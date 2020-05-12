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Количество случаев COVID-19 на Житомирщине выросло до 525, - ОГА
В Житомирской области 11 мая обнаружили 2 случая инфицирования коронавирусом. Всего в области зарегистрировали 525 случаев заражения.
Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ
"На 22:30, по результатам лабораторного исследования 191 пробы, количество больных COVID-19 выросла всего на 2 человека, 6 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме", - рассказал он.
В Житомире зафиксировали 182 случая, в Коростене – 99, в Бердичеве – 92.
Два новых случая обнаружили у женщин 63 и 46 лет.
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Два новых случая обнаружили у женщин 63 и 46 лет.
Ляшко, пугало гороховое, ты опять нас стращаешь, чтобы люди из окон выпрыгивали ?
Источник: https://censor.net/n3194810