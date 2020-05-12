Вивчається можливість запровадження податкових канікул для бізнесу, - Шмигаль
Міністерство фінансів прораховує можливість впровадження в Україні податкових канікул для бізнесу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Крім того, уряд посилив можливості Фонду на випадок безробіття.
Прем'єр зазначив, що зараз вже розроблено кредитні канікули. Що стосується податкових канікул, то зараз Мінфін розраховує, чи існує така можливість.
"Ті речі, які можна було зробити без значних втрат для бюджету або економічної стабільності, вони зроблені", - каже прем'єр-міністр Шмигаль.
Топ коментарі
+13 Valentin Nasus
показати весь коментар12.05.2020 11:29 Відповісти Посилання
+12 UApatriotUA
показати весь коментар12.05.2020 11:31 Відповісти Посилання
+8 Перехватчик
показати весь коментар12.05.2020 11:32 Відповісти Посилання
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Кловуны просто супербыстры. Два месяца уж прошло.
Оперативность реагирования исполнительной власти на кризис очень впечатляет
ТОМУ, СУКИ, що ви все на карантин закрили!!! Тому що співробітники другий місяць за свій рахунок дома сидять!!! Канікули вони поки що тільки вивчають можливість запровадити, Потім цю можливість буде вивчати верховна зрада, а потім презєлєнт!!! Може з нового року роздупляться, а може й ні!