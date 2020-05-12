Німеччина вступає в нову фазу пандемії, - Меркель

Канцлер ФРН Ангела Меркель впевнена, що, попри те, що Німеччина вступає в "нову фазу пандемії" з менш жорсткими обмеженнями, мешканцям слід дотримуватися "базових вимог", необхідних для запобігання поширенню вірусу нового типу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну коротку заяву вона зробила в понеділок, 11 травня, в Берліні перед засіданням уряду, що присвячене проблемам боротьби з пандемією.

"Для мене дуже важливо звернути увагу на той факт, що ми вступаємо в нову фазу пандемії і що тепер буде необхідно, щоб поряд з послабленням у нас дійсно була впевненість у тому, що люди будуть дотримуватися основних приписів: дотримуватися дистанції, прикривати рот і ніс на знак поваги до інших людей. Це дуже важливо", - підкреслила вона.

Як зазначає агентство Reuters, на цьому етапі у фокусі уваги перебуватимуть два завдання: органи охорони здоров'я мають ретельніше відстежувати ланцюжки зараження та ізолювати хворих.

Уряд Німеччини і влада федеральних земель 6 травня погодили проєкт другого етапу зняття обмежень, запроваджених у березні для стримування спалаху коронавірусу. Під час наради у форматі телефонної конференції канцлер ФРН Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 федеральних земель домовилися про відновлення занять масовим і професійним спортом на чистому повітрі та відкриття всіх магазинів.

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Заходи соціального дистанціювання продовжуються до 5 червня. Однак і тут намічено послаблення: найближчим часом буде дозволено зустрічатися родичам, які проживають у двох різних домогосподарствах.

Конкретні терміни поетапного послаблення карантину влада окремих федеральних земель встановлює самостійно, вона ж відповідає і за вжиття заходів щодо припинення нових спалахів коронавірусу на місцях.

За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), за добу в Німеччині виявлено 357 нових випадків зараження SARS-CoV-2, загальна кількість інфікованих становить 169 575 осіб. 145 600 з них вже одужали. RKI повідомляє про 22 летальні випадки за 24 години. Загалом у Німеччині від COVID-19 померли 7417 осіб.