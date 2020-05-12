80% підприємств України працювали під час карантину, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час карантину в країні працювало близько 80% підприємств, а найбільше постраждали шість галузей економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Щодо економічного колапсу. Ми ж закривали не всю економіку: 80% економіки, підприємств працювало. Закрито було лише шість галузей: транспорт, туризм, готелі, сфера обслуговування та розваг, роздрібна торгівля непродовольчими товарами", - розповів він.

За його словами, були закриті саме ті галузі, які містили найбільшу кількість робочих місць для малого бізнесу. Тому найбільше постраждав саме він.

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