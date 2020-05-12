4 704 37
80% підприємств України працювали під час карантину, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час карантину в країні працювало близько 80% підприємств, а найбільше постраждали шість галузей економіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
"Щодо економічного колапсу. Ми ж закривали не всю економіку: 80% економіки, підприємств працювало. Закрито було лише шість галузей: транспорт, туризм, готелі, сфера обслуговування та розваг, роздрібна торгівля непродовольчими товарами", - розповів він.
За його словами, були закриті саме ті галузі, які містили найбільшу кількість робочих місць для малого бізнесу. Тому найбільше постраждав саме він.
Топ коментарі
+10 саша паламарчук
показати весь коментар12.05.2020 09:43 Відповісти Посилання
+8 vadym sestritsyn
показати весь коментар12.05.2020 09:53 Відповісти Посилання
+7 Kolja Stambulskij
показати весь коментар12.05.2020 09:43 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут ведь не написано как он их считал, он тупо мог посчитать:
- по количеству работающих неработающих отраслей (ну любит от отраслями считать, правда что такое отрасль понимает не сильно, но слово видать понравилось);
- по объему налоговых поступлений (и кого ипет, что т.н. "налоговые каникулы" нихрена не работали и закрытые предприятия все равно вынуждены платить налоги)
- по количеству ПРЕДПРИЯТИЙ (частные ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ сюда естественно не вошли) и вот именно предприятий действительно могло быть 80%
ЗЕ-команда - это известные
манипуляторыиллюзионисты, *******сказочники и вообще шутывеселые ребята, так что все можно сказать по честному!!!
Не дают людям иметь дешевые европейские авто без растаможки- вот у людей и проблемы как доехать
Транспорт в Киеве пост не ходит . Моя знакомая медсестра ездит с подругой и ее мужем на машине - А ЭТО ХИРУРГИЯ. Дождаться общественного транспорта невозможно
2. Пробки связаны с тем, что какие то идиоты, отказались запускать метро, которое было основным транспортом, маршрутки берут ограниченно людей.... Вот народ и пересел на машины, консолидируются, скидываются и едут вместе
один парки закрывает чтобы у людей "чувство тревоги" возникло, другой посадками аналогичные чувства вызывает.. уроды конченые
Володимир Зеленський:
Я казав про посадки, щоб створити у корупціонерів відчуття тривоги.
а чего ж такая жопа, если все так классно?
что там с бюджетом и промпроизводством, а?
На работу на личном вертолете? И клиентов на этом же вертолете подвозить.
Перестаньте брехати, бо вже нудить!