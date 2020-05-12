Количество случаев COVID-19 на Житомирщине выросло до 525, - ОГА

В Житомирской области 11 мая обнаружили 2 случая инфицирования коронавирусом. Всего в области зарегистрировали 525 случаев заражения.

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает Цензор.НЕТ

"На 22:30, по результатам лабораторного исследования 191 пробы, количество больных COVID-19 выросла всего на 2 человека, 6 повторных проб уже инфицированных жителей области показали наличие болезни в организме", - рассказал он.

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В Житомире зафиксировали 182 случая, в Коростене – 99, в Бердичеве – 92.

Два новых случая обнаружили у женщин 63 и 46 лет.