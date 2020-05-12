Метро і приміський транспорт можуть запустити до середини літа, - Шмигаль

В Україні поки відмовилися від запуску метро і міжміського сполучення через велику кількість нових випадків коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, міський громадський транспорт працює і у співпраці з мерами навіть збільшили його кількість

"Метро і міжміський транспорт — це дуже важливе питання. Допоки ми не пройшли цей пік, то уявіть як два мільйони людей збираються у вагонах — дуже близький контакт. Метро і міжміський транспорт може стати каталізатором поширення і розповсюдження захворювання", - додав прем'єр.

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Щодо термінів відновлення роботи метро та запуску міжміських сполучень, то Шмигаль поки прогнози робити не береться. Однак заявив, що це можливо ще до середини літа.