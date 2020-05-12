Дефолт Україні не загрожує, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що Україні більше не загрожує банкрутство.
Таку оптимістичну думку політик висловив в інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, що вийшло за кілька годин перед першими його переговорами з канцлером ФРН Ангелою Меркель, які відбудуться в режимі відеоконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я не бачу абсолютно жодної причини для неплатоспроможності України", - заявив Шмигаль.
Він повідомив, що Україна веде конструктивний діалог з МВФ і перебуває з цією інституцією на заключному етапі укладення кредиту МВФ Standby у розмірі 5 мільярдів доларів строком на 18 місяців, що особливо важливо з точки зору створення довіри до України, а також із точки зору довіри ухвалення банківського закону.
"Я очікую, що це буде вирішено найближчим часом", - сказав Шмигаль про цей закон.
Після його прийняття парламентом, "повернення банку або компенсацій на мільярдні суми попередньому власнику стане неможливим", додав прем’єр.
Будь ласка, зачекайте...
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то значить ТОЧНО будет дефолт
А из песни слов не выкинешь! Реву за язык никто не тянул...
К стати Это (б/у министр соц-политики), в интервью (по поводу премий правительства, придурка на самокате) заявил что у него зарплата была порядка 30 000 гривен в месяц, а в декларации записано 800 000 в год...
Поэтому, пореви вместе с Ревой
Давай поревем с Серёжей квартирным, триста или пятьсот в месяц?
Толян, тебе не интересно, что у нелоха, кто там говорил:" контрактник убд- какие льготы, они деньги шли зарабатывать!"(не дословно)?
У тебя линия поведения - как у всей зелёной своры: будем гнать на порося! А мы взяток не берём, все разведки знают.)))
Сегодня уже писал:
И вы купили киномеханика который стал крутить другое кино. Но в этом фильме ВВП почему-то падает?
И часть покупавших идиотов хотели фильм без войны!
И борьбу с коррупцией в этом кино не крутят!
В том фильме возврат НДС автоматом шел!
Из совпавшего, с вашими зебилы ожиданиями, только разрыв с МВФ, и то частично. С трехлетнего периода до полутора. И это не "новое лицо", как вам мечталось, послало МВФ, а наоборот.
Смотрите далее, я попкорном запасся.
P.S. зебилы, я не вижу очередь в военкомат, нет барыги, спасайте Украину!
Говно оно и есть говно, независимо от того на какую букву начинается П, или Зе...
Толя, ты наверное с мастером спорта по шахматам играть не сядешь. Как белыми, так и черными. Тебе нет разницы, ты же все равно проиграешь!
Пенсию мне платят. Заработанную.
Порошенко создает с Медведчуком партию СДПУ-гопников, "партия" сдохла!
Порошенко с Кілей Азіровым создает партию "Регионов", в 2005 партия едва не сдохла, но Порошенко переходит в партию "Наша Украина", итог!, партия "Наша Украина" сдохла!...
Порошенко возвращается министром экономики в партию "Регионов", партия "Регионов" в 2014г сдохла!...
Порошенко становится Президентом Украины в 2014 году...
Есть все признаки что после сдачи анализов на стадионе, сдохнет и Украина!
Когда на меня шинель строчили - на тебя ещё только дрочил. Служил в армии оккупанта.
Участвовал в распятии мальчика в трусиках на востоке в 14м.
По твоей логике на востоке наступит звездец?
С тобой, утомленным войной, может и наступить. И винить в этом ты будешь меня?
Типа сам не при делах))))
Может ты и не зебил, но это скорее случайность.
Чи в тому що в декларації Реви за останній рік роботи вказано 800 з лишком тисяч доходів на посаді міністра соц-політики, ? Так все це легко перевірити в інтернеті! Як і заяву Реви, на телеканалі "Прямий", про начебто розмір його зарплати у 30 000 на місяць ...
Може підкажете як помножить 30 00 * 12 щоб вийшло 800 000, або поділить 800 000 на 12 щоб вийшло 30 000 на місяць...
Мовою оригіналу
Украинцы едят много, поэтому тратят на еду больше, чем немцы, - Рева. ВИДЕО
"Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14% а мы 50%, то тут система приоритетов", - сказал Рева.
"Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Германии и Украине. Они (немцы) едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми", - сказал Рева.Источник: https://censor.net/v451400.
Про "обжирання" пенсіонорів, взагалі, жодного слова.
Німецька зарплата в сім разів вища за українську, і 14% німецької якраз і буде 300$ середньо-української (на руки після відрахувань).
Тобто інакше кажучи українці на харчування витрачають (при однакових цінах) 7% від німецької...
Хай ваш Рева спершу навчиться рахувати! І ви разом з ним!..
То як українець, витрачаючи на їжу 50% своєї зарплати, що складало 175$ при однакових цінах на продукти міг жерти більше німця?
Де тут логіка?
Ваш ход!
"В борг" - это было бы счастьем.
Это значило бы, что зебобики с ихними детками не подохли бы от голода.
Но пока бубочка у власти, счастья не будет (бубачка нефартовый, бубачка всегда обсирается - у него за более чем год не было ни единого успеха).
Потому - МВФ ничего не даст.
И **** - тоже (сегодня и они уже начали "процедуру пересмотра программы ).
Будет дефолт.
Будет голод.
Малороссы должны заплатить Господу за предательство.
а только на 18 месяцев.
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое".
В якому сенсі? 5 лярдів за 18 місяців чи через 18 місяців тре віддавати ці 5 лярдів?
А стосовно цього: "Я ожидаю, что это будет решено в ближайшее время" Источник: https://censor.net/n3194860
Так "новьіє ліца 1.0" на чолі з самокатчиком теж саме казали! Ще й називали грудень 2019 точною датою надання цієї позики. Ці продовжують "славну" традицію найуспішнішого кабміну
Программа кредитования Украины, принятая на заседании кредитного комитета МВФ, не предусматривает прямого выделения средств украинской стороне.
Речь идет о зачете платежей, предусмотренных предыдущими программами кредитования, с продлением срока их погашения. Фактически, это пролонгирование кредита.
Собственно, решение МВФ направлено на уменьшение риска дефолта по внешним обязательствам при сохранении ставок кредитных платежей.
Никакого реального перемещения денежных средств при этом не происходит.
Кроме членов комитета, на заседании присутствовали члены Комитета по национальной безопасности и делам правительства сената США Рональд Джонсон и Кристофер Мерфи.
Одной фразой, можно сказать приблизительно так: в глазах МВФ и высшего эшелона США, Зеленский - "нехороший человек".
tZE inform