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Новини Коронавірус і карантин
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Німеччина вступає в нову фазу пандемії, - Меркель

Німеччина вступає в нову фазу пандемії, - Меркель

Канцлер ФРН Ангела Меркель впевнена, що, попри те, що Німеччина вступає в "нову фазу пандемії" з менш жорсткими обмеженнями, мешканцям слід дотримуватися "базових вимог", необхідних для запобігання поширенню вірусу нового типу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну коротку заяву вона зробила в понеділок, 11 травня, в Берліні перед засіданням уряду, що присвячене проблемам боротьби з пандемією.

"Для мене дуже важливо звернути увагу на той факт, що ми вступаємо в нову фазу пандемії і що тепер буде необхідно, щоб поряд з послабленням у нас дійсно була впевненість у тому, що люди будуть дотримуватися основних приписів: дотримуватися дистанції, прикривати рот і ніс на знак поваги до інших людей. Це дуже важливо", - підкреслила вона.

Як зазначає агентство Reuters, на цьому етапі у фокусі уваги перебуватимуть два завдання: органи охорони здоров'я мають ретельніше відстежувати ланцюжки зараження та ізолювати хворих.

Уряд Німеччини і влада федеральних земель 6 травня погодили проєкт другого етапу зняття обмежень, запроваджених у березні для стримування спалаху коронавірусу. Під час наради у форматі телефонної конференції канцлер ФРН Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 федеральних земель домовилися про відновлення занять масовим і професійним спортом на чистому повітрі та відкриття всіх магазинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий день зростає кількість заражень коронавірусом у Німеччині: за добу - 668 випадків

Заходи соціального дистанціювання продовжуються до 5 червня. Однак і тут намічено послаблення: найближчим часом буде дозволено зустрічатися родичам, які проживають у двох різних домогосподарствах.

Конкретні терміни поетапного послаблення карантину влада окремих федеральних земель встановлює самостійно, вона ж відповідає і за вжиття заходів щодо припинення нових спалахів коронавірусу на місцях.

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), за добу в Німеччині виявлено 357 нових випадків зараження SARS-CoV-2, загальна кількість інфікованих становить 169 575 осіб. 145 600 з них вже одужали. RKI повідомляє про 22 летальні випадки за 24 години. Загалом у Німеччині від COVID-19 померли 7417 осіб.

Автор: 

Німеччина (7535) карантин (18172) Меркель Ангела (1139) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+18
найсерйозніша помилка Меркель полягає в тому, що вона не читає глибоких фундаментальних робіт порохоботів Цензора
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12.05.2020 07:46 Відповісти
+7
Фсьо, фрау Ріббентроп, можна і далі торгувати з рашкою, північні гівнопотоки добудовувати? Берлін без руSSіше турістен - не Берлін?
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12.05.2020 07:56 Відповісти
+5
Что, неужели и Наполеон из вашей палаты?..
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12.05.2020 07:58 Відповісти
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Римский клуб был создан в 1968 году.Руководящее звено ровно 100 человек.На заседании в 2011 году,именно оттуда и начался типа "КоронвиRUS...,и все остальное...
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12.05.2020 07:45 Відповісти
Что, неужели и Наполеон из вашей палаты?..
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12.05.2020 07:58 Відповісти
Скорее товарищ Бухарин
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12.05.2020 08:07 Відповісти
Та нє , він з вашої .
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12.05.2020 08:11 Відповісти
найсерйозніша помилка Меркель полягає в тому, що вона не читає глибоких фундаментальних робіт порохоботів Цензора
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12.05.2020 07:46 Відповісти
Долпайопов в роде теа хватает даже в бюро Илона Маска..
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12.05.2020 07:48 Відповісти
Треба запам'ятати, агент Штазі порохоботом бути не може.
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12.05.2020 07:58 Відповісти
А ким же ж може бути?
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12.05.2020 08:12 Відповісти
Судячи по вислову https://censor.net/user/73230, ким завгодно крім порохобота.
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12.05.2020 08:19 Відповісти
Вони всі з одної кантори ,просто наклейки різні!
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12.05.2020 08:56 Відповісти
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12.05.2020 08:25 Відповісти
И всё же, госпожа Канцлерин, чему вас учили за время вашего пребывания на Донбассе ?
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12.05.2020 07:47 Відповісти
de Igor Lemke dd5e2437
Навіщо постити цей кацапський бред?? Фрау МЕРКЕЛЬ ні в якому донецькому універі не вчилася ( це ж треба таку хрень придумати !) вона закінчила універ в Ляйпцигу.
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12.05.2020 09:13 Відповісти
А что она делала на Донбассе, в вотчине КГБ и ГРУ ? В отпуск ездила ?
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12.05.2020 10:07 Відповісти
Відкрию для пана страшенну таємницю , вона не те що на Донбасі , вона й в Украіні жодного разу не була під час совка
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12.05.2020 10:40 Відповісти
Значит, в инете была дезинформация по этому поводу. Интересно, кто и зачем её разместил.
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12.05.2020 11:38 Відповісти
Фрау ШТАЗИ успешно закончила Донецкий политехнический институт в свое время,а когда огенты КГБ ее вербовали,то был пир на весь Мир.Дочь Гитлера будет Канцлером Вяликая Германия...
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12.05.2020 07:50 Відповісти
Если она приехала сюда учиться, то была уже - того... Уже не надо было вербовать.
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12.05.2020 07:58 Відповісти
Официальный документ выдается обязательно,она его получила именно в Донецке...
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12.05.2020 08:04 Відповісти
Курсы прошла - выдали.
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12.05.2020 08:05 Відповісти
Навіщо постити цей кацапський бред?? Фрау МЕРКЕЛЬ ні в якому донецькому універі не вчилася ( це ж треба таку хрень придумати !) вона закінчила універ в Ляйпцигу. І причому тут дочка Гітлера ? У тебе на хвилі победобесія дах рвануло ?
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12.05.2020 09:12 Відповісти
Фсьо, фрау Ріббентроп, можна і далі торгувати з рашкою, північні гівнопотоки добудовувати? Берлін без руSSіше турістен - не Берлін?
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12.05.2020 07:56 Відповісти
Ве засветились,прекрасно. Это вам не Северное дерьмо Путлера...
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12.05.2020 07:58 Відповісти
Меркель абы что не скажет.Краткость -сестра таланта! А Украина всё равно лучше прошла карантин, благодаря масочному режиму и сознательности украинцев!
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12.05.2020 07:58 Відповісти
Німці вже з плато спускаються, а ми ще не залізли.
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12.05.2020 08:00 Відповісти
Лучше туда не залезать.Я обожаю обережнисть украинцев!Власть запретила межгород- это единственно правильное решение.А работу не надо было запрещать.
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12.05.2020 08:08 Відповісти
Плато це якщо кількість закритих випадків скаладає 50 відсотків від усіх, не залізти на нього це постійне збільшення хворих над одужавшими.
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12.05.2020 08:10 Відповісти
Ну, у нас процент выздоровевших ко всем больным потихоньку растет (по оф.данным). Но 50 еще нет.
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12.05.2020 08:29 Відповісти
Сегодня 21%. Я начал считать с начала апреля, было 2%.
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12.05.2020 09:38 Відповісти
Межгород теперь в безопасных попутках - очень правильное решение.
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12.05.2020 08:11 Відповісти
А попутки як з області в область попадають?
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12.05.2020 08:22 Відповісти
Та так же.
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12.05.2020 08:28 Відповісти
Пребывание более 3часов в закрытом пространстве с заражённым гарантирует заражение.В попутке шанс в 30 раз меньше,чем в автобусе.По теории вероятности.В Электричке полной шанс ещё больше на длинные расстояния.
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12.05.2020 11:22 Відповісти
Вали отсюда, побируха, ты на ливерку уже наклянчила.
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12.05.2020 11:40 Відповісти
То тільки у хворих головах "політиків"!
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12.05.2020 08:13 Відповісти
Ахтунг Ахтунг,сиводня в концлагере ГУЛАГ состоится смена белья,Джугашвили надевает каальсоны Гитлера,Гитлер надевает Кальсоны Молотова,мышибраття по классовой борьбе проотив Мировой Буржуазии
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12.05.2020 08:02 Відповісти
АР опубликовало фоторепортаж из перегруженных в пандемию больниц Украины

Система здравоохранения Украины перегружена из-за коронавируса, несмотря на то, что ход пандемии COVID-19 в стране относительно легкий.

Об этом сообщается в материале американского информагентства https://apnews.com/2dd7c051b31659545ba6004c8d5434bb Associated Press , корреспондент которого посетил Украину и подготовил фоторепортаж из украинских больниц.

Журналисты описали медицинских работников в самодельных защитных масках и костюмах с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви, больницы, рассчитанные на 150 пациентов с коронавирусом, но принимающие 250.

Кроме того, в некоторых больничных моргах, как пишет агентство, отсутствует система фильтрации, что заставляет врачей проводить вскрытия "снаружи, под деревьями", а не в больницах.

Наиболее проблемная ситуация, как заметил корреспондент, в городе Черновцы, где статистика заболеваемости довольно высокая.
"Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся", - рассказал анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.Больше тут: https://www.obozrevatel.com/society/koronavirus-v-ukraine-ar-opublikovalo-foto-iz-peregruzhennyih-bolnits.htm
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12.05.2020 08:03 Відповісти
ой зря чувствую Украина выходит из карантина! будет вторая вспышка мощная! это безответственно ослаблять карантин! Нужно закрыть границу и полностью ввести жесткие меры режима ЧП и военного положения! Потому что вирус - это нападение на Украину биологическим оружием - это хуже ядерной войны! проигрывать будут в этой войне страны безответственные и которые не смогут удержать всех до единого людей дома на 3 недели, а те кто смогут - они смогут полностью до единого человека победить вирус! Потому что за 2 недели будут выявлены заболевшие коронавирусом! Тут еще от народов будет многое зависеть и дисциплинированные народы и добросовестные будут победителями над вирусом, а те кто будут пытаться обойти правила, те страны будут потерпать долго от вируса и в последствии и будут нести огромные экономические катастрофы! Уже вирус в стране сколько по времени, а плана противоэпидемического, чтобы уничтожить вирус в 0 заболевших до сих пор не выработали! будет и эпидемия долго и будет катастрофа в экономике больше и больше! Потому что у нас и власти идиоты и большинство народа тоже идиоты! когда начнет доходить, тогда уже жрать в стране нечего будет!
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12.05.2020 08:03 Відповісти
Вы с Сенатором из одной палаты строчите?
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12.05.2020 08:07 Відповісти
Немцы-законопослушный народ, в большинстве своем. Им сказали сидеть дома и не ходить даде к родственникам. Они и сидели.
А вместе с одной из самых лучших медицин им вообще ничего не грозило. Ну, и немецкая экономика выдержит карантин.
Так что хорошо Меркель говорить, сидя на таком фундаменте
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12.05.2020 08:04 Відповісти
Через год два,когда Римский клуб построит новую Мировую цивилизацию,вам будет не до смеха...
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12.05.2020 08:08 Відповісти
Видео заседаиня Римского клуба в 2011 году я полностью просмотрел и прослушал в Ютьюбе.Я вам не завидую....,КоронвиRUS это цветочки,ягодки будут ОСЕНЬЮ...
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12.05.2020 08:12 Відповісти
Перше правило таємності любої організації, викласти свої засідання в ютуб.
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12.05.2020 08:21 Відповісти
+++
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12.05.2020 08:36 Відповісти
Німеччина вступає в нову фазу пандемії, - Меркель - Цензор.НЕТ 5301
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12.05.2020 08:24 Відповісти
найгірший вірус це інформаційні помийниці
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12.05.2020 09:07 Відповісти
Меркель и Ко всё делает правильно...
Примеров масса : Процентная ставка по ипотечному кредитованию- 0.1-0.2% , приобретение нового авто- 1%, деньги - максимум 3%.
В условиях короновируса остановились многие заводы, БМВ например : государство оплачивает 60-65% заработой платы, БМВ добавляет 30%-люди сидят дома с 90-95% зарплаты.
вот так и живем
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12.05.2020 09:53 Відповісти
Старая проститутка
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12.05.2020 10:37 Відповісти
 
 