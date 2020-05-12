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Новини Коронавірус і карантин
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80% підприємств України працювали під час карантину, - Шмигаль

80% підприємств України працювали під час карантину, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час карантину в країні працювало близько 80% підприємств, а найбільше постраждали шість галузей економіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Щодо економічного колапсу. Ми ж закривали не всю економіку: 80% економіки, підприємств працювало. Закрито було лише шість галузей: транспорт, туризм, готелі, сфера обслуговування та розваг, роздрібна торгівля непродовольчими товарами", - розповів він.

За його словами, були закриті саме ті галузі, які містили найбільшу кількість робочих місць для малого бізнесу. Тому найбільше постраждав саме він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метро і приміський транспорт можуть запустити до середини літа, - Шмигаль

Автор: 

бізнес (2036) карантин (18172) економіка (941) малий бізнес (283) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Іпать ти мамина черешня!
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12.05.2020 09:43 Відповісти
+8
Полный идиот! А реализация продукции этих предприятий через что если добраться невозможно!Хотя Бенины ферросплавы идут за кордон по свободным путям!
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12.05.2020 09:53 Відповісти
+7
вот такой он значит карантин зеленых
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12.05.2020 09:43 Відповісти
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Іпать ти мамина черешня!
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12.05.2020 09:43 Відповісти
Полный идиот! А реализация продукции этих предприятий через что если добраться невозможно!Хотя Бенины ферросплавы идут за кордон по свободным путям!
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12.05.2020 09:53 Відповісти
при порохе такого не было))))барыга лично все возглавлял или его смотрящие!!!)))
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12.05.2020 10:05 Відповісти
При Порохе такого не было, потому что он коронавирусом не барыжил.
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12.05.2020 10:25 Відповісти
вот такой он значит карантин зеленых
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12.05.2020 09:43 Відповісти
Брехня! Ну брехня же!
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12.05.2020 09:45 Відповісти
ну брехня. и чо? что ты им сделаешь? они патологический вруны. это их стиль - по ушам ездить. быдло хавает - они довольны
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12.05.2020 09:53 Відповісти
если на газете написано "ПРАВДА", то 100% правда
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12.05.2020 10:27 Відповісти
Не брехня, а манипуляция!
Тут ведь не написано как он их считал, он тупо мог посчитать:
- по количеству работающих неработающих отраслей (ну любит от отраслями считать, правда что такое отрасль понимает не сильно, но слово видать понравилось);
- по объему налоговых поступлений (и кого ипет, что т.н. "налоговые каникулы" нихрена не работали и закрытые предприятия все равно вынуждены платить налоги)
- по количеству ПРЕДПРИЯТИЙ (частные ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ сюда естественно не вошли) и вот именно предприятий действительно могло быть 80%
ЗЕ-команда - это известные манипуляторы иллюзионисты, ******* сказочники и вообще шуты веселые ребята, так что все можно сказать по честному!!!
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12.05.2020 10:45 Відповісти
Так чего же Вы печатный станок включили тогда ?
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12.05.2020 09:46 Відповісти
Для того, чтобы занять работой работников держзнака, ведь им нужно работать чтобы содержать семьи
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12.05.2020 10:48 Відповісти
ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ - и как же люди добирались на работу, или Вы их на своих Мерседесах возили
Не дают людям иметь дешевые европейские авто без растаможки- вот у людей и проблемы как доехать
Транспорт в Киеве пост не ходит . Моя знакомая медсестра ездит с подругой и ее мужем на машине - А ЭТО ХИРУРГИЯ. Дождаться общественного транспорта невозможно
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12.05.2020 09:49 Відповісти
Як може працювати 80% промисловості якщо не працював міський і міжміський транспорт? Тоді може взагалі не потрібно запускати метро, автобуси, електрички і повітря буде чистіше. Правда знаю одну людину, яка добирається на роботу 4 години пішки. Шпінделі-мінделі кудись заводять країну.
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12.05.2020 09:49 Відповісти
Ложь.Каких конкретно 80% предприятий работали?Гос.предприятий?ФОПы?Процент безработицы резко вырос именно за месяц так называемого "карантина".
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12.05.2020 09:50 Відповісти
80% предприятий Украины работали во время карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 172
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12.05.2020 09:51 Відповісти
ну яйца то хоть дошли? в личку...
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12.05.2020 09:56 Відповісти
Да, манамана...
80% підприємств України працювали під час карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3107
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12.05.2020 10:00 Відповісти
Он клавишами свои яйца отбил в смятку
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12.05.2020 10:20 Відповісти
На рояле, по логике, он играл не яйцами а членом. Но по той же логике, членом среднего размера, нажать на дну клавишу, не задев соседние весьма проблематично, так что делаем выводы, что его размер сопоставим с размером пальца
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12.05.2020 10:53 Відповісти
Порохоботские страшилки о тотальном зубажинни и безработице рушатся с первыми пробками в рабочий день по всему Киеву.
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12.05.2020 09:52 Відповісти
1. В Украине, только каждый пятый (20%) имеет машину и как правило эти люди имеют достаток, чуть выше среднего (и больше сбережений...). Что не мешает 80% обнищать Забавно совпали цифры,да?!
2. Пробки связаны с тем, что какие то идиоты, отказались запускать метро, которое было основным транспортом, маршрутки берут ограниченно людей.... Вот народ и пересел на машины, консолидируются, скидываются и едут вместе
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12.05.2020 11:04 Відповісти
Сцк власть "пугателей"
один парки закрывает чтобы у людей "чувство тревоги" возникло, другой посадками аналогичные чувства вызывает.. уроды конченые

Володимир Зеленський:
Я казав про посадки, щоб створити у корупціонерів відчуття тривоги.
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12.05.2020 09:52 Відповісти
Хорошо, что есть теневая экономика, это локомотив Украины.
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12.05.2020 09:52 Відповісти
не понял,это успех или невдача?
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12.05.2020 09:54 Відповісти
Гыг, это есть правда.
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12.05.2020 09:55 Відповісти
Ну якщо 80% працювало,то навіщо ти,шавка рижого,закрила решту 20.
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12.05.2020 10:02 Відповісти
Пусть еще скажет, КАК работали эти 80%.
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12.05.2020 10:03 Відповісти
круто, оказывается все работали!
а чего ж такая жопа, если все так классно?
что там с бюджетом и промпроизводством, а?
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12.05.2020 10:06 Відповісти
Ну 80 может и не 80, а 70 наверняка. Но наиболее пострадавшими это мелкий бизнес и продавцы, те что были на рынках, мелких не прод. магазинчиках, аграрии, кафе, рестораны, предприятия разного бытового обслуживания.. Их в процентах может и не много, но это их единственный заработок и люди конечно остались у разбитого корыта. А глобально конечно удар пришелся по туристическому и отельному бизнесу, с перспективой продолжения на неизвестный период. Вот у них конечно полный трендец...
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12.05.2020 10:15 Відповісти
вот сволота ахметовская))) ссыт в шлаза и говорит шо то роса)))
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12.05.2020 10:20 Відповісти
Особливо працювала Верховна свиноферма з продажі на виніс України.
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12.05.2020 10:23 Відповісти
А у работающих 80% доходы упали на 70%.
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12.05.2020 10:23 Відповісти
Рошену карантин непочем
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12.05.2020 10:28 Відповісти
Мы же закрыли только ...
На работу на личном вертолете? И клиентов на этом же вертолете подвозить.
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12.05.2020 10:50 Відповісти
Інтересно, він дійсно ідіот, чи тільки прикидується?
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12.05.2020 10:53 Відповісти
"Карантином" була паралізована вся система країни: освіта,культура, медицина, побутове обслуговування, торгівля, туризм, транспортні перевезення, вбите мале сільське господарство...через неможливость реалізації свого товару закриті тисячі малих підприємств легкої промисловості...Безробіття по вашим же статистичним данних вже збільшилось на 50%...(Количество безработных в Украине в мае 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 48%, - Госцентр занятости)

Перестаньте брехати, бо вже нудить!
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12.05.2020 11:23 Відповісти
Малый и средний бизнес уничтожают.
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12.05.2020 11:51 Відповісти
 
 