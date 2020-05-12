Подтверждено 27 случаев COVID-19 среди пограничников, - Госпогранслужба
По состоянию на 12 мая в результате тестирования военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 27 положительных ПЦР-тестов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпограанслужбы.
Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, которые получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, выздоровели 4 военнослужащих, 23 человека продолжают лечение.
Под контролем медиков находятся около 200 пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные - изолированы в подразделениях или обсерваторах.
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belge
показать весь комментарий12.05.2020 10:18 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ihor Liapun #467323
показать весь комментарий12.05.2020 10:25 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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