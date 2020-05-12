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Кількість випадків COVID-19 на Житомирщині зросла до 525, - ОДА
У Житомирській області 11 травня виявили 2 випадки інфікування коронавірусом. Загалом в області зареєстрували 525 випадків зараження.
Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає Цензор.НЕТ
"На 22:30, за результатами лабораторного дослідження 191 проби, кількість хворих на COVID-19 зросла лише на 2 особи, 6 повторних проб вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі", - розповів він.
У Житомирі зафіксували 182 випадки, в Коростені - 99, у Бердичеві - 92.
Два нові випадки виявили у жінок 63 і 46 років.
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Два новых случая обнаружили у женщин 63 и 46 лет.
Ляшко, пугало гороховое, ты опять нас стращаешь, чтобы люди из окон выпрыгивали ?
Источник: https://censor.net/n3194810