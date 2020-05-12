Дефолт Україні не загрожує, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Україні більше не загрожує банкрутство.

Таку оптимістичну думку політик висловив в інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, що вийшло за кілька годин перед першими його переговорами з канцлером ФРН Ангелою Меркель, які відбудуться в режимі відеоконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я не бачу абсолютно жодної причини для неплатоспроможності України", - заявив Шмигаль.

Він повідомив, що Україна веде конструктивний діалог з МВФ і перебуває з цією інституцією на заключному етапі укладення кредиту МВФ Standby у розмірі 5 мільярдів доларів строком на 18 місяців, що особливо важливо з точки зору створення довіри до України, а також із точки зору довіри ухвалення банківського закону.

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"Я очікую, що це буде вирішено найближчим часом", - сказав Шмигаль про цей закон.

Після його прийняття парламентом, "повернення банку або компенсацій на мільярдні суми попередньому власнику стане неможливим", додав прем’єр.