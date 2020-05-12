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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість випадків COVID-19 на Житомирщині зросла до 525, - ОДА

Кількість випадків COVID-19 на Житомирщині зросла до 525, - ОДА

У Житомирській області 11 травня виявили 2 випадки інфікування коронавірусом. Загалом в області зареєстрували 525 випадків зараження.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ

"На 22:30, за результатами лабораторного дослідження 191 проби, кількість хворих на COVID-19 зросла лише на 2 особи, 6 повторних проб вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі", - розповів він.

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У Житомирі зафіксували 182 випадки, в Коростені - 99, у Бердичеві - 92.

Два нові випадки виявили у жінок 63 і 46 років.

Кількість випадків COVID-19 на Житомирщині зросла до 525, - ОДА 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2251) Бунечко Віталій (52) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1289)


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Продолжает расти. Звучит ужасно. Выросло до 525 случаев. Звучит ужасающе.
Два новых случая обнаружили у женщин 63 и 46 лет.
Ляшко, пугало гороховое, ты опять нас стращаешь, чтобы люди из окон выпрыгивали ?
Источник: https://censor.net/n3194810
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12.05.2020 08:28 Відповісти
Полный провал карантина. Угробили экономику и ничего не добились. Сейчас все выйдут и пойдет рост опять
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12.05.2020 08:35 Відповісти
Рузге, пнх, у тебе закінчились победобессні дні
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12.05.2020 12:52 Відповісти
 
 