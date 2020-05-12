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Вивчається можливість запровадження податкових канікул для бізнесу, - Шмигаль

Вивчається можливість запровадження податкових канікул для бізнесу, - Шмигаль

Міністерство фінансів прораховує можливість впровадження в Україні податкових канікул для бізнесу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, уряд посилив можливості Фонду на випадок безробіття.

Прем'єр зазначив, що зараз вже розроблено кредитні канікули. Що стосується податкових канікул, то зараз Мінфін розраховує, чи існує така можливість.

"Ті речі, які можна було зробити без значних втрат для бюджету або економічної стабільності, вони зроблені", - каже прем'єр-міністр Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дефолт Україні не загрожує, - Шмигаль

Автор: 

бізнес (2036) кредит (3889) Мінфін (3669) податки (3917) Шмигаль Денис (4683)


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Топ коментарі
+13
Да, мы уже видели, как одесский фермер, пострадавший от засухи, отправился в бессрочные "каникулы". Помощи не дождался, хотя все "шмыгали" били себя пяткой в грудь, обещая её.
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12.05.2020 11:29 Відповісти
+12
А можно уточнить в понятие «бизнес» войдёт микро, малый, и средний бизнес , или каникулы коснутся только Ахметова, и подобных ?
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12.05.2020 11:31 Відповісти
+8
Квартал попадет в группу с налоговыми каникулами?
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12.05.2020 11:32 Відповісти
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Да, мы уже видели, как одесский фермер, пострадавший от засухи, отправился в бессрочные "каникулы". Помощи не дождался, хотя все "шмыгали" били себя пяткой в грудь, обещая её.
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12.05.2020 11:29 Відповісти
Но тогда вам не найти денег на оплату медикам!
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12.05.2020 11:30 Відповісти
Закон по РРО отмените, это будет лучше всяких каникул.
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12.05.2020 11:30 Відповісти
А можно уточнить в понятие «бизнес» войдёт микро, малый, и средний бизнес , или каникулы коснутся только Ахметова, и подобных ?
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12.05.2020 11:31 Відповісти
Каникулы? Эх, нарид, кого вы выбрали.... Украинцы - это народ-мазохист, другого объяснения я происходящему не нахожу
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12.05.2020 11:31 Відповісти
Квартал попадет в группу с налоговыми каникулами?
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12.05.2020 11:32 Відповісти
Как наиболее сильно пострадавшие. Ну и потерпевшие, конечно)))
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12.05.2020 11:34 Відповісти
Для Ахмета?
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12.05.2020 11:35 Відповісти
Для Квартала и Эпицентра тоже..
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12.05.2020 11:37 Відповісти
Оперативно. На Западе они в разгаре.
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12.05.2020 11:36 Відповісти
Поизучают-поизучают, и придут к однозначному выводу: Налоги нужно повышать.
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12.05.2020 11:36 Відповісти
Чую - эта власть скоро задушит малый и средний бизнес в своих объятиях!
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12.05.2020 11:37 Відповісти
опять ахметов, пинчук и каломойша нехило заработают на налоговых каникулах.
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12.05.2020 11:39 Відповісти
забота о народе.... 3,14здец...
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12.05.2020 11:57 Відповісти
"Изучается возможность". Как вовремя!
Кловуны просто супербыстры. Два месяца уж прошло.
Оперативность реагирования исполнительной власти на кризис очень впечатляет
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12.05.2020 12:31 Відповісти
Ага, кунікули, ***! Сьомого травня з Управління Соціально захисту лист прийшов: Поясніть чому в вас знизилися суми податків на зарплату! Ви що мінімалку не платите?!
ТОМУ, СУКИ, що ви все на карантин закрили!!! Тому що співробітники другий місяць за свій рахунок дома сидять!!! Канікули вони поки що тільки вивчають можливість запровадити, Потім цю можливість буде вивчати верховна зрада, а потім презєлєнт!!! Може з нового року роздупляться, а може й ні!
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12.05.2020 12:47 Відповісти
Есть простой способ - акция гражданского неповиновения путем отказа платить налоги. Я как ФОП не вижу ни одной причины продолжать платить налоги! Пенсии не будет до самой смерти,государство не выполняет свои функции а только ворует.Никакой помощи нет и не будет. Я за 16 лет не получил из бюджета ни копейки а платил исправно!
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12.05.2020 14:14 Відповісти
За правління януковича і кучми з 2004 року прийняли закон , про нарахування стажу підприємцям , але не розробили якісь інструменти ,а з 2011 повністтью знулювали все , тоб то всі податки і в пенсійний фонд були знульовані . Команда Порошенко виправити помилку з 2017 року підприємцям нараховується стаж день в день , але не встигли виправити знулювання , і надати за знульванний період мінімальну пенсію , стаж на мінімальну пенсію ,бо більшість підприємців проголосували за зебіла ...
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12.05.2020 14:41 Відповісти
Так обьясните мне , почему я обязан платить ,если государство не выполняет своих обязательств по отношению ко мне? Я плачу за услуги государства. На сегодняшний день за 16 лет платежей я не получил ни одной услуги!Пару раз меня послала нахрен милиция , ни разу я не был на приеме у врача бесплатно , более того ни разу не был на больничном и не получил ни копейки. В школе у ребенка , ставили окна , лакировали полы , в фонд школы и класса , сейчас опять бабло сдавать надо! Учителям подарки и т.д. Пенсии не будет!Дорог нет и машина раздалбывается на ямах , а акциз включен в топливо!За что плачу ? За то что бы Зеленский вместо велосипеда ездил экскортом! Эй - клоун - верни мне мои деньги! ФОПы -0 даешь налоговую забастовку!
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12.05.2020 15:06 Відповісти
 
 