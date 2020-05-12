80% предприятий Украины работали во время карантина, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что во время карантина в стране работало около 80% предприятий, а больше всего пострадали шесть отраслей экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Относительно экономического коллапса. Мы же закрывали не всю экономику: 80% экономики, предприятий работало. Закрыты были только шесть отраслей: транспорт, туризм, гостиницы, сфера обслуживания и развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами", - рассказал он.

По его словам, были закрыты именно те отрасли, которые содержали наибольшее количество рабочих мест для малого бизнеса. Поэтому больше всего пострадал именно он.

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