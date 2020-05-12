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Изучается возможность введения налоговых каникул для бизнеса, - Шмыгаль

Изучается возможность введения налоговых каникул для бизнеса, - Шмыгаль

Министерство финансов просчитывает возможность внедрения в Украине налоговых каникул для бизнеса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, правительство усилило возможности Фонда на случай безработицы.

Премьер отметил, что сейчас уже разработаны кредитные каникулы. Что касается налоговых каникул, то сейчас Минфин рассчитывает существует ли такая возможность.

"Те вещи, которые можно было сделать без значительных потерь для бюджета или экономической стабильности, они сделаны", - говорит премьер-министр Шмыгаль.

Также читайте: Дефолт Украине не грозит, - Шмыгаль

Автор: 

бизнес (1626) кредит (2378) Минфин (1556) налоги (3245) Шмыгаль Денис (2741)


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Топ комментарии
+13
Да, мы уже видели, как одесский фермер, пострадавший от засухи, отправился в бессрочные "каникулы". Помощи не дождался, хотя все "шмыгали" били себя пяткой в грудь, обещая её.
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12.05.2020 11:29 Ответить
+12
А можно уточнить в понятие «бизнес» войдёт микро, малый, и средний бизнес , или каникулы коснутся только Ахметова, и подобных ?
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12.05.2020 11:31 Ответить
+8
Квартал попадет в группу с налоговыми каникулами?
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12.05.2020 11:32 Ответить
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Да, мы уже видели, как одесский фермер, пострадавший от засухи, отправился в бессрочные "каникулы". Помощи не дождался, хотя все "шмыгали" били себя пяткой в грудь, обещая её.
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12.05.2020 11:29 Ответить
Но тогда вам не найти денег на оплату медикам!
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12.05.2020 11:30 Ответить
Закон по РРО отмените, это будет лучше всяких каникул.
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12.05.2020 11:30 Ответить
А можно уточнить в понятие «бизнес» войдёт микро, малый, и средний бизнес , или каникулы коснутся только Ахметова, и подобных ?
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12.05.2020 11:31 Ответить
Каникулы? Эх, нарид, кого вы выбрали.... Украинцы - это народ-мазохист, другого объяснения я происходящему не нахожу
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12.05.2020 11:31 Ответить
Квартал попадет в группу с налоговыми каникулами?
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12.05.2020 11:32 Ответить
Как наиболее сильно пострадавшие. Ну и потерпевшие, конечно)))
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12.05.2020 11:34 Ответить
Для Ахмета?
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12.05.2020 11:35 Ответить
Для Квартала и Эпицентра тоже..
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12.05.2020 11:37 Ответить
Оперативно. На Западе они в разгаре.
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12.05.2020 11:36 Ответить
Поизучают-поизучают, и придут к однозначному выводу: Налоги нужно повышать.
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12.05.2020 11:36 Ответить
Чую - эта власть скоро задушит малый и средний бизнес в своих объятиях!
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12.05.2020 11:37 Ответить
опять ахметов, пинчук и каломойша нехило заработают на налоговых каникулах.
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12.05.2020 11:39 Ответить
забота о народе.... 3,14здец...
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12.05.2020 11:57 Ответить
"Изучается возможность". Как вовремя!
Кловуны просто супербыстры. Два месяца уж прошло.
Оперативность реагирования исполнительной власти на кризис очень впечатляет
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12.05.2020 12:31 Ответить
Ага, кунікули, ***! Сьомого травня з Управління Соціально захисту лист прийшов: Поясніть чому в вас знизилися суми податків на зарплату! Ви що мінімалку не платите?!
ТОМУ, СУКИ, що ви все на карантин закрили!!! Тому що співробітники другий місяць за свій рахунок дома сидять!!! Канікули вони поки що тільки вивчають можливість запровадити, Потім цю можливість буде вивчати верховна зрада, а потім презєлєнт!!! Може з нового року роздупляться, а може й ні!
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12.05.2020 12:47 Ответить
Есть простой способ - акция гражданского неповиновения путем отказа платить налоги. Я как ФОП не вижу ни одной причины продолжать платить налоги! Пенсии не будет до самой смерти,государство не выполняет свои функции а только ворует.Никакой помощи нет и не будет. Я за 16 лет не получил из бюджета ни копейки а платил исправно!
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12.05.2020 14:14 Ответить
За правління януковича і кучми з 2004 року прийняли закон , про нарахування стажу підприємцям , але не розробили якісь інструменти ,а з 2011 повністтью знулювали все , тоб то всі податки і в пенсійний фонд були знульовані . Команда Порошенко виправити помилку з 2017 року підприємцям нараховується стаж день в день , але не встигли виправити знулювання , і надати за знульванний період мінімальну пенсію , стаж на мінімальну пенсію ,бо більшість підприємців проголосували за зебіла ...
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12.05.2020 14:41 Ответить
Так обьясните мне , почему я обязан платить ,если государство не выполняет своих обязательств по отношению ко мне? Я плачу за услуги государства. На сегодняшний день за 16 лет платежей я не получил ни одной услуги!Пару раз меня послала нахрен милиция , ни разу я не был на приеме у врача бесплатно , более того ни разу не был на больничном и не получил ни копейки. В школе у ребенка , ставили окна , лакировали полы , в фонд школы и класса , сейчас опять бабло сдавать надо! Учителям подарки и т.д. Пенсии не будет!Дорог нет и машина раздалбывается на ямах , а акциз включен в топливо!За что плачу ? За то что бы Зеленский вместо велосипеда ездил экскортом! Эй - клоун - верни мне мои деньги! ФОПы -0 даешь налоговую забастовку!
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12.05.2020 15:06 Ответить
 
 