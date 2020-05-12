Метро і приміський транспорт можуть запустити до середини літа, - Шмигаль
В Україні поки відмовилися від запуску метро і міжміського сполучення через велику кількість нових випадків коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, міський громадський транспорт працює і у співпраці з мерами навіть збільшили його кількість
"Метро і міжміський транспорт — це дуже важливе питання. Допоки ми не пройшли цей пік, то уявіть як два мільйони людей збираються у вагонах — дуже близький контакт. Метро і міжміський транспорт може стати каталізатором поширення і розповсюдження захворювання", - додав прем'єр.
Щодо термінів відновлення роботи метро та запуску міжміських сполучень, то Шмигаль поки прогнози робити не береться. Однак заявив, що це можливо ще до середини літа.
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Интересно, как вы себе это представляете?
Господа сх рабочие, напоминаем: ваша третья смена начинается в полночь!
Уважаемцые повара-официанты! Четвёртая смена заступает на дежурство в 2.00, в 3.00 ожидается сильный наплыв посетителей ресторана.
Уважаемые посетители нашей парикмахерской! 1-я утренняя смена брадобреев заступает на дежурство в 4.30
Вероятно вы смотрите с точки зрения большого, круглосуточного производства с неостанавливающимся конвеером? Я работаю на чём-то похожем. Вам лично приходилось трудиться (пусть даже не физически) в ночную смену хотя-бы недели три подряд?
По тем, кого профессия или специфика работы обязывает трудиться в авральном режиме - вопросов вообще нет.
Производства с непрерывным циклом работают и всегда работали круглосуточно.
НО. Таких на общем фоне - мизер.
Как перевести на посменный круглосуточный режим парикмахеров, комбайнёров, клоунов и стоматологов?
Тех, чья работа по определению не может выполняться круглые сутки (лишь один пример - сфера услуг и всё что с ней связано) - подавляющее большинство.
ехала вчера сестра по бла-бла-кару Киев-Сумы (360 км) - 1000 грн
Что касается бла-бла, то почему 1000 грн , если на бла-бла предложения Киев-Сумы от 200 до 300 максимум?!может она ехала всей семьей, так это другой вопрос.
а максимум в приложении бла-бла-кар то фигня - только в приложении он и остается, а по телефону озвучивается реальная цена. 1000 грн за 1 человека. итого за машину с 3 пассажирами 3 тысячи гривен, при нынешней цене например газа 8 грн/л, то есть затраты на 360 км пути по топливу - 300 гривен. я вот подумываю не взять ли отпуск за свой счет и покатать людей на бла-бла-каре )
Пусть люди лето отдохнут, может ума наберутся.