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Новини Коронавірус і карантин
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Підтверджено 27 випадків COVID-19 серед прикордонників, - Держприкордонслужба

Підтверджено 27 випадків COVID-19 серед прикордонників, - Держприкордонслужба

Станом на 12 травня в результаті тестування військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 27 позитивних ПЛР-тестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Із загальної кількості військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 4 військовослужбовці, 23 особи продовжують лікування.

Під контролем медиків перебувають близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб перебувають на самоізоляції, решта - ізольовані в підрозділах або обсерваторах.

Також читайте: Обмеження на перетин лінії розмежування на Донбасі триватимуть до особливого розпорядження, - Держприкордонслужба

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6210) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Так вот кто всех на въезде заражает..
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12.05.2020 10:18 Відповісти
Брали взятки зараженными купюрами. Каждому пограничнику выдать терминал. 21 век всё-таки.
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12.05.2020 10:25 Відповісти
 
 