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Новости Коронавирус и карантин
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Количество случаев COVID-19 на Житомирщине выросло до 525, - ОГА

Количество случаев COVID-19 на Житомирщине выросло до 525, - ОГА

В Житомирской области 11 мая обнаружили 2 случая инфицирования коронавирусом. Всего в области зарегистрировали 525 случаев заражения.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ

"На 22:30, по результатам лабораторного исследования 191 пробы, количество больных COVID-19 выросла всего на 2 человека, 6 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Врачи без границ" помогают бороться с COVID-19 в Донецкой и Житомирской областях. ФОТО

В Житомире зафиксировали 182 случая, в Коростене – 99, в Бердичеве – 92.

Два новых случая обнаружили у женщин 63 и 46 лет.

Количество случаев COVID-19 на Житомирщине выросло до 525, - ОГА 01

Автор: 

карантин (16729) статистика (2311) Бунечко Виталий (46) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Житомирская область (1417)


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Продолжает расти. Звучит ужасно. Выросло до 525 случаев. Звучит ужасающе.
Два новых случая обнаружили у женщин 63 и 46 лет.
Ляшко, пугало гороховое, ты опять нас стращаешь, чтобы люди из окон выпрыгивали ?
Источник: https://censor.net/n3194810
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12.05.2020 08:28 Ответить
Полный провал карантина. Угробили экономику и ничего не добились. Сейчас все выйдут и пойдет рост опять
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12.05.2020 08:35 Ответить
Рузге, пнх, у тебе закінчились победобессні дні
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12.05.2020 12:52 Ответить
 
 