Изучается возможность введения налоговых каникул для бизнеса, - Шмыгаль
Министерство финансов просчитывает возможность внедрения в Украине налоговых каникул для бизнеса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кроме того, правительство усилило возможности Фонда на случай безработицы.
Премьер отметил, что сейчас уже разработаны кредитные каникулы. Что касается налоговых каникул, то сейчас Минфин рассчитывает существует ли такая возможность.
"Те вещи, которые можно было сделать без значительных потерь для бюджета или экономической стабильности, они сделаны", - говорит премьер-министр Шмыгаль.
Топ комментарии
+13 Valentin Nasus
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+12 UApatriotUA
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+8 Перехватчик
показать весь комментарий12.05.2020 11:32 Ответить Ссылка
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Кловуны просто супербыстры. Два месяца уж прошло.
Оперативность реагирования исполнительной власти на кризис очень впечатляет
ТОМУ, СУКИ, що ви все на карантин закрили!!! Тому що співробітники другий місяць за свій рахунок дома сидять!!! Канікули вони поки що тільки вивчають можливість запровадити, Потім цю можливість буде вивчати верховна зрада, а потім презєлєнт!!! Може з нового року роздупляться, а може й ні!