4 704 37
80% предприятий Украины работали во время карантина, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что во время карантина в стране работало около 80% предприятий, а больше всего пострадали шесть отраслей экономики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
"Относительно экономического коллапса. Мы же закрывали не всю экономику: 80% экономики, предприятий работало. Закрыты были только шесть отраслей: транспорт, туризм, гостиницы, сфера обслуживания и развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами", - рассказал он.
По его словам, были закрыты именно те отрасли, которые содержали наибольшее количество рабочих мест для малого бизнеса. Поэтому больше всего пострадал именно он.
Топ комментарии
+10 саша паламарчук
показать весь комментарий12.05.2020 09:43 Ответить Ссылка
+8 vadym sestritsyn
показать весь комментарий12.05.2020 09:53 Ответить Ссылка
+7 Kolja Stambulskij
показать весь комментарий12.05.2020 09:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут ведь не написано как он их считал, он тупо мог посчитать:
- по количеству работающих неработающих отраслей (ну любит от отраслями считать, правда что такое отрасль понимает не сильно, но слово видать понравилось);
- по объему налоговых поступлений (и кого ипет, что т.н. "налоговые каникулы" нихрена не работали и закрытые предприятия все равно вынуждены платить налоги)
- по количеству ПРЕДПРИЯТИЙ (частные ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ сюда естественно не вошли) и вот именно предприятий действительно могло быть 80%
ЗЕ-команда - это известные
манипуляторыиллюзионисты, *******сказочники и вообще шутывеселые ребята, так что все можно сказать по честному!!!
Не дают людям иметь дешевые европейские авто без растаможки- вот у людей и проблемы как доехать
Транспорт в Киеве пост не ходит . Моя знакомая медсестра ездит с подругой и ее мужем на машине - А ЭТО ХИРУРГИЯ. Дождаться общественного транспорта невозможно
2. Пробки связаны с тем, что какие то идиоты, отказались запускать метро, которое было основным транспортом, маршрутки берут ограниченно людей.... Вот народ и пересел на машины, консолидируются, скидываются и едут вместе
один парки закрывает чтобы у людей "чувство тревоги" возникло, другой посадками аналогичные чувства вызывает.. уроды конченые
Володимир Зеленський:
Я казав про посадки, щоб створити у корупціонерів відчуття тривоги.
а чего ж такая жопа, если все так классно?
что там с бюджетом и промпроизводством, а?
На работу на личном вертолете? И клиентов на этом же вертолете подвозить.
Перестаньте брехати, бо вже нудить!