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Новости Коронавирус и карантин
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Подтверждено 27 случаев COVID-19 среди пограничников, - Госпогранслужба

Подтверждено 27 случаев COVID-19 среди пограничников, - Госпогранслужба

По состоянию на 12 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 27 положительных ПЦР-тестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпограанслужбы.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 4 военнослужащих, 23 человека продолжают лечение.

Под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные - изолированы в подразделениях или обсерваторах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограничения на пересечение линии разграничения на Донбассе продлятся до особого распоряжения, - Госпогранслужба

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Госпогранслужба (6647) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Так вот кто всех на въезде заражает..
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12.05.2020 10:18 Ответить
Брали взятки зараженными купюрами. Каждому пограничнику выдать терминал. 21 век всё-таки.
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12.05.2020 10:25 Ответить
 
 