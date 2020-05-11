Путин пообещал жилье в Крыму бывшим украинским правоохранителям, принявшим российское гражданство

Президент России Владимир Путин обещает выдать жилье лицам, которые были уволены из правоохранительных органов Украины с правом на пенсию и к моменту начала оккупации Крыма нуждались в жилье.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на официальный сайт президента РФ.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с МВД России, Росгвардией и представить проект указа Президента Российской Федерации, предусматривающего решение вопроса, связанного с обеспечением жилыми помещениями граждан Российской Федерации, уволенных со службы в правоохранительных органах Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и г. Севастополе и состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по месту службы до 18 марта 2014 г. Срок – 1 февраля 2021 г.", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что после оккупации Крыма на сторону оккупантов перешли более 1,5 тыс. сотрудников СБУ.

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