Німеччина вступає в нову фазу пандемії, - Меркель
Канцлер ФРН Ангела Меркель впевнена, що, попри те, що Німеччина вступає в "нову фазу пандемії" з менш жорсткими обмеженнями, мешканцям слід дотримуватися "базових вимог", необхідних для запобігання поширенню вірусу нового типу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, відповідну коротку заяву вона зробила в понеділок, 11 травня, в Берліні перед засіданням уряду, що присвячене проблемам боротьби з пандемією.
"Для мене дуже важливо звернути увагу на той факт, що ми вступаємо в нову фазу пандемії і що тепер буде необхідно, щоб поряд з послабленням у нас дійсно була впевненість у тому, що люди будуть дотримуватися основних приписів: дотримуватися дистанції, прикривати рот і ніс на знак поваги до інших людей. Це дуже важливо", - підкреслила вона.
Як зазначає агентство Reuters, на цьому етапі у фокусі уваги перебуватимуть два завдання: органи охорони здоров'я мають ретельніше відстежувати ланцюжки зараження та ізолювати хворих.
Уряд Німеччини і влада федеральних земель 6 травня погодили проєкт другого етапу зняття обмежень, запроваджених у березні для стримування спалаху коронавірусу. Під час наради у форматі телефонної конференції канцлер ФРН Ангела Меркель і прем'єр-міністри 16 федеральних земель домовилися про відновлення занять масовим і професійним спортом на чистому повітрі та відкриття всіх магазинів.
Заходи соціального дистанціювання продовжуються до 5 червня. Однак і тут намічено послаблення: найближчим часом буде дозволено зустрічатися родичам, які проживають у двох різних домогосподарствах.
Конкретні терміни поетапного послаблення карантину влада окремих федеральних земель встановлює самостійно, вона ж відповідає і за вжиття заходів щодо припинення нових спалахів коронавірусу на місцях.
За даними Інституту імені Роберта Коха (RKI), за добу в Німеччині виявлено 357 нових випадків зараження SARS-CoV-2, загальна кількість інфікованих становить 169 575 осіб. 145 600 з них вже одужали. RKI повідомляє про 22 летальні випадки за 24 години. Загалом у Німеччині від COVID-19 померли 7417 осіб.
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Навіщо постити цей кацапський бред?? Фрау МЕРКЕЛЬ ні в якому донецькому універі не вчилася ( це ж треба таку хрень придумати !) вона закінчила універ в Ляйпцигу.
Система здравоохранения Украины перегружена из-за коронавируса, несмотря на то, что ход пандемии COVID-19 в стране относительно легкий.
Об этом сообщается в материале американского информагентства https://apnews.com/2dd7c051b31659545ba6004c8d5434bb Associated Press , корреспондент которого посетил Украину и подготовил фоторепортаж из украинских больниц.
Журналисты описали медицинских работников в самодельных защитных масках и костюмах с полиэтиленовыми пакетами поверх обуви, больницы, рассчитанные на 150 пациентов с коронавирусом, но принимающие 250.
Кроме того, в некоторых больничных моргах, как пишет агентство, отсутствует система фильтрации, что заставляет врачей проводить вскрытия "снаружи, под деревьями", а не в больницах.
Наиболее проблемная ситуация, как заметил корреспондент, в городе Черновцы, где статистика заболеваемости довольно высокая.
"Моя душа кричит. У нас дефицит медицинского оборудования и средств индивидуальной медицинской защиты. Как следствие, мы заражаемся", - рассказал анестезиолог Черновицкой областной больницы Николай Шарахлицкий.Больше тут: https://www.obozrevatel.com/society/koronavirus-v-ukraine-ar-opublikovalo-foto-iz-peregruzhennyih-bolnits.htm
А вместе с одной из самых лучших медицин им вообще ничего не грозило. Ну, и немецкая экономика выдержит карантин.
Так что хорошо Меркель говорить, сидя на таком фундаменте
Примеров масса : Процентная ставка по ипотечному кредитованию- 0.1-0.2% , приобретение нового авто- 1%, деньги - максимум 3%.
В условиях короновируса остановились многие заводы, БМВ например : государство оплачивает 60-65% заработой платы, БМВ добавляет 30%-люди сидят дома с 90-95% зарплаты.
вот так и живем