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Новости Коронавирус и карантин
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Германия вступает в новую фазу пандемии, - Меркель

Германия вступает в новую фазу пандемии, - Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена, что, несмотря на то, что Германия вступает в "новую фазу пандемии" с менее жесткими ограничениями, жителям следует придерживаться "базовых требований", необходимых для предотвращения распространения вируса нового типа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, соответствующее краткое заявление она сделала в понедельник, 11 мая, в Берлине перед заседанием правительства, посвященном проблемам борьбы с пандемией.

"Для меня очень важно обратить внимание на тот факт, что мы вступаем в новую фазу пандемии и что теперь будет необходимо, чтобы наряду с ослаблением (ограничительных мер. - Ред.) у нас действительно была уверенность в том, что люди будут придерживаться основных предписаний: соблюдать дистанцию, прикрывать рот и нос в знак уважения к другим людям. Это очень важно", - подчеркнула она.

Как отмечает агентство Reuters, на данном этапе в фокусе внимания будут находиться две задачи: органам здравоохранения предстоит тщательнее отслеживать цепочки заражения и изолировать заболевших.

Правительство Германии и власти федеральных земель 6 мая согласовали проект второго этапа снятия ограничений, введенных в марте для сдерживания вспышки коронавируса. В ходе совещания в формате телефонной конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель договорились о возобновлении занятий массовым и профессиональным спортом на чистом воздухе и открытии всех магазинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй день растет количество заражений коронавирусом в Германии: за сутки - 668 случаев

Меры социального дистанцирования продлеваются до 5 июня. Однако и здесь намечено послабление: в ближайшее время будет разрешено встречаться родственникам, проживающим в двух различных домохозяйствах.

Конкретные сроки поэтапного ослабления карантина власти отдельных федеральных земель устанавливают сами, они же отвечают и за принятие мер по пресечению новых вспышек коронавируса на местах.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), за сутки в Германии выявлены 357 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число инфицированных составило 169 575 человек. 145 600 из них уже выздоровели. RKI сообщает о 22 летальных случаях за 24 часа. Всего в Германии от COVID-19 умерли 7417 человек.

Германия (7114) карантин (16729) Меркель Ангела (2125) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
найсерйозніша помилка Меркель полягає в тому, що вона не читає глибоких фундаментальних робіт порохоботів Цензора
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12.05.2020 07:46 Ответить
+7
Фсьо, фрау Ріббентроп, можна і далі торгувати з рашкою, північні гівнопотоки добудовувати? Берлін без руSSіше турістен - не Берлін?
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12.05.2020 07:56 Ответить
+5
Что, неужели и Наполеон из вашей палаты?..
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12.05.2020 07:58 Ответить
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Римский клуб был создан в 1968 году.Руководящее звено ровно 100 человек.На заседании в 2011 году,именно оттуда и начался типа "КоронвиRUS...,и все остальное...
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12.05.2020 07:45 Ответить
Что, неужели и Наполеон из вашей палаты?..
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12.05.2020 07:58 Ответить
Скорее товарищ Бухарин
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12.05.2020 08:07 Ответить
Та нє , він з вашої .
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12.05.2020 08:11 Ответить
найсерйозніша помилка Меркель полягає в тому, що вона не читає глибоких фундаментальних робіт порохоботів Цензора
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12.05.2020 07:46 Ответить
Долпайопов в роде теа хватает даже в бюро Илона Маска..
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12.05.2020 07:48 Ответить
Треба запам'ятати, агент Штазі порохоботом бути не може.
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12.05.2020 07:58 Ответить
А ким же ж може бути?
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12.05.2020 08:12 Ответить
Судячи по вислову https://censor.net/user/73230, ким завгодно крім порохобота.
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12.05.2020 08:19 Ответить
Вони всі з одної кантори ,просто наклейки різні!
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12.05.2020 08:56 Ответить
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12.05.2020 08:25 Ответить
И всё же, госпожа Канцлерин, чему вас учили за время вашего пребывания на Донбассе ?
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12.05.2020 07:47 Ответить
de Igor Lemke dd5e2437
Навіщо постити цей кацапський бред?? Фрау МЕРКЕЛЬ ні в якому донецькому універі не вчилася ( це ж треба таку хрень придумати !) вона закінчила універ в Ляйпцигу.
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12.05.2020 09:13 Ответить
А что она делала на Донбассе, в вотчине КГБ и ГРУ ? В отпуск ездила ?
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12.05.2020 10:07 Ответить
Відкрию для пана страшенну таємницю , вона не те що на Донбасі , вона й в Украіні жодного разу не була під час совка
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12.05.2020 10:40 Ответить
Значит, в инете была дезинформация по этому поводу. Интересно, кто и зачем её разместил.
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12.05.2020 11:38 Ответить
Фрау ШТАЗИ успешно закончила Донецкий политехнический институт в свое время,а когда огенты КГБ ее вербовали,то был пир на весь Мир.Дочь Гитлера будет Канцлером Вяликая Германия...
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12.05.2020 07:50 Ответить
Если она приехала сюда учиться, то была уже - того... Уже не надо было вербовать.
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12.05.2020 07:58 Ответить
Официальный документ выдается обязательно,она его получила именно в Донецке...
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12.05.2020 08:04 Ответить
Курсы прошла - выдали.
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12.05.2020 08:05 Ответить
Навіщо постити цей кацапський бред?? Фрау МЕРКЕЛЬ ні в якому донецькому універі не вчилася ( це ж треба таку хрень придумати !) вона закінчила універ в Ляйпцигу. І причому тут дочка Гітлера ? У тебе на хвилі победобесія дах рвануло ?
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12.05.2020 09:12 Ответить
Фсьо, фрау Ріббентроп, можна і далі торгувати з рашкою, північні гівнопотоки добудовувати? Берлін без руSSіше турістен - не Берлін?
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12.05.2020 07:56 Ответить
Ве засветились,прекрасно. Это вам не Северное дерьмо Путлера...
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12.05.2020 07:58 Ответить
Меркель абы что не скажет.Краткость -сестра таланта! А Украина всё равно лучше прошла карантин, благодаря масочному режиму и сознательности украинцев!
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12.05.2020 07:58 Ответить
Німці вже з плато спускаються, а ми ще не залізли.
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12.05.2020 08:00 Ответить
Лучше туда не залезать.Я обожаю обережнисть украинцев!Власть запретила межгород- это единственно правильное решение.А работу не надо было запрещать.
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12.05.2020 08:08 Ответить
Плато це якщо кількість закритих випадків скаладає 50 відсотків від усіх, не залізти на нього це постійне збільшення хворих над одужавшими.
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12.05.2020 08:10 Ответить
Ну, у нас процент выздоровевших ко всем больным потихоньку растет (по оф.данным). Но 50 еще нет.
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12.05.2020 08:29 Ответить
Сегодня 21%. Я начал считать с начала апреля, было 2%.
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12.05.2020 09:38 Ответить
Межгород теперь в безопасных попутках - очень правильное решение.
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12.05.2020 08:11 Ответить
А попутки як з області в область попадають?
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12.05.2020 08:22 Ответить
Та так же.
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12.05.2020 08:28 Ответить
Пребывание более 3часов в закрытом пространстве с заражённым гарантирует заражение.В попутке шанс в 30 раз меньше,чем в автобусе.По теории вероятности.В Электричке полной шанс ещё больше на длинные расстояния.
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12.05.2020 11:22 Ответить
Вали отсюда, побируха, ты на ливерку уже наклянчила.
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12.05.2020 11:40 Ответить
То тільки у хворих головах "політиків"!
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12.05.2020 08:13 Ответить
Ахтунг Ахтунг,сиводня в концлагере ГУЛАГ состоится смена белья,Джугашвили надевает каальсоны Гитлера,Гитлер надевает Кальсоны Молотова,мышибраття по классовой борьбе проотив Мировой Буржуазии
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12.05.2020 08:02 Ответить
АР опубликовало фоторепортаж из перегруженных в пандемию больниц Украины

Система здравоохранения Украины перегружена из-за коронавируса, несмотря на то, что ход пандемии COVID-19 в стране относительно легкий.

Об этом сообщается в материале американского информагентства https://apnews.com/2dd7c051b31659545ba6004c8d5434bb Associated Press , корреспондент которого посетил Украину и подготовил фоторепортаж из украинских больниц.

Журналисты описали медицинских работников в самодельных защитных масках и костюмах с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви, больницы, рассчитанные на 150 пациентов с коронавирусом, но принимающие 250.

Кроме того, в некоторых больничных моргах, как пишет агентство, отсутствует система фильтрации, что заставляет врачей проводить вскрытия "снаружи, под деревьями", а не в больницах.

Наиболее проблемная ситуация, как заметил корреспондент, в городе Черновцы, где статистика заболеваемости довольно высокая.
"Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся", - рассказал анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.Больше тут: https://www.obozrevatel.com/society/koronavirus-v-ukraine-ar-opublikovalo-foto-iz-peregruzhennyih-bolnits.htm
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12.05.2020 08:03 Ответить
ой зря чувствую Украина выходит из карантина! будет вторая вспышка мощная! это безответственно ослаблять карантин! Нужно закрыть границу и полностью ввести жесткие меры режима ЧП и военного положения! Потому что вирус - это нападение на Украину биологическим оружием - это хуже ядерной войны! проигрывать будут в этой войне страны безответственные и которые не смогут удержать всех до единого людей дома на 3 недели, а те кто смогут - они смогут полностью до единого человека победить вирус! Потому что за 2 недели будут выявлены заболевшие коронавирусом! Тут еще от народов будет многое зависеть и дисциплинированные народы и добросовестные будут победителями над вирусом, а те кто будут пытаться обойти правила, те страны будут потерпать долго от вируса и в последствии и будут нести огромные экономические катастрофы! Уже вирус в стране сколько по времени, а плана противоэпидемического, чтобы уничтожить вирус в 0 заболевших до сих пор не выработали! будет и эпидемия долго и будет катастрофа в экономике больше и больше! Потому что у нас и власти идиоты и большинство народа тоже идиоты! когда начнет доходить, тогда уже жрать в стране нечего будет!
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12.05.2020 08:03 Ответить
Вы с Сенатором из одной палаты строчите?
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12.05.2020 08:07 Ответить
Немцы-законопослушный народ, в большинстве своем. Им сказали сидеть дома и не ходить даде к родственникам. Они и сидели.
А вместе с одной из самых лучших медицин им вообще ничего не грозило. Ну, и немецкая экономика выдержит карантин.
Так что хорошо Меркель говорить, сидя на таком фундаменте
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12.05.2020 08:04 Ответить
Через год два,когда Римский клуб построит новую Мировую цивилизацию,вам будет не до смеха...
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12.05.2020 08:08 Ответить
Видео заседаиня Римского клуба в 2011 году я полностью просмотрел и прослушал в Ютьюбе.Я вам не завидую....,КоронвиRUS это цветочки,ягодки будут ОСЕНЬЮ...
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12.05.2020 08:12 Ответить
Перше правило таємності любої організації, викласти свої засідання в ютуб.
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12.05.2020 08:21 Ответить
+++
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12.05.2020 08:36 Ответить
Німеччина вступає в нову фазу пандемії, - Меркель - Цензор.НЕТ 5301
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12.05.2020 08:24 Ответить
найгірший вірус це інформаційні помийниці
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12.05.2020 09:07 Ответить
Меркель и Ко всё делает правильно...
Примеров масса : Процентная ставка по ипотечному кредитованию- 0.1-0.2% , приобретение нового авто- 1%, деньги - максимум 3%.
В условиях короновируса остановились многие заводы, БМВ например : государство оплачивает 60-65% заработой платы, БМВ добавляет 30%-люди сидят дома с 90-95% зарплаты.
вот так и живем
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12.05.2020 09:53 Ответить
Старая проститутка
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12.05.2020 10:37 Ответить
 
 