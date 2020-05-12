Підтверджено 27 випадків COVID-19 серед прикордонників, - Держприкордонслужба

Станом на 12 травня в результаті тестування військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 27 позитивних ПЛР-тестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Із загальної кількості військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 4 військовослужбовці, 23 особи продовжують лікування.

Під контролем медиків перебувають близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб перебувають на самоізоляції, решта - ізольовані в підрозділах або обсерваторах.

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