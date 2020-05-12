Кількість випадків COVID-19 на Житомирщині зросла до 525, - ОДА

У Житомирській області 11 травня виявили 2 випадки інфікування коронавірусом. Загалом в області зареєстрували 525 випадків зараження.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ

"На 22:30, за результатами лабораторного дослідження 191 проби, кількість хворих на COVID-19 зросла лише на 2 особи, 6 повторних проб вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі", - розповів він.

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У Житомирі зафіксували 182 випадки, в Коростені - 99, у Бердичеві - 92.

Два нові випадки виявили у жінок 63 і 46 років.