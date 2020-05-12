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Дефолт Украине не грозит, - Шмыгаль

Дефолт Украине не грозит, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украине больше не угрожает банкротство.

Такое оптимистичное мнение политик высказал в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, вышедшем за несколько часов перед первыми его переговорами с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которые пройдут в режиме видеоконференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не вижу абсолютно никакой причины для неплатежеспособности Украины", - заявил Шмыгаль.

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Он сообщил, что Украина ведет конструктивный диалог с МВФ и находится с этим институтом на заключительном этапе заключения кредита МВФ Standby в размере 5 миллиардов долларов сроком на 18 месяцев, что особенно важно с точки зрения создания доверия к Украине, а также с точки зрения доверия принятия банковского закона.

"Я ожидаю, что это будет решено в ближайшее время", - сказал Шмыгаль об этом законе.

После его принятия парламентом "возвращение банка или компенсаций на миллиардные суммы предыдущему владельцу станет невозможным", добавил Премьер.

Автор: 

дефолт (435) кредит (2378) МВФ (3336) Шмыгаль Денис (2741)


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Топ комментарии
+12
Украине грозит голод... в 3м ***** тысячелетии))) это ж сколько нужно воровать, чтобы довести до такого страну с 40% мировых площадей черноземов))) Опять как и в 33м власть захватили богоизбганные, а потом будут рассказывать - шо все получилось случайно, засуха, неурожай и т.д
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12.05.2020 11:27 Ответить
+12
уже 8 месяцев слышу эту песню. кредит со дня на день, на грани экономического прорыва и прочую ахинею.
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12.05.2020 11:39 Ответить
+11
Дефолт Украине не грозит, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5093
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12.05.2020 11:27 Ответить
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Мнение и правда оптимистическое.
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12.05.2020 11:27 Ответить
Мантры Зешмыгаля!!
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12.05.2020 11:32 Ответить
уже 8 месяцев слышу эту песню. кредит со дня на день, на грани экономического прорыва и прочую ахинею.
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12.05.2020 11:39 Ответить
если в правительстве начинают об етом говорить

то значить ТОЧНО будет дефолт
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12.05.2020 11:40 Ответить
Дефолт не грозит, а грозит дефлорация ЗЕлёной вагины
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12.05.2020 11:34 Ответить
Нє, ну що не так? Дефолт не загрожує. Він прийде без попереджень та погроз.
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12.05.2020 12:10 Ответить
Дефолт Украине не грозит, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5093
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12.05.2020 11:27 Ответить
Украине грозит голод... в 3м ***** тысячелетии))) это ж сколько нужно воровать, чтобы довести до такого страну с 40% мировых площадей черноземов))) Опять как и в 33м власть захватили богоизбганные, а потом будут рассказывать - шо все получилось случайно, засуха, неурожай и т.д
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12.05.2020 11:27 Ответить
А нехрен, как говорил министр Соц-политики Рева, много жрать, особенно пенсионерам!..
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12.05.2020 11:35 Ответить
Толя, ты же выбрал нормальных!
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12.05.2020 11:36 Ответить
Где и когда, я хотя-бы заикнулся в пользу янеЛоха, 42 левела?
А из песни слов не выкинешь! Реву за язык никто не тянул...
К стати Это (б/у министр соц-политики), в интервью (по поводу премий правительства, придурка на самокате) заявил что у него зарплата была порядка 30 000 гривен в месяц, а в декларации записано 800 000 в год...
Поэтому, пореви вместе с Ревой
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12.05.2020 11:54 Ответить
В пользу нелоха - пинание "дохлой собаки".
Давай поревем с Серёжей квартирным, триста или пятьсот в месяц?
Толян, тебе не интересно, что у нелоха, кто там говорил:" контрактник убд- какие льготы, они деньги шли зарабатывать!"(не дословно)?
У тебя линия поведения - как у всей зелёной своры: будем гнать на порося! А мы взяток не берём, все разведки знают.)))
Сегодня уже писал:
И вы купили киномеханика который стал крутить другое кино. Но в этом фильме ВВП почему-то падает?
И часть покупавших идиотов хотели фильм без войны!
И борьбу с коррупцией в этом кино не крутят!
В том фильме возврат НДС автоматом шел!
Из совпавшего, с вашими зебилы ожиданиями, только разрыв с МВФ, и то частично. С трехлетнего периода до полутора. И это не "новое лицо", как вам мечталось, послало МВФ, а наоборот.
Смотрите далее, я попкорном запасся.
P.S. зебилы, я не вижу очередь в военкомат, нет барыги, спасайте Украину!
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12.05.2020 12:03 Ответить
Тебе платят? Или ты полезный идиот?
Говно оно и есть говно, независимо от того на какую букву начинается П, или Зе...
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12.05.2020 12:14 Ответить
Полезный идиот - это тот, который в вилке выборов изображает нейтралитет.
Толя, ты наверное с мастером спорта по шахматам играть не сядешь. Как белыми, так и черными. Тебе нет разницы, ты же все равно проиграешь!
Пенсию мне платят. Заработанную.
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12.05.2020 12:18 Ответить
История Порошенко.
Порошенко создает с Медведчуком партию СДПУ-гопников, "партия" сдохла!
Порошенко с Кілей Азіровым создает партию "Регионов", в 2005 партия едва не сдохла, но Порошенко переходит в партию "Наша Украина", итог!, партия "Наша Украина" сдохла!...
Порошенко возвращается министром экономики в партию "Регионов", партия "Регионов" в 2014г сдохла!...
Порошенко становится Президентом Украины в 2014 году...
Есть все признаки что после сдачи анализов на стадионе, сдохнет и Украина!
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12.05.2020 12:53 Ответить
Я был пионером. Был комсомол.
Когда на меня шинель строчили - на тебя ещё только дрочил. Служил в армии оккупанта.
Участвовал в распятии мальчика в трусиках на востоке в 14м.
По твоей логике на востоке наступит звездец?
С тобой, утомленным войной, может и наступить. И винить в этом ты будешь меня?
Типа сам не при делах))))
Может ты и не зебил, но это скорее случайность.
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12.05.2020 13:08 Ответить
Ватани, ви не втомлюєтесь брехати. Робота у вас така
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12.05.2020 12:20 Ответить
І в чому брехня? В тому що Рева не казав що, "українські пенсіонери багато жеруть"?
Чи в тому що в декларації Реви за останній рік роботи вказано 800 з лишком тисяч доходів на посаді міністра соц-політики, ? Так все це легко перевірити в інтернеті! Як і заяву Реви, на телеканалі "Прямий", про начебто розмір його зарплати у 30 000 на місяць ...
Може підкажете як помножить 30 00 * 12 щоб вийшло 800 000, або поділить 800 000 на 12 щоб вийшло 30 000 на місяць...
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12.05.2020 12:42 Ответить
Так, ви брешите. І щоб прикрити свою брехню, починаєте переводити тему.
Мовою оригіналу
Украинцы едят много, поэтому тратят на еду больше, чем немцы, - Рева. ВИДЕО
"Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14% а мы 50%, то тут система приоритетов", - сказал Рева.
"Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", - сказал Рева.Источник: https://censor.net/v451400.

Про "обжирання" пенсіонорів, взагалі, жодного слова.
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12.05.2020 12:54 Ответить
"Украинцы едят много" що в перекладі на українську буде - українці багато жеруть! Що не так?
Німецька зарплата в сім разів вища за українську, і 14% німецької якраз і буде 300$ середньо-української (на руки після відрахувань).
Тобто інакше кажучи українці на харчування витрачають (при однакових цінах) 7% від німецької...
Хай ваш Рева спершу навчиться рахувати! І ви разом з ним!..
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12.05.2020 13:24 Ответить
О, то ви ще й читати не вмієте. Спробуйте подивитись, там відео є. Може вийде почути
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12.05.2020 13:51 Ответить
Якщо німець, після сплати податків отримує на руки приблизно 2 500$ і витрачає на харчування 14% або 350$ на місяць, а українець, на час базару Реви про "переїдання" в середньому отримував на місяць аж 350$ на все!
То як українець, витрачаючи на їжу 50% своєї зарплати, що складало 175$ при однакових цінах на продукти міг жерти більше німця?
Де тут логіка?
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12.05.2020 20:03 Ответить
Женіть ж2 з влади, це чума для любої країни, як тільки доберуться до влади , країні кінець, зубожіння, розруха і голод.
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12.05.2020 12:13 Ответить
о5-ж2
Ваш ход!
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12.05.2020 12:52 Ответить
Знову життя в борг. Ще +5 мільярдів у МВФ. Це ппц. І потім буде як в 2014 коли ці недобитки без нових кредитів побіжать на Ростов.
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12.05.2020 11:27 Ответить
Які ЩЕ +5? Клоунам ще ніхто нічого не давав і схоже не дасть, хоча вони вже поділили гроші
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12.05.2020 11:40 Ответить
Расслабься
"В борг" - это было бы счастьем.
Это значило бы, что зебобики с ихними детками не подохли бы от голода.

Но пока бубочка у власти, счастья не будет (бубачка нефартовый, бубачка всегда обсирается - у него за более чем год не было ни единого успеха).
Потому - МВФ ничего не даст.
И **** - тоже (сегодня и они уже начали "процедуру пересмотра программы ).
Будет дефолт.
Будет голод.

Малороссы должны заплатить Господу за предательство.
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12.05.2020 12:04 Ответить
готуйтесь до дефолту, ахметовський рєшала попередив
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12.05.2020 11:28 Ответить
Дефолт Украине не грозит, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 808
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12.05.2020 11:28 Ответить
Зроби себе ще раз!
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12.05.2020 11:30 Ответить
Ну да, это не Украине грозит дефолт, это бубочка, великий и ужасный, грозит дефолтом Украины Европе!
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12.05.2020 11:30 Ответить
брат поможет?
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12.05.2020 11:34 Ответить
Украина готова к КОВИД19 - заявляли ранее))
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12.05.2020 11:35 Ответить
Что за лысое недорозумение?! Шмыгу, - знаю, была такая певица московской оперетты, Шмыгаля, - не знаю... Ты кто такой, чудо?
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12.05.2020 11:37 Ответить
я знаю! как может грозить то, из чего страна не вылазит за все годы существования))) это - уже привычное состояние)
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12.05.2020 11:40 Ответить
Доигрались. теперь у нас не трёхлетняя программа кредитования от МВФ ,
а только на 18 месяцев.
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12.05.2020 11:40 Ответить
Когда "зе-*****" заявляет о том что мы к чему то готовы или нам что то не грозит... То обычно все получается наоборот.
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12.05.2020 11:40 Ответить
ЇМ ВІРИТИ СЕБЕ НЕ ПОВАЖАТИ
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12.05.2020 11:49 Ответить
Ну что же готовимся к дефолту. Спички, сахар, муку и т.д. забиваем кубышки. Веры этой власти нет.
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12.05.2020 11:54 Ответить
"Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое".
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12.05.2020 11:54 Ответить
М.М.Жванецкий
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12.05.2020 12:06 Ответить
"Да будет свет!" - сказал электрик и перерезал провода.
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12.05.2020 12:10 Ответить
в размере 5 миллиардов долларов сроком на 18 месяцев Источник: https://censor.net/n3194860

В якому сенсі? 5 лярдів за 18 місяців чи через 18 місяців тре віддавати ці 5 лярдів?

А стосовно цього: "Я ожидаю, что это будет решено в ближайшее время" Источник: https://censor.net/n3194860

Так "новьіє ліца 1.0" на чолі з самокатчиком теж саме казали! Ще й називали грудень 2019 точною датою надання цієї позики. Ці продовжують "славну" традицію найуспішнішого кабміну
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12.05.2020 11:54 Ответить
Ну все....
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12.05.2020 12:00 Ответить
Дефолт Украине не грозит --- сказал шмыгаль и по детски шмугнул носом, Украине с такими кормчими грозит полный песец
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12.05.2020 12:04 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3119452.html Беня Коломойский и его ЗЕлёные клоуны хотели обдурить МВФ. Лохи позорные, с кем тягаться удумали)

Программа кредитования Украины, принятая на заседании кредитного комитета МВФ, не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне.
Речь идет о зачете платежей, предусмотренных предыдущими программами кредитования, с продлением срока их погашения. Фактически, это пролонгирование кредита.
Собственно, решение МВФ направлено на уменьшение риска дефолта по внешним обязательствам при сохранении ставок кредитных платежей.
Никакого реального перемещения денежных средств при этом не происходит.
Кроме членов комитета, на заседании присутствовали члены Комитета по национальной безопасности и делам правительства сената США Рональд Джонсон и Кристофер Мерфи.
Одной фразой, можно сказать приблизительно так: в глазах МВФ и высшего эшелона США, Зеленский - "нехороший человек".
tZE inform
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12.05.2020 12:05 Ответить
Решение МВФ говорит об обратном , дефолт на 50% приблизился ,в сравнении с тем временем ,когда МВФ ждал решения украинской власти с "банковским" законом,а теперь и вообще нет веры ибо к осени ,даже приняв "банковскую бумагу" украинское .погрязшее в корупции правосудие може его отменить как неконстуционную бумагу...
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12.05.2020 12:05 Ответить
Обычно доверия нет, тому кто для обслуживания старого долга просит еще дать в долг, где гарантия, что для этого долга найдется кредитная организация, которая даст в долг на погашения этого кредита?
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12.05.2020 12:05 Ответить
Значить, що ще й як грозить...
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12.05.2020 12:06 Ответить
Ці 5 млрд підуть на реструктуризацію вже наявної заборгованості перед МВФ.
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12.05.2020 12:15 Ответить
Шмыге поверить - себя обмануть...
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12.05.2020 15:15 Ответить
Мы уже слышали "хуже не будет"... Если сейчас это "не хуже", то страшно представить что нас ждёт....
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12.05.2020 15:19 Ответить
З коронабесієм і дефолт не потрібен.
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12.05.2020 15:52 Ответить
при Порохе - новые машины, квартиры, беби бум и победим Рашку, при гавноедах - дефолт Украине не грозит
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12.05.2020 16:35 Ответить
Хорошо.
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12.05.2020 17:40 Ответить
Ха-ха-ха. Шмигаль, ти ж сам заявляв, що Україна розпочала переговори з кредиторами щодо реструктуризації. Реструктуризація - це і є дефолт. Отже, підготовка до дефолту вже розпочалася.
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12.05.2020 18:04 Ответить
 
 