповісти
Вибори президента Білорусі відбудуться без опозиції - Цензор.НЕТ 7931
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11.05.2020 22:42 Відповісти
Оппозиция жидко обделалась.
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11.05.2020 21:32 Відповісти
В тоталитарных странах нет оппозиции, по определению.
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11.05.2020 21:33 Відповісти
Ну, гадить в Хартии на бацьку было кому.
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11.05.2020 21:35 Відповісти
Кто ему так гадит? Он делает всё что захочет, не обращая внимания ни на кого.
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11.05.2020 21:37 Відповісти
Не "что захочет", а робить, як краще для Білорусі. І білорусам зараз краще ніж українцям, росіянам, і навіть полякам. А хто хоче змін на гірше, якогось януковича і майдану, або ще зірку екрана і катастрофу -- того в каталажку. Білорусам ще пощастило з президентом-білорусом, і патріотом, а не росіянином, або юдеєм (боронь Боже)...
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15.07.2020 16:08 Відповісти
Та нащо цей цірк ?? А то ніхто не знає хто буде наступним начальніком Білой Русі )
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11.05.2020 21:33 Відповісти
Заголівок можна зробити лаконічнішим:

Выборы Лукашенка как всегда
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11.05.2020 21:33 Відповісти
Я был наблюдателем на выборах, так в нарушение закона смешивали бюллетени с выносной урны с теми, что были на избирательном участке, а милиция сотрудничала, отгоняя нас от стола, чтобы даже не видели бюллетени...
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11.05.2020 21:41 Відповісти
Гордись!
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11.05.2020 21:49 Відповісти
То ж дуже добре, що білоруська міліція не зрадила президента-білоруса.
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15.07.2020 16:15 Відповісти
всякая неправда есть грех (с)
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12.05.2020 00:16 Відповісти
Я не заставлял Зе в Евролабе грешить, но 73% не посчитали это грехом...
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12.05.2020 00:22 Відповісти
на выборах в Президенты Беларуси будут два кандидата: 1) Бацька, и 2) Короновирус..
понятно, что победит Бацька..
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11.05.2020 21:34 Відповісти
У Бацьки такой мощный иммунитет в его то возрасте?
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11.05.2020 21:53 Відповісти
Выборы без оппозиции - шо свадьба без невесты.
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11.05.2020 21:35 Відповісти
Секс дез дивчины -
признак дурачины.
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12.05.2020 01:25 Відповісти
То ись бюллетени с одной фамилией? Ай, бацька, плагиат, это в иштории уже было!!!
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11.05.2020 21:35 Відповісти
Откуда ты взял?
У них тоже есть первый непроходной.
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11.05.2020 21:37 Відповісти
Мудрое решение!
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11.05.2020 21:35 Відповісти
У бульбашів будуть чергові вибори луки дояра.
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11.05.2020 21:37 Відповісти
Нас так всех раздражает когда где либо, что либо о нас говорят! Да пусть там хоть кого выбирают белоруссы! Тут своих масса проблем! Давайте решать тут.!
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11.05.2020 21:37 Відповісти
Пука, об'яви Великим князем Бяларусі. Закінчуй гру у демократію.
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11.05.2020 21:38 Відповісти
Та Батька Лукашенко нормальный чувак.Чем он вам не нравится?
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11.05.2020 21:38 Відповісти
Хватит наверное уже. Он у власти от 20 июля 1994 года!
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11.05.2020 21:42 Відповісти
1. Без команды
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии
4. Специалист в болтологии.

Твой выбор?
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11.05.2020 21:44 Відповісти
Ваш выбор- печалька...
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11.05.2020 21:48 Відповісти
О ком это я написал?
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11.05.2020 21:49 Відповісти
Так о себе и описялись Вы...
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11.05.2020 21:50 Відповісти
5. Лектор общества Знание
или
5. 95 квартал
?
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11.05.2020 21:52 Відповісти
О своем выборе.За тебя проголосовали еще в 1991 году.Так-шо отдыхай
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11.05.2020 21:52 Відповісти
6. Начал с нарушения Конституции.
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11.05.2020 21:55 Відповісти
Она у атца нации перед порогом лежит 7 год
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11.05.2020 21:57 Відповісти
7. Электорат одобрил нарушение Конституции.
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11.05.2020 21:58 Відповісти
7 год дякуе
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11.05.2020 21:59 Відповісти
Выборы в Беларуси:
Вы за Лукашенко?
Вы против того чтобы Лукашенко уходил?
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11.05.2020 21:41 Відповісти
Петрович! Мені це нагадує референдум за Незезалежність (десь 1991 рік, точно не пам'ятаю).
Запитання в бюлетені було хитре, дослівно не пам'ятаю, але за змістом так:
"Ви за самостійну Україну в складі СНГ?"
Відповіси ТАК - порахують за СНГ.
Відповіси НІ - порахують проти Незалежності України.
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11.05.2020 22:16 Відповісти
Референдум щодо незалежності України проводився 1 грудня 1991 року і запитання в бюлетені було без жодних хитрощів, максимально пряме: "Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?" Є стаття про це в вікіпедії, там є фотокопія цього бюлетеня.
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12.05.2020 04:45 Відповісти
То може пан про інший ліфірендум казав. 17 березня 1991 року був ще один загальносовковий: "Чи бажаєте ви збереження совка і щось там іще..."
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12.05.2020 10:53 Відповісти
Вечного замполита БССР Луку уж давно пора переименовать из "Александра Лукашенко" в кондукатора "Александре Лукашеску".

Выборы с туркменско-чаушескусковмким результатом по 96 % голосов "за" в первом же туре "выборов" - это чучхейские выборы Пхеньянского образца "народной демократии".
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12.05.2020 04:31 Відповісти
Я не могу вас понять, точно также как и в мордоре.в америке и в Украине есть кого выбирать.правда последние выборы я молчу.... теперь имеем шо имеем
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11.05.2020 21:44 Відповісти
Наши СМИ это то же самое, что Г+Г в Украине, а лукашисты точно такие же, как и зелекторат с одним отличием - Лукашенко - умнее, чем...
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11.05.2020 21:46 Відповісти
Я смотрел что делает Президент и Верховный главнокомандующий, а сейчас не вижу такого в Украине, даже Г+Г изобразить такого не удаётся...
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11.05.2020 21:57 Відповісти
В котлах?
Начни рассказывать, что убийца-Янкович оставил великолепную армию, что Тимошенко не говорила, что у неё есть мечта, чтобы украинская армия уместилась на стадионе.
Можешь рассказать, что из соседней страны не вторглось войско, что боевые действия должны идти без потерь. Почему ты не обвиняешь командиров подразделений?
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11.05.2020 23:41 Відповісти
Ну вот шо и требовалось доказать ! Тоталитаризм.да он конечно умнее ЗЕ и кабаева,хотя мне пофик.просто украинцы в отличии от к@ц@пья не лезут в чужую страну с своими нравоучениями
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11.05.2020 21:59 Відповісти
НРАВОУЧЕ́НИЕ

Средний род

Поучение, внушение нравственных правил.

О чём речь?
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11.05.2020 22:21 Відповісти
О том что нашим соседям нравится учить нас как нам нужно жить в нашей стране, где новости об Украине занимають треть эфира всех новостей
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11.05.2020 22:35 Відповісти
Что означает слово - учить, если мы выяснили, что слово "нравоучение" ни к селу ни к городу?
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11.05.2020 23:39 Відповісти
Кстати, да, все нравоучения по поводу политики Лукашенки пришли к нам из рашки. Лично я не могу его судить вообще, меня там нет, их здесь - тоже. С их географическим положением, последствиями Чернобыля и т.п. вообще удивляюсь, как они смогли сохранить хоть какую-то государственность, хотя кацапы говорят, шо это не так, и Беларусь давно - часть рашки.
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11.05.2020 22:49 Відповісти
Самое смешное шо они упорно продолжают называть этот фарс - выборами.
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11.05.2020 21:45 Відповісти
Зачем вообще тратить миллионы, если можно провести с наблюдателями простой опрос?
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11.05.2020 21:47 Відповісти
Самое главное,шоб были наблюдатели от брацкай сраны.Хотя ***** и так верит бульбулятору
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11.05.2020 21:50 Відповісти
Бюлетэнь ў Беларусі:
1. За Лукашэнку
2. Зара па бульбе дам, нягоднік!
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11.05.2020 21:50 Відповісти
Угомонитесь.
В бюлетне будет минимум 4 кандидата из них 2 женщиныю
Кто притив Лукашенко, можете проголосовать.
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11.05.2020 21:53 Відповісти
Взагалі можна не проводити.
Переможець відомий заздалегідь.
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11.05.2020 21:54 Відповісти
Как можно было смириться когда Свинопетр с компанией поднял коммуналку в 4 раза? Так и беларусы терпят бацьку, за лаптей мне даже говорить гидко
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11.05.2020 21:54 Відповісти
Да всё по общепринятому коммун сценарию, но а в заключении синдром Фиделя Кастро и +сломанная нога при очередном и последним для вождя покорении трибуны,а недобиток и изгой Симоненко в принципе о таком конце лишь может помечтать
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11.05.2020 22:02 Відповісти
Не мешают лукашенко выбирать лукашенко. Стабильно ,как в гробу
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11.05.2020 22:12 Відповісти
А мы выбрали Зе-и теперь так весело.
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11.05.2020 22:51 Відповісти
А че так можно было?😷
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11.05.2020 22:14 Відповісти
В принципе, что участвовали, что нет, результат один, Мудищев Лука Бульба Хан!!
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11.05.2020 22:20 Відповісти
Правильно, а то оппозиция придя к власти введут карантин и положат экономику республики Беларусь.
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11.05.2020 22:29 Відповісти
Демократія по-білоруськи. Папахєр знає, що нарід може такого наобирати, як наше зебільо обрало.
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11.05.2020 22:59 Відповісти
Свою слабость сваливают на вирус.
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11.05.2020 23:05 Відповісти
Выборы будут между Лукашенко, Лукашенко и Лукашенко, ах какая интрига)
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11.05.2020 23:19 Відповісти
Мне кажется,что Лукашенко победил бы не только у оппозиции в Республике Беларусь , но и у Путина в России и у всех в Украине. ДО этого года мне так не казалось.
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11.05.2020 23:28 Відповісти
даже не знаю что звучит смешнее : выборы в Беларуси или конституция в рф
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12.05.2020 00:00 Відповісти
Бацька нам соляру продаёт и МАЗы для ВСУ, через него так же идут запчасти для советской техники из РФ. Шо вы так на него напали.
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12.05.2020 00:11 Відповісти
В Беларуси выборов давно нет. Есть фальсификации и назначение Лукашенко самого себя. Поэтому только бойкот. Диктаторы удерживают власть без честных выборов и свалить их может только сила или смерть.
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12.05.2020 03:22 Відповісти
Да нет в Беларуси выборов, и не было с того момента как Лукашенко побелил.
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12.05.2020 07:14 Відповісти
И если бы опозиция участвовала в выборах - итог был бы предсказуемым.
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12.05.2020 07:42 Відповісти
А зачем.....????.....Батькалиссимусу !! ....оппозиция????? Это новое воинское звание, оно выше генералиссимуса.
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12.05.2020 08:27 Відповісти
выборы президента Северной Кореи тоже проходят без оппозиции...
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12.05.2020 09:08 Відповісти
Білі Руси ви не ображайтесь але не рівняйте Украіну до себе . Вам тільки здається що ми такі як ви чи такі як кацапи . Коли Бацька піде на концерт до Кобзона а він колись та піде . У вас буде пріємнік але не довго . Це перший сценарій . Другий якщо Пу піде на концерт то Лука скоріш за все переобується але йому не дадуть далі правити . І почнеться заворушка . Що далі ? А ви знаєте . Тільки мовчите . А ми це все давно пройшли . Ми привиті . От і різниця .
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12.05.2020 09:14 Відповісти
Надо менять названия энтих стран без выбора, рабы должны видеть уже в названии, что они принадлежат одному клану. Например Россию в Пруссию, учитывая историческое тяготение ко всему немецкому, Белоруссию в Батькаруссию, СевКорею в Кимрею....
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12.05.2020 09:56 Відповісти
наверное и у бацьки уже есть двойник )
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12.05.2020 10:02 Відповісти
 
 