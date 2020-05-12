Изучается возможность введения налоговых каникул для бизнеса, - Шмыгаль

Министерство финансов просчитывает возможность внедрения в Украине налоговых каникул для бизнеса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, правительство усилило возможности Фонда на случай безработицы.

Премьер отметил, что сейчас уже разработаны кредитные каникулы. Что касается налоговых каникул, то сейчас Минфин рассчитывает существует ли такая возможность.

"Те вещи, которые можно было сделать без значительных потерь для бюджета или экономической стабильности, они сделаны", - говорит премьер-министр Шмыгаль.

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