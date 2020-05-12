Вивчається можливість запровадження податкових канікул для бізнесу, - Шмигаль

Міністерство фінансів прораховує можливість впровадження в Україні податкових канікул для бізнесу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, уряд посилив можливості Фонду на випадок безробіття.

Прем'єр зазначив, що зараз вже розроблено кредитні канікули. Що стосується податкових канікул, то зараз Мінфін розраховує, чи існує така можливість.

"Ті речі, які можна було зробити без значних втрат для бюджету або економічної стабільності, вони зроблені", - каже прем'єр-міністр Шмигаль.

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