Вибори президента Білорусі відбудуться без опозиції
Опозиційні партії Білорусі виступили із заявами про свою відмову від участі в чергових президентських виборах, які пройдуть 9 серпня 2020 року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
Партія "Білоруський народний фронт" (БНФ) заявила, що не висуватиме свого кандидата на президентських виборах.
"Сойм Партії "БНФ" ухвалив рішення про неучасть партії в президентських виборах 2020 року. Партія не буде висувати свого кандидата і не підтримуватиме інших кандидатів", – мовиться в заяві партії.
Своє рішення в ній пояснили пандемією COVID-19 і тим, що білоруська влада проігнорувала рекомендації щодо зміни виборчого законодавства, запропоновані міжнародними й білоруськими спостерігачами на попередніх виборах.
"Проведення виборчої кампанії в умовах пандемії вкрай безвідповідальне і небезпечне, у той час як інші європейські країни ухвалюють обґрунтовані рішення відкласти вибори, навіть з набагато меншою кількістю хворих", – заявили в партії.
Схоже рішення ухвалила і Білоруська партія лівих "Справедливий світ".
"Білоруська партія лівих оцінює дане рішення як безвідповідальне і злочинне. Проведення в найближчі три місяці виборчої кампанії в Білорусі в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції ставить під загрозу здоров’я і життя величезної кількості людей", – сказано в заяві центрального комітету "Справедливого світу".
Раніше 5 опозиційних партійзбиралися висунути на президентські вибори єдиного кандидата. Але через коронавірус вони зупинили вибір цієї кандидатури.
Про готовність узяти участь у виборах заявили чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко, голова лояльної до влади Ліберально-демократичної партії Олег Гайдукевич, екскерівник "Парку високих технологій" у Мінську Валерій Цепкало, співголова громадського об’єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і блогер Сергій Тіхановський, який наразі відбуває 15 діб арешту.
Білоруський парламент призначив проведення чергових президентських виборів на 9 серпня 2020 року.
Олександр Лукашенко незмінно керує Білоруссю з 1994 року, обмеження на кількість президентських термінів у країні свого часу скасували за його наполяганням.
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Выборы Лукашенка как всегда
понятно, что победит Бацька..
признак дурачины.
У них тоже есть первый непроходной.
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии
4. Специалист в болтологии.
Твой выбор?
или
5. 95 квартал
?
Вы за Лукашенко?
Вы против того чтобы Лукашенко уходил?
Запитання в бюлетені було хитре, дослівно не пам'ятаю, але за змістом так:
"Ви за самостійну Україну в складі СНГ?"
Відповіси ТАК - порахують за СНГ.
Відповіси НІ - порахують проти Незалежності України.
Выборы с туркменско-чаушескусковмким результатом по 96 % голосов "за" в первом же туре "выборов" - это чучхейские выборы Пхеньянского образца "народной демократии".
Начни рассказывать, что убийца-Янкович оставил великолепную армию, что Тимошенко не говорила, что у неё есть мечта, чтобы украинская армия уместилась на стадионе.
Можешь рассказать, что из соседней страны не вторглось войско, что боевые действия должны идти без потерь. Почему ты не обвиняешь командиров подразделений?
Средний род
Поучение, внушение нравственных правил.
О чём речь?
1. За Лукашэнку
2. Зара па бульбе дам, нягоднік!
В бюлетне будет минимум 4 кандидата из них 2 женщиныю
Кто притив Лукашенко, можете проголосовать.
Переможець відомий заздалегідь.