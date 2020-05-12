Підтверджено 27 випадків COVID-19 серед прикордонників, - Держприкордонслужба
Станом на 12 травня в результаті тестування військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України на COVID-19 зафіксовано 27 позитивних ПЛР-тестів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Із загальної кількості військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби, які отримали лабораторне підтвердження захворювання на коронавірус, одужали 4 військовослужбовці, 23 особи продовжують лікування.
Під контролем медиків перебувають близько 200 прикордонників, які контактували з хворими. Переважна більшість контактних осіб перебувають на самоізоляції, решта - ізольовані в підрозділах або обсерваторах.
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belge
показати весь коментар12.05.2020 10:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ihor Liapun #467323
показати весь коментар12.05.2020 10:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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