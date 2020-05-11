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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Путин пообещал жилье в Крыму бывшим украинским правоохранителям, принявшим российское гражданство

Путин пообещал жилье в Крыму бывшим украинским правоохранителям, принявшим российское гражданство

Президент России Владимир Путин обещает выдать жилье лицам, которые были уволены из правоохранительных органов Украины с правом на пенсию и к моменту начала оккупации Крыма нуждались в жилье.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт президента РФ.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с МВД России, Росгвардией и представить проект указа Президента Российской Федерации, предусматривающего решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан Российской Федерации, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и г. Севастополе и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 г. Срок – 1 февраля 2021 г.", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что после оккупации Крыма на сторону оккупантов перешли более 1,5 тыс. сотрудников СБУ.

Также на Цензор.НЕТ: 40-метровый портрет Сталина запустили в небо над оккупированным Крымом в годовщину подписания указа о депортации крымских татар. ФОТО

Автор: 

жилье (911) Крым (26437) путин владимир (31658) коллаборационизм (892)


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Топ комментарии
+31
Путин пообещал жилье в Крыму бывшим украинским правоохранителям, принявшим российское гражданство - Цензор.НЕТ 527
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11.05.2020 22:12 Ответить
+23
Пускай дает, один хер со временем выгоним
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11.05.2020 22:13 Ответить
+16
***** из крыма делает кубло чекистов и отбросов, чтобы крым ниукого не осталось желания посещать и тем более освобождать. ***** думает ети отбросы будут крым защищать, пока оно будет в бункере сидеть.
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11.05.2020 22:22 Ответить
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Путин пообещал жилье в Крыму бывшим украинским правоохранителям, принявшим российское гражданство - Цензор.НЕТ 527
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11.05.2020 22:12 Ответить
Не гайка, а Гаечка
Путин пообещал жилье в Крыму бывшим украинским правоохранителям, принявшим российское гражданство - Цензор.НЕТ 2876
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11.05.2020 22:43 Ответить
Главное её не крутить
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11.05.2020 22:49 Ответить
Угу..И не теребить.
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11.05.2020 23:29 Ответить
Это не гайка в башке, это духовная скрЭпа!!
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12.05.2020 05:11 Ответить
Пускай дает, один хер со временем выгоним
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11.05.2020 22:13 Ответить
Так даже проще.
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11.05.2020 22:26 Ответить
Конечно пусть дает. Какие там размеры у могилок?
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11.05.2020 22:39 Ответить
угу, всю сволоч позбирає ув кримську ямку з урлом
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11.05.2020 22:47 Ответить
Ну дык,всех своих подтягивает.
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11.05.2020 23:30 Ответить
нам бандеровцам легче их будет отлавливать
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11.05.2020 23:03 Ответить
Та ті, кляти москали дерева рубають, річки та озера випивають, що не втопити, не повісити!
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11.05.2020 23:24 Ответить
Как бы следующий президент Украины самих бандеровцев не приказал отлавливать.
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12.05.2020 08:36 Ответить
Выгоним, лет через 15 !
Если выживут на зоне...
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11.05.2020 23:17 Ответить
А ці списки зрадників України,це державна таємниця?Чи Петро а Зараз Зеля покривають покручів?
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11.05.2020 22:15 Ответить
Начиная от министра обороны, он щас Севас застраивает.
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11.05.2020 22:25 Ответить
пан Аброськін - нове обличчя "нової" поліції ...
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11.05.2020 22:59 Ответить
Ну правильно. Все нечистоты в один коллектор.
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11.05.2020 22:17 Ответить
эти предадут и 2-ой раз...., и в 3-й, если например Турция захочет Крым-наш....

путин спятил совсем...., - и это хорошо.....
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11.05.2020 22:20 Ответить
"інцидент із кораблем","она утонула".
"Чергова помилка Ірану коштувала десятки життів: хто винен"

Знову помилка, яка коштувала багато життів. І знову помилився Іран. Щонайменше 19 іранських моряків загинули, ще 15 поранені внаслідок так званого дружнього вогню.

Сталося це біля Ормузької протоки, де іранські судна проводили військові навчання. Есмінець випробовував протикорабельні ракети і поцілив у катер. Що сталося? - Дивіться далі.

Це був просто "інцидент із кораблем". Так лаконічно, без змістовних пояснень військова верхівка Ірану повідомила про смерть кількох десятків людей в Ормузькій протоці, де тривали планові навчання. Першими про позаштатну ситуацію під час маневрів розповіли журналісти в соцмережах.
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11.05.2020 22:21 Ответить
Не затягивайте интригу "так хто винен"?
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11.05.2020 22:26 Ответить
***** из крыма делает кубло чекистов и отбросов, чтобы крым ниукого не осталось желания посещать и тем более освобождать. ***** думает ети отбросы будут крым защищать, пока оно будет в бункере сидеть.
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11.05.2020 22:22 Ответить
Пока в Крыму Россия, там будет не сезон, -
А только повсеместный военный гарнизон.

Путин пообещал жилье в Крыму бывшим украинским правоохранителям, принявшим российское гражданство - Цензор.НЕТ 9624
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11.05.2020 22:30 Ответить
А че, гумусом-удобренийом..
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11.05.2020 22:23 Ответить
как только кацапня побежит из Крыма
Огласите план. Когда и благодаря чему побежит?
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11.05.2020 22:31 Ответить
Огласите,кто вы такая,чтобы вам отвечать?
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11.05.2020 22:40 Ответить
от души сказал..
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11.05.2020 22:56 Ответить
Когда Кацапская ********** получит неподъёмный кризис сразу же после корона-вируса
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/17/7248409/ Президент Владимир Зеленский заявляет , что сейчас главная задача власти и украинцев - выжить, а после окончания пандемии коронавируса будут "выруливать" из сложившейся ситуации.
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11.05.2020 22:58 Ответить
То что время от времени пердит вирус klovun95 слушают только такие как оно недоделанные. Клоун очень скоро с огромным позором а возможно со сроком в камере пойдёт *****. Украинцы выживали и воевали ещё не в таких условиях. Но параша уже раз в своём говне утонула ,будучи тогда сильнее в разы. И на этот раз будет то же, но быстрее и грохота от развала побольше. Если смысл твоих корпоративно- ботных вбросов " Ничего не будИт Расия вечная. НадА мирицца..НадА кармиць *********" - то за чемодан и ***** "за поребрик". Вы все ******* кацапоидная уже реально ******.. Не нравится - *****! Никто не держит.
Тут буде Незалежна Українська Держава з Українською Мовою та Европейським Законом. Кожна кацапська рукосрака тупа лінива тварина буде викинута до біса з території вільних людей щоб не смерділа тут монгольсько мокшанським лайном. А от Кацапська Підорасія буде у добрій сраці та по шматкам у голоді та багнюці - це так само вирогідно як сонце встає на сході та сідає на заході. Тож бери оце, - та йди прямісінько у сраку. До родичів.
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12.05.2020 07:43 Ответить
73%
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12.05.2020 08:39 Ответить
Такая крыса над лаптями еще царствовала, отчаянный смельчак. При первом шухере/скачке...далее по тексту)
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11.05.2020 22:24 Ответить
Да и мост Керченский путь наградит орденом Победы
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11.05.2020 22:24 Ответить
И желательно всех в кучу . Потом только,, колючкой,,обнести что бы тюрьмы не забивать .
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11.05.2020 22:25 Ответить
Кстати если возврат крыма станет реально не возможным, Укараина может продать крым китайцам или туркам. А они уже по своему усмотрению решат что делать с теми мокшами кто не успеет убежать оттуда
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11.05.2020 22:27 Ответить
Путін пообіцяв житло в Криму колишнім українським правоохоронцям, які прийняли російське громадянство - Цензор.НЕТ 7005
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11.05.2020 23:19 Ответить
Очень интересная идея!
Почему бы тогда, для начала, не сдать Крысм китайцам в аренду на пару лет?
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11.05.2020 23:33 Ответить
Ну уж нет! Лучше в аренду туркам. У них к кацапам старые счеты - мало не покажется...
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12.05.2020 00:27 Ответить
Предательство - дело нажИвное, право..
Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.

Что можно сказать про предательство Крыма?
Рублём деревянным, куда-то гонимо,
Наслушавшись гаденькой, вражеской лжи,
Под флагом предательским глупо лежит.
Обидится кто-то и скажет - не глупо!
Покушаем вдоволь российского супа,
Бензином дешевым зальёмся и газом…
Да, с газом ошибочка вылезла сразу.
Весь Крым очутился на медленной мине.
Заплакали цены по злой Украине.
На пляжах теперь аккуратно и чисто
И пляжи рыдают по старым туристам.
И важный аспект появился, эй-эй -
Пособий украинских нет для детей.
Когда ж эти дети совсем подрастут,
На Дальнем Востоке китайский салют
Увидят с российским в руках автоматом,
В Чечне, Дагестане отборнейшим матом
Вам скажут - об этом мы Вас не просили-
Служить в агрессивнейшей царской России.
Зачем вы себе сотворили кумира?
Поставили нас против целого мира!
Пугали - фашисты, бандеровцы, Геи…
А стали подобием дикой Кореи.
Поддержит теперь вот обманутых нас
Лишь Сирия, Куба и злой Гондурас.
Вам скажут, конечно: «Ну что за капризы?!»
Теперь в Гондурас можно ездить без визы
И там триколором свободно махать,
И что за понятие - Родина-мать?
Забудем истории опыт навеки.
В Крыму проживали татары и греки.
Народов чуднЫх проживало немало,
Да что-то, куда-то их всех разбросало.
Их стёрло, и стали, как будто цыгане -
Татары, калмыки - теперь россияне.
Башкирцы, буряты и части Кавказа
Теперь Федерации молятся разом.
Без Родины - горькая, в общем, стезя,
Но, русским народам ругаться нельзя.
Нельзя демонстрации или протеста -
Ведь в тюрьмах российских достаточно места.
И этого места всё больше и больше.
Поглотим Молдову, Прибалтику, Польшу.
У лжи и обмана не будет границы.
И будет Москва - мировая столица.
Российская гордая поступь и стать
Вовек не устанет Других покорять.
Пусть будет началом малюсенький Крым,
Когда мы Вселенную всю покорим!
Да только вопрос, непокорные люди -
А что же потом мы захватывать будем?

Предательство - дело нажИвное, право.
Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.
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11.05.2020 22:28 Ответить
Пищер хватает .
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11.05.2020 22:28 Ответить
Та да.
Еще не хватало этими кацапскими вонючками прекрасный Мангуп или Чуфут-Кале засырать
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12.05.2020 00:00 Ответить
А что у ***** с лицом? Пробуется на Льва Толстого?
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11.05.2020 22:29 Ответить
А шо йому пробуваться? )))
Путин пообещал жилье в Крыму бывшим украинским правоохранителям, принявшим российское гражданство - Цензор.НЕТ 4457
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11.05.2020 22:38 Ответить
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11.05.2020 22:39 Ответить
Іржав неначе Лавров, коли вперше побачив цей ефект...
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11.05.2020 22:49 Ответить
Єто- пять!!!
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12.05.2020 00:01 Ответить
В стране терпил не ждите Бунта...
Саша Пушкин ошибался и не раз...
Безпощадный уже не говорите...
Бессмысленный лучше говорите....
А на обломках Самовластья
Бедная РАБссия,в который раз
Ты просрала и нефть и газ
И дырявый свой КГБэшный глаз алмаз
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11.05.2020 22:29 Ответить
Вообще то как то насрать что там ***** решает в окупированном крыму. Главное чтобы Украина не соскочила рельсов международного права. Чтобы каждый украинец через международный суд смог отсудить свою недвижимость и землю в окупантов, кому бы они ее не давали. И Украина должна официально заявить что не признает документы и сделки совершенные окупантами в том числе с недвижимостью. Тоесть каждый крымчанин кто по какой то причине или по принуждению продал свою квартиру, дом, то может подать в суд и вернуть свою собственность или потребовать компенсацию.
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11.05.2020 22:32 Ответить
И Украина должна официально заявить что не признает документы и сделки совершенные окупантами в том числе с недвижимостью.
------------------------------------
А польским панам это даже понравится.
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11.05.2020 23:24 Ответить
"Із чотирьох дощок дубовая хата" (с)
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11.05.2020 22:32 Ответить
чепуха, если верить обещаниям или прогнозам *****, то руцкие уже обогнали Америку аж три раза.
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11.05.2020 22:32 Ответить
Переживаешь, что предатели не получат жилья?
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11.05.2020 22:34 Ответить
aga, ochenj, tak hotj budet im chto otobratj, a to s golodranca vozmjosh.
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12.05.2020 08:49 Ответить
А что, словосочетание предатели Украины запретили употреблять?
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11.05.2020 22:34 Ответить
У нас все шесть лет стесняются формулировки "измена Родине"(предательство).
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11.05.2020 22:39 Ответить
щаз списки составят и за Урал отправят)))
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11.05.2020 22:36 Ответить
Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!

Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.

Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.

Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.

На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.

Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.

Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
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11.05.2020 22:36 Ответить
Мабуть житло для зрадників буде 30 кВ.м. з гачком для мотузки.
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11.05.2020 22:40 Ответить
Настал черед иудам получить свои тридцать серебренников? Радуйтесь, мрази.
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11.05.2020 22:43 Ответить
Пока радуйтесь...
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11.05.2020 22:44 Ответить
Та что им там радоваться.
Пуйло пообещало, но обещать- не значит жениться
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12.05.2020 00:05 Ответить
А другим что фуй?
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11.05.2020 22:44 Ответить
Да как то пох, что Путин делает в России. Надо о себе думать.
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11.05.2020 22:45 Ответить
Ссыться многоходовщик, автозаки закупает, триллионы печатает и видать кубышки ФНБ таки нет. И он понимает что когда толпа лишнехромосомных это узнает, побегут с топорами вытаскивать его из бункера. Вот тут предатели разной масти и пригодятся.
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11.05.2020 22:47 Ответить
Программа Горбачева Жилье-2000 помните? Перетройка стройки продолжается от ПлешиВОРа теперь...
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11.05.2020 22:47 Ответить
Точнее-"Жульйо 2000
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11.05.2020 22:55 Ответить
Путін пообіцяв житло в Криму колишнім українським правоохоронцям, які прийняли російське громадянство - Цензор.НЕТ 3160
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11.05.2020 22:49 Ответить
Ничего личного только бизнес без крови...
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11.05.2020 22:50 Ответить
Горлівку здав Крищенко Безлєру,очильнику охорони Артура Герасимова,глави фракції БПП,а зараз зама Петра Порошенко у ВР.А так да Зеля зрадник.
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12.05.2020 00:15 Ответить
вот оно откуда такое стремление Сивохи и Зеленского к "скораму миру"...!!!
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12.05.2020 01:08 Ответить
Каждой собаке-ошейник и будку!
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11.05.2020 22:50 Ответить
Каждой собаке ошейник и кость
Каждому волку - зубы и злость (с)
Путін пообіцяв житло в Криму колишнім українським правоохоронцям, які прийняли російське громадянство - Цензор.НЕТ 8323
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11.05.2020 22:53 Ответить
Где-то в Крыму: - Мама, а правда, что мы раньше были украинцами? - Да, сынок, это правда, но только сейчас мы поняли, что это была фантастика!
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11.05.2020 22:56 Ответить
Покажите мне такую страну
Где народ постоянно в Аду
Где ветераны,герои войны
Живут лучше РАБов
Не вращайте Глобус...
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11.05.2020 22:56 Ответить
да...были в рассее адекватные люди-Цой,Тальков,Немцов...но увы...пуйлоголовое там правит бал...и "не предан земле тиран"...
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12.05.2020 01:12 Ответить
плачет дылда- полицай

кулачище в пол- лица

в кулачище - три копейки

за предательство отца,

а за мать ещё - два двадцать

путин бросил ему в пасть,

чтоб "любительской" нажраться

и хвалить до гроба власть...

эх, кого б предать ещё бы,
чтоб дожить в Крыму ... до гроба
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11.05.2020 23:02 Ответить
Це дійсно заслужена ними нагорода від *****. Якби вони перебуваючи на службі з 1991 по 2014 виконували свої службові обовязки належним чином то в Криму була б зовсім інша ситуація. Ці "грьобані мєнти" перебуваючи на службі не виконували присягу яку прийняли на вірність Україні і перетворили Крим в продажну кримінально-барижну клоаку, чим ***** і скористався. Відчуваючи майбутню війну за Крим, а війна за Крим невідворотна!, ***** хоче не подякувати зрадникам, а купити їх лояльність та спонукати їх виховувати внуків такими ж продажними і тупими щоб воювали за "подаровані *****м квартири" до останнього патрона. Хай так і буде. Останнім нехай застреляться...
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11.05.2020 23:05 Ответить
нужно же кому то будет солончаки с почвы сдирать с литровой фляжкой водички на сутки .
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11.05.2020 23:08 Ответить
а взагалі, я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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11.05.2020 23:14 Ответить
""Правительству Российской Федерации подготовить совместно с МВД России, Росгвардией и представить проект указа Президента Российской Федерации, предусматривающего решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан Российской Федерации, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и г. Севастополе Источник: https://censor.net/n3194791"- Магадан, Воркута итак можно продолжать долго, в добрый путь!!!
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11.05.2020 23:15 Ответить
Помнится, коммунизм построили к 1980-му году, в общих чертах. Потом была "Продовольственная программа партии" - жрачка должна была из ушей лезть к 1990-му году, когда еды в продаже стало совсем мало и талоны, аналог карточек, появились. Еще была программа "Жилье 2000" - каждой семье отдельный дом или квартиру... Так что могу только порадоваться за предателей в милицейских погонах - у них все будет хорошо.
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11.05.2020 23:16 Ответить
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12.05.2020 01:11 Ответить
Пишите прямо - мусорам и людоедам
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11.05.2020 23:17 Ответить
МусорА.. і їхні колеги, ба - близькі товариши, собутильніки, куми.. Працюють і далі. Тіпа "принципово відрізняються" від тих різнокольорових собак..
Я за повновісну люстрацію!
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11.05.2020 23:30 Ответить
Лучше бы сказочный ... на Луне или на Марсе, пообещал им жильё. Больше шансов выжить! =)
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11.05.2020 23:36 Ответить
От вже сталіна запустили в небо...кримчани, готуйтесь до депортації-потрібно ж десь заселять "асвабадітєлєй".
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11.05.2020 23:38 Ответить
Там мы их всех и поимеем!
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12.05.2020 00:07 Ответить
Гы-гы... Обещать не значит жениться. Як кажуть на Полтащині, обіцянка - цяцянка. Дурному забава.
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12.05.2020 00:34 Ответить
Потома чемодана вакзала Раисия хотя зачем попадать на ропу пусть в плавь гребут до растова !
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12.05.2020 00:53 Ответить
Авакян.... Не упусти шансов на..... И своих жополизов прихвати!
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12.05.2020 00:54 Ответить
эпично- предателям Украины жильё в засыхающем Крыму...а не в Ново-Огарёво...
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12.05.2020 01:09 Ответить
Пусть даёт , легче потом будет собирать предателей родины , все в одном месте 😂😂😂
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12.05.2020 06:50 Ответить
Предателям награды выдуют) Фишка предателей в том что им без разницы кого предавать. Предали раз, предадут и второй. Поэтому в истории никогда не уважали предателей даже те ради кого они поедали. РФ в этом случае историческое исключение)
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12.05.2020 07:12 Ответить
Если опираться уже на произошедшие в истории похожие ситуации которые как ни странно заканчиваются плюс-минус одинаково то можно предположить, собрав все факты и просчитывая вариант "далее" что эта категория животных будет частично расстреляна на границе Украины с Россией при чем со стороны России, когда она побежит из Крыма, частично сдастся украинским властям при возвращении Крыма в надежде на то что мы их будем кормить в камере а может ещё и "поймём и простим", из которых минимум половина будет без закона и приговоров уничтожена пока "подоспеет закон" и исполнявших справедливый приговор не найдут никогда. А часть очень небольшая проберется в парашу и там нах никому не нужная сгниёт в бараках, будет уничтожена в драках за место под солнцем и жратву или подохнет от болезней и антисанитарии. Если кто то сомневается - больше читайте как это происходило, происходит и будет происходить. Здесь ничего никогда не меняется. Каждый получит своё . Предавать страну ОПАСНО!
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12.05.2020 08:04 Ответить
Уже начали строить яранги на Чукотке, разве в Крыму им дадут жилье, там своих "понаехов" нужно обеспечить.
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12.05.2020 07:51 Ответить
 
 