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Новини Коронавірус і карантин
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Метро і приміський транспорт можуть запустити до середини літа, - Шмигаль

Метро і приміський транспорт можуть запустити до середини літа, - Шмигаль

В Україні поки відмовилися від запуску метро і міжміського сполучення через велику кількість нових випадків коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, міський громадський транспорт працює і у співпраці з мерами навіть збільшили його кількість

"Метро і міжміський транспорт — це дуже важливе питання. Допоки ми не пройшли цей пік, то уявіть як два мільйони людей збираються у вагонах — дуже близький контакт. Метро і міжміський транспорт може стати каталізатором поширення і розповсюдження захворювання", - додав прем'єр.

Також дивіться: "Офіційно карантин до 22 травня, але це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати", - Шмигаль. ВIДЕО

Щодо термінів відновлення роботи метро та запуску міжміських сполучень, то Шмигаль поки прогнози робити не береться. Однак заявив, що це можливо ще до середини літа.

Автор: 

карантин (18172) Метрополітен (1422) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+22
конченнные дебилы какой середины лета прямо сейчас с оболони до района дружбы народов нельзя вызвать такси все нарасхват весь город стоит в пробках с 8 утра и до сих пор мало того цены подняли вместо 130 грн на болте сейчас 232 грн и нет машин а убер хваленный ломит 385 грн и через 10 минут только
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12.05.2020 09:39 Відповісти
+19
прогонизировать не могу, но где-то до середины лета шмыгаль будет бежать через румынскую границу в платье цыганки
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12.05.2020 09:40 Відповісти
+13
Изверги люди по 10 15 км пешком ходят
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12.05.2020 09:36 Відповісти
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Изверги люди по 10 15 км пешком ходят
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12.05.2020 09:36 Відповісти
прогулки полезны для здоровья
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12.05.2020 10:05 Відповісти
15 км это нифейхуа не прогулка. походил одно время по 12 км каждый день (6 км в каждую сторону, вроде не так и много) - через неделю уже вообще не мог ходить - колени понапухали
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12.05.2020 10:09 Відповісти
ну хз на счет 12, я сейчас по 5 км хожу каждый день, поначалу сложно было, а сейчас легко, мог бы еще пройти столько же)
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12.05.2020 10:41 Відповісти
так 5 за день это реально мало - две получасовые прогулки, походите 12-15 км каждый день недельку тогда скажите
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12.05.2020 10:50 Відповісти
Одно дело 5-10 км по лесу пройти. В условиях Киева это "прогулка" через промзоны,трассы,бензозаправки, стоянки авто, МАФы и бесконечные заборы. Тут нет пользы для здоровья.
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12.05.2020 11:53 Відповісти
ППЦ
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12.05.2020 09:38 Відповісти
Умри от коронавируса либо от голода.
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12.05.2020 09:38 Відповісти
конченнные дебилы какой середины лета прямо сейчас с оболони до района дружбы народов нельзя вызвать такси все нарасхват весь город стоит в пробках с 8 утра и до сих пор мало того цены подняли вместо 130 грн на болте сейчас 232 грн и нет машин а убер хваленный ломит 385 грн и через 10 минут только
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12.05.2020 09:39 Відповісти
прогонизировать не могу, но где-то до середины лета шмыгаль будет бежать через румынскую границу в платье цыганки
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12.05.2020 09:40 Відповісти
До середины лета следующего года, если американцы дадут деньги на восстановление метро.
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12.05.2020 09:41 Відповісти
Читаю вот эти его (да и вообще власти из куева) рассуждения про метро и убеждаюсь, что они дальше куева ничего вообще не видят. Прикладывая к его рассуждениям метро в Днепре хохочу
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12.05.2020 09:43 Відповісти
У вас там транспорт ходит? Можно как раньше заплатить и доехать куда надо?
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12.05.2020 10:33 Відповісти
Если вопрос ко мне, то ходит. Но я на карантине сейчас не в Днепре
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12.05.2020 10:39 Відповісти
Они там шо, *****, вааще ипанулись?!?!
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12.05.2020 09:43 Відповісти
да
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12.05.2020 09:52 Відповісти
они и были такие, а вот 73% точно ипанулись, выбирая такое
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12.05.2020 10:11 Відповісти
Транспорт все равно нужно запускать, а чтоб уменьшить "скученность" народа (помимо масок и антисептиков), то есть лишь одно средство: перепланировка графика рабочей сетки часов и выходных, перевести всю страну на посменный график работ равномерно распределенный на все сутки (24 часа), с "нахлестом" по рабочему времени смен друг на друга (к примеру: восьми часовые рабочие смены и подсмены со смещеным началом каждые на 4 часа). Тем самым равномерно распределить ("размазать") пассажирский трафик на все сутки без особо сильных "гребней" ("часов пик"), конечно будут малые "пики", но менее интенсивные (вместо 2-х около 6-ти)!
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12.05.2020 09:52 Відповісти
Хорошую траву курите
Интересно, как вы себе это представляете?
Господа сх рабочие, напоминаем: ваша третья смена начинается в полночь!
Уважаемцые повара-официанты! Четвёртая смена заступает на дежурство в 2.00, в 3.00 ожидается сильный наплыв посетителей ресторана.
Уважаемые посетители нашей парикмахерской! 1-я утренняя смена брадобреев заступает на дежурство в 4.30
Вероятно вы смотрите с точки зрения большого, круглосуточного производства с неостанавливающимся конвеером? Я работаю на чём-то похожем. Вам лично приходилось трудиться (пусть даже не физически) в ночную смену хотя-бы недели три подряд?
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12.05.2020 10:33 Відповісти
Очень даже представляю, особенно когда того требует ситуация, это ваши проблемы с воображением (и отсутствием фантазии), вы понятия не имеется как кардинально может изменится ваша жизнь (перевернуться с ног на голову) в чрезвычайных ситуациях : голода, войны, эпидемий и изменении климата. Посменный круглосуточный график и распорядок жизни покажется лишь мелочью ("цветочками") на фоне катастрофических изменений ("ягодки" еще в перспективе)!
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12.05.2020 10:46 Відповісти
и не обязателен непрерывный цикл работ для всех, достаточно и посменного графика для разных предприятий одного профиля (в различное время суток), кроме стратегических, транспорт, скорая помощь и т.п!
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12.05.2020 10:51 Відповісти
мне приходилось работать в авральном режиме и много раз и действительно давать команды такие-то к часу ночи или к тем идут на работу, другие просыпаются и готовятся выйти, а третьи идут домой спать, а саму порой приходилось работать по 36 часов с 6 часовым перерывом на сон (на работе, времени на дорогу домой не было), так требовала ситуация и приказы вышестоящих!
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12.05.2020 11:01 Відповісти
Очевидно вы вообще ничего не поняли из того что я писал.
По тем, кого профессия или специфика работы обязывает трудиться в авральном режиме - вопросов вообще нет.
Производства с непрерывным циклом работают и всегда работали круглосуточно.
НО. Таких на общем фоне - мизер.
Как перевести на посменный круглосуточный режим парикмахеров, комбайнёров, клоунов и стоматологов?
Тех, чья работа по определению не может выполняться круглые сутки (лишь один пример - сфера услуг и всё что с ней связано) - подавляющее большинство.
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12.05.2020 12:40 Відповісти
с клоунами проблем не возникнет
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12.05.2020 13:13 Відповісти
Не могу отрицать Метро і приміський транспорт можуть запустити до середини літа, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6191 Метро і приміський транспорт можуть запустити до середини літа, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6191 Метро і приміський транспорт можуть запустити до середини літа, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6191
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12.05.2020 13:47 Відповісти
А вы ездили на метро в Киеве в докарантинное время, не в час пик? Наверное, нет. Суть в том, что людей в вагонах, как сельдей в бочке, что в 8 утра, что в 2 часа дня (типа не час-пик).
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12.05.2020 11:56 Відповісти
будет в три раза меньше!
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12.05.2020 15:30 Відповісти
А трупы куда вывозить будете после массового падежа?
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12.05.2020 09:55 Відповісти
Евтаназия целого государства, это под силу обычному клоуну. Кто бы мог подумать. Народ! Очнись! Если способен.
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12.05.2020 09:56 Відповісти
У жодному місті Європи чи Америки метро повністю не закрили! Навіть у Лондоні чи Нью-Йорку ніхто і не думає повністю закривати метро, попри десятки тисяч хворих! Невже хтось серйозно вірить, що там влада і лікарі тупіші за Шмигаля і Ляшка?
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12.05.2020 09:56 Відповісти
Тобі треба ти і запускай.
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12.05.2020 09:56 Відповісти
Так пригородный или междугородный?!
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12.05.2020 10:00 Відповісти
пригородный к середине лета, а междугородний - к концу осени
ехала вчера сестра по бла-бла-кару Киев-Сумы (360 км) - 1000 грн
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12.05.2020 10:14 Відповісти
С чего Вы делаете такие выводы?в статье идет речь о междугороднем, а в заголовке о пригороднем.
Что касается бла-бла, то почему 1000 грн , если на бла-бла предложения Киев-Сумы от 200 до 300 максимум?!может она ехала всей семьей, так это другой вопрос.
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12.05.2020 10:32 Відповісти
про междугородний єто біла шутка, ну ладно, как говорится - нет более жалкого зрелища, чем человек, объясняющий свою шутку ))
а максимум в приложении бла-бла-кар то фигня - только в приложении он и остается, а по телефону озвучивается реальная цена. 1000 грн за 1 человека. итого за машину с 3 пассажирами 3 тысячи гривен, при нынешней цене например газа 8 грн/л, то есть затраты на 360 км пути по топливу - 300 гривен. я вот подумываю не взять ли отпуск за свой счет и покатать людей на бла-бла-каре )
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12.05.2020 10:46 Відповісти
ясно. ну что ж придется использовать бла-бла- проверю. Правда нужно не в Сумы, а в село за Житомиром поехать.
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12.05.2020 10:49 Відповісти
Предлагаю запустить транспорт за неделю до выборов.
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12.05.2020 10:00 Відповісти
Більше пекла.
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12.05.2020 10:24 Відповісти
городской транспорт парализован по другой причине - политической. власть панически боится протестов народа. поэтому она будет блокировать нормализацию жизни в Украине даже когда во всем мире не останется ни одного больного
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12.05.2020 10:32 Відповісти
Нелогично. Это только усугубляет антизе настроения.
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12.05.2020 10:36 Відповісти
И что? Доехать же невозможно толпой ни к меру, ни к главе обл.администрации, ни к Шмыгалю. Поэтому логично. Им на наши настроения насрать, им главное, чтобы народ не собрался.
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12.05.2020 13:16 Відповісти
Нафига его запускать до октября?
Пусть люди лето отдохнут, может ума наберутся.
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12.05.2020 10:53 Відповісти
Вынуть этого шмыгошвондера из машины, пусть, тварь, пешком круги нарезает по городу и за ним!
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12.05.2020 11:08 Відповісти
Урод.Мозг себе запусти побыстрее.
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12.05.2020 11:21 Відповісти
Поки народ не скине цю злочинну владу, метро не запустять.
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12.05.2020 17:51 Відповісти
Судя по коммнетариям-пЭдроботы хотят,чтобы украинци вымерли.Ооочень показательно.
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13.05.2020 09:26 Відповісти
 
 